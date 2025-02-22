Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Andromo

andromo.com

Andromo — це компанія з понад 10-річною історією, перший у світі розробник мобільних додатків на основі flutter. Flutter-технологія дозволяє швидко додавати на платформу практично будь-який функціонал, роблячи можливості розробки практично необмеженими. Завдяки гнучкості платформи ми створили конструктор мобільних додатків із найбільшою кількістю опцій для монетизації вмісту в нативних програмах для iOS та Android на ринку. Створюйте мобільні додатки для монетизації та створюйте мобільний додаток для себе без знання програмування. Ви блогер, музикант, дизайнер, фотограф, але не вмієте кодувати? немає проблем! Вбийте двох зайців одним пострілом: загорніть свій улюблений контент у додаток і отримайте додатковий канал користувача; Монетизуйте свій вміст за допомогою інструментів монетизації Andromo. Створюєте стартап і хочете швидко отримати MVP, щоб перевірити свою ідею швидко, недорого та ефективно? Використовуйте Andromo. Якщо ви розробник і вам потрібно швидко створити хороший мобільний додаток для своїх ідей/цілей, ласкаво просимо до Andromo! Власник малого бізнесу, який хоче швидко створити легкий додаток для своїх клієнтів і без занурення в науку - робіть це з нами! - Скільки навчання потрібно, щоб створити додаток на Andromo? - Подивіться наше 7-хвилинне відео «Як швидко створити програму», і ви вже зможете створювати програму. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Хочете дізнатися, як налаштувати рекламу в програмі, додати програму в App Store і рекламувати її? До кожної з цих тем у нас є невеликі відеоуроки, які допоможуть швидко знайти відповіді на ці запитання. Andromo Academy - розділ на сайті, де можна дізнатися про створення, просування та монетизацію мобільних додатків. Текстові описи супроводжують невеликі відео. Для зручності матеріал розділений на рівні: Beginner, Pro та Advanced. Easy-start — це набір шаблонів додатків для 11 популярних тем у розділі програм для контенту, по три варіанти в кожному, і шаблони електронної комерції для власників магазинів Shopify. Ми постійно додаємо нові! Шаблон являє собою готовий мобільний додаток. Виберіть той, який вам подобається, додайте його на свою інформаційну панель, замініть вміст власним і натисніть «Створити!». Це може зайняти менше 7 хвилин. - Що таке монетизація мобільних додатків? — Скажімо, ви любите музику. Створіть програму з мелодіями дзвінка або своїми треками та налаштуйте монетизацію. Коли користувачі переглядають звуки у вашому додатку, вони дивляться рекламу – це ваша монетизація. Крім того, компоненти платного доступу для ексклюзивного контенту. Користувачам подобається ваш вміст. Ви заробите Спробуйте Andromo та приєднайтесь до нашої неймовірної подорожі!