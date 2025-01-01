Пошук

Найпопулярніші Нещодавно додані Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки

Платформи розробки додатків пропонують розробникам єдине середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, такі як мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, які шукають програмні програми, надають ці платформи своїм розробникам для написання, управління та розгортання програм. Зазвичай цей процес відбувається в рамках розробки або ІТ -відділення, але також може відбуватися в невеликій компанії або індивідуально. Ці платформи поділяють подібність із інтегрованими середовищами розвитку (IDE), але вони, як правило, більш всебічні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.