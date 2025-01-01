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Платформи розробки додатків
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Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки

Платформи розробки додатків пропонують розробникам єдине середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, такі як мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, які шукають програмні програми, надають ці платформи своїм розробникам для написання, управління та розгортання програм. Зазвичай цей процес відбувається в рамках розробки або ІТ -відділення, але також може відбуватися в невеликій компанії або індивідуально. Ці платформи поділяють подібність із інтегрованими середовищами розвитку (IDE), але вони, як правило, більш всебічні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.

Запит на новий застосунок


Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase - це платформа для розробки мобільних та веб-додатків, що надає інструменти для управління даними, аутентифікації та аналітики.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase - це інструмент для швидкого створення бекендів з PostgreSQL, аутентифікацією, API, реальним часом та зберіганням файлів.

Retool

Retool

retool.com

Retool - це платформа для швидкого створення внутрішніх інструментів з використанням перетягування. Підключається до баз даних і API без кодування.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit - це платформа для візуального створення мобільних додатків, що дозволяє користувачам легко проєктувати інтерфейси та експортувати код.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie - платформа для створення мобільних додатків для iOS і Android без знань кодування, пропонує заздалегідь розроблені шаблони та розширені функції.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppSgeyser дозволяє безкоштовно створювати мобільні додатки без знань програмування та заробляти до $1000 на місяць.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox — це будівельник нативних додатків, який дозволяє створювати додатки для Android та iOS без програмування та з використанням готових шаблонів.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio - платформа з низьким кодом для створення онлайн-додатків з базами даних без програмування, яка підходить для автоматизації бізнес-процесів.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Composable Prompts - це додаток для ефективного управління підказками, що спрощує процеси розробки та підвищує продуктивність користувачів.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery - це конструктор інтерфейсів, що дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-додатки з інтеграцією баз даних та API.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite - це платформа, що дозволяє швидко створювати бекенд для програм за допомогою різних мов програмування, забезпечуючи управління базами даних, автентифікацію та інші функції.

Knack

Knack

knack.com

Knack – платформа для створення веб-додатків без коду, що дозволяє користувачам управляти даними, автоматизувати процеси та вирішувати бізнес-задачі.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo - платформа для створення мобільних додатків для Android та iOS без кодування, з інтерфейсом перетягування та готовими шаблонами.

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks - це платформа безкодової розробки додатків для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати програми без необхідності програмування.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems - платформа низькокодового розроблення, що дозволяє створювати та управляти програмами для підприємств у різних галузях.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks — платформа для швидкої розробки внутрішніх додатків з мінімальним кодом, дозволяє інтегрувати АІ та гнучко адаптувати компоненти.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet - це конструктор додатків без коду, який дозволяє користувачам створювати мобільні та веб-додатки без знання програмування,

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic - це рамка з відкритим кодом для створення міжплатформних мобільних додатків на основі HTML, CSS та JavaScript.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, яка підтримує створення внутрішніх інструментів та бізнес-додатків для різних платформ.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — це інструмент для швидкого створення користувацьких програм та управління даними без програмування, що спрощує процес автоматизації бізнесу.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

8base

8base

8base.com

8base — це платформа з низьким кодом для створення і запуску цифрових продуктів, таких як SaaS, ринки та веб- і мобільні додатки.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy - це платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє створювати додатки за допомогою інтерфейсу перетягування.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — платформа для створення спеціалізованих промислових додатків для фронтлайн-команд, яка підтримує офлайн-роботу та синхронізацію даних.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — це платформа з низьким кодом для розробки веб- та мобільних додатків, що дозволяє користувачам створювати та керувати програмами ефективно.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatroll - соціальна чат-платформа для інтерактивного спілкування в режимі реального часу на сайтах і в додатках, підтримує великі обсяги користувачів.

Appward

Appward

appward.com

Appward надає понад 80 додатків для управління різними функціями бізнесу в одному швидкому робочому середовищі.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj - платформа для швидкого створення та підтримки мобільних додатків з інтеграцією систем, аналітикою та підтримкою експертів.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall - це платформа для управління бізнес-процесами, що спрощує завдання, співпрацю та обмін даними між командами в реальному часі.

Pega

Pega

pega.com

Pega – це платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам розширювати можливості управління та інтеграції з існуючими системами.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio - це хмарна платформа для створення та розгортання масштабованих додатків з підтримкою різних мов програмування та безсерверної інфраструктури.

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy - це платформа швидкої розробки додатків, яка дозволяє створювати, розгортати та підтримувати крос-платформені бізнес-програми.

Comidor

Comidor

comidor.com

TIBCO

TIBCO

tibco.com

TIBCO пропонує рішення для інтеграції, аналітики та управління даними, допомагаючи організаціям покращити ефективність через реальний обмін інформацією.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.

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