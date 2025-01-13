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Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.
Запит на новий застосунок
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, краще та економніше. Крім того, цифрові агенції використовують 8base для швидшої реалізації проектів клієнтів, одночасно збільшуючи свою маржу та зменшуючи свою залежність від дефіцитних і дорогих спеціалістів із розробки програмного забезпечення. 8base — це настроювана безсерверна платформа розробки з низьким кодом, розміщена на AWS, яка надає найнадійнішу у світі мову запитів для API на основі GraphQL; і на відміну від інших платформ, 8base було створено з нуля для використання стандартів і загальноприйнятих технологій, які привабливі для звичайних розробників і гарантують, що інтелектуальна власність творця може бути перенесена на інші платформи, якщо виникне така потреба. 8base пропонує: 1) інструменти розробки з низьким кодом для побудови серверних програм та API; 2) безсерверна обчислювальна інфраструктура та інфраструктура зберігання для запуску програм, створених за допомогою інструментів 8base; 3) засоби розробки візуального інтерфейсу; 4) послуги з проектування та розробки через партнерську мережу для допомоги клієнтам у створенні програм за допомогою 8base. 8base вперше вийшов на комерціалізацію в 2019 році. Сьогодні тисячі клієнтів, включаючи численні мультитенантні SaaS і ринкові стартапи, агенції та консультанти з розробки програмного забезпечення, а також більші організації, такі як IBM Global Services/NATO та Міжнародний університет Флориди, будують на 8base.
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу Knack і експертну мережу конструкторів, команди можуть швидко створювати спеціальні програми, які збирають і керують даними, автоматизують процеси та переміщують робочі процеси в Інтернет. Це економить ваш час, оскільки ті, хто розбудовує бізнес, можуть створювати та змінювати робочі процеси та мають змогу вирішувати власні проблеми. Knack допомагає вирішувати різноманітні функціональні випадки використання, такі як портали клієнтів і постачальників, спеціальні програми CRM і управління проектами, системи LMS, виставлення рахунків і контрактів, логістика та ланцюг поставок, планування авіакомпаній, каталоги учасників і управління волонтерами, управління нерухомістю та орендарями , охорона здоров’я (HIPAA), програми для зв’язку з державними та місцевими органами влади тощо. Knack допомагає непрограмістам легко створювати чудові веб-програми, що керуються даними. Дані можна імпортувати з електронних таблиць і конвертувати в онлайнову базу даних. Такі інструменти, як пошук, форми та таблиці, використовуються для створення веб-програм, які працюють з даними. Ми пропонуємо спеціальні випуски для відповідності вимогам Healthcare (HIPAA), уряду (GovCloud) і SOC2. Програми можна публікувати на будь-якому сайті та адаптувати до навколишнього дизайну. Кілька версій можна публікувати на різних сайтах і для різної аудиторії. Розробники можуть розширити ці програми за допомогою RESTful API, власних CSS і обробників подій JS.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивний дизайн, якого не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні рішення, які обслуговують різних клієнтів; Studio та Embed. Unlayer Studio: конструктор електронної пошти без коду, який створює приголомшливі електронні листи за лічені хвилини. Зручний редактор перетягування та галерея з понад 1000 HTML-шаблонів електронної пошти роблять створення електронних листів простою справою. А вишня зверху? Усі електронні листи можна легко експортувати до 11 постачальників послуг електронної пошти, включаючи Mailchimp, HubSpot і Campaign Monitor. Unlayer Embed: інструмент для створення електронної пошти та цільової сторінки з низьким кодом, який займає менше 5 хвилин, щоб вставити у вашу програму. Завдяки зручній для розробників інтеграції, розширеним функціям і вичерпній документації його можна використовувати всередині компанії або пропонувати своїм клієнтам. Наша функція в центрі уваги? У редакторі можна створити будь-який інструмент. Компанія Unlayer, заснована в 2016 році в Сан-Франциско, підтримується Y-Combinator.
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно об’єднує корпоративні системи, забезпечує інтелектуальну аналітику та Al, підтримує маркетингові інструменти UX і використовує конфігуратор студії додатків, щоб забезпечити клієнтський досвід світового рівня. Ви можете бути впевнені, що у нас є все необхідне для запуску та підтримки успішної мобільної програми. Скористайтеся постійною підтримкою нашої команди технічних спеціалістів і експертів, щоб ніколи не хвилюватися про майбутні зміни ОС чи пристроїв, публікацію в магазині програм, моніторинг або безпеку. Дозвольте нам узгодити технічні деталі, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Це спокій на корпоративному рівні.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компанія, незалежно від її масштабу чи домену, може максимально ефективно використовувати власні можливості LLM з обробки даних. Composable Prompts було розроблено як платформу для створення програм AI/LLM. Комплексний набір інструментів Composable Prompts дозволяє корпоративним командам проектувати, розгортати та виконувати завдання на базі LLM, які розширюють і автоматизують бізнес-процеси та програми. Набір Composable Prompts пропонує структурований, предметно-спеціальний підхід, переходячи від рудиментарної текстової взаємодії до світу структурованої, ефективної та інтегрованої обробки вмісту. Основні пропозиції Composable Prompts: * Конструктор взаємодії: створення інтуїтивно зрозумілих шаблонів підказок і надійних схем даних. * Бібліотека підказок: використання LLM для вдосконалення оперативного дизайну та надання пропозицій щодо покращення. * Служба API: плавна інтеграція LLM у ваші програми та бізнес-процеси. * Зберігання виконання: забезпечення оптимальної продуктивності шляхом інтелектуального зберігання та повторного використання результатів взаємодії. * Інструменти для співпраці та оптимізації: від спільного використання сегментів сповіщень до моніторингу продуктивності – у нас є розробники.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату, файлів і каналів дозволяють командам розробників розширювати функціональність і підключати користувачів, зосереджуючись на вашому основному продукті. Усі функції Weavy включають інтеграцію зі сторонніми інструментами, з якими вже знайомі ваші користувачі: додайте можливості для відеоконференцій Zoom і Teams, обмін файлами Google Drive, OneDrive, Dropbox або Box, синхронізацію документів і контекстне керування версіями всередині вашої програми. Weavy дозволяє розробникам додатків швидко додавати функції, необхідні користувачам для продуктивної та інтерактивної роботи безпосередньо в додатку. За допомогою наших наборів API, SDK і інтерфейсу користувача ви можете розгорнути функції чату, каналів і файлів за лічені дні, а не місяці, і за невелику частку вартості власного створення. Зосередьтеся на своєму основному продукті, додаючи функції, які покращують взаємодію з користувачем і підвищують залученість користувачів і залежність від вашої програми.
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до понад 12 000 задоволених клієнтів, вибирайте безкоштовні та професійно розроблені шаблони та випробувайте конструктор додатків nandbox із 14-денною пробною версією, не витрачаючи жодного долара на розробку та не потребуючи попереднього досвіду програмування.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіоналів у сфері технологій. Понад 4 мільйони розробників і технологів на сотнях тисяч підприємств залежать від Progress. Дізнайтеся більше на www.progress.com і слідкуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook та Instagram.
Back4App
back4app.com
Back4app — це бекенд із низьким кодом для створення сучасних програм. Він прискорює розробку серверної частини, покращує продуктивність розробки, скорочує час виходу на ринок і масштабує програми без керування інфраструктурою.
UI Bakery
uibakery.io
Що таке UI Bakery і для чого його можна використовувати? UI Bakery — це інтуїтивно зрозумілий конструктор інтерфейсу користувача, який дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-програми. Він надає вам низку готових шаблонів, попередньо визначених віджетів та інших компонентів інтерфейсу користувача, які можна використовувати під час створення програми. Забезпечивши підключення до даних та інтеграцію API, ви можете зв’язати інтерфейс, створений вами в UI Bakery, зі своїми базами даних, API та службами сторонніх розробників. Крім того, UI Bakery обробляє все, що стосується бібліотек інтерфейсу користувача, конфігурації елементів керування доступом, оновлення модулів NPM, тому вам не потрібно про це турбуватися.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — це програма для створення додатків без/з низьким вмістом коду, яка дозволяє будь-кому створювати програми без будь-яких знань кодування. Незалежно від того, чи є ви координатором заходів, який шукає спосіб залучити гостей до вашої наступної конференції, чи тренером, який хоче перевірити розуміння співробітниками контенту за допомогою вікторини, ви можете створити дивовижну, ефективну та потужну програму на Fliplet без кодування. Платформі довіряють більше ніж 100+ підприємств і багато малих підприємств як клієнтів. За допомогою Fliplet користувачі можуть створювати все, що завгодно, з нуля, але платформа також пропонує понад 15 різних готових шаблонів для наведених нижче випадків використання: - Навчання - Каталог - Маркетинг - Інновації/управління ідеями - Робочий процес затвердження - Додаток порталу - Підтримка продажів - Комунікації - Збирання даних - Управління в надзвичайних ситуаціях - Події - Багатомовність - Віддалене та офісне керування - Керування завданнями - Додаток для звітування - Пусте рішення для створення з нуля
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — це проста у використанні та потужна платформа розробки додатків без використання коду. Він використовується корпоративними організаціями для автоматизації важливих бізнес-процесів за допомогою чудових додатків, випущених із блискавичною швидкістю. Завдяки візуальному інтерфейсу з можливістю перетягування і скидання громадянські розробники можуть використовувати Betty Blocks як платформу без коду для створення передових програм під керуванням ІТ. Досвідчені розробники можуть використовувати його функції з низьким кодом для швидшого створення та можуть розширювати код на будь-якому рівні за потреби. Платформа Betty Blocks пропонує безмежні рішення. Від готових шаблонів до персоналізованих програм – у нас ви знайдете! За допомогою варіантів використання, таких як генератори контрактів і NDA, ви можете легко інтегрувати шаблони документів і визначати змінні, необхідні для налаштування ваших документів. Наша найкраща у своєму класі інтеграція, наприклад, із iManage та Thompson Reuters HighQ, гарантує, що наша платформа ідеально вписується у ваш ІТ-ландшафт. З Betty Blocks ви можете скоротити життєвий цикл розробки з місяців до тижнів або навіть днів!
Servoy
servoy.com
Платформа швидкої розробки додатків, яка використовується незалежними постачальниками програмного забезпечення та корпораціями для модернізації, створення та розгортання складних міжплатформних бізнес-додатків. Надаючи нашим клієнтам «стік», вони можуть зосередитися на тих частинах, де вони справді додають цінності — UX, бізнес-логіка та їхні кінцеві користувачі.
Andromo
andromo.com
Andromo — це компанія з понад 10-річною історією, перший у світі розробник мобільних додатків на основі flutter. Flutter-технологія дозволяє швидко додавати на платформу практично будь-який функціонал, роблячи можливості розробки практично необмеженими. Завдяки гнучкості платформи ми створили конструктор мобільних додатків із найбільшою кількістю опцій для монетизації вмісту в нативних програмах для iOS та Android на ринку. Створюйте мобільні додатки для монетизації та створюйте мобільний додаток для себе без знання програмування. Ви блогер, музикант, дизайнер, фотограф, але не вмієте кодувати? немає проблем! Вбийте двох зайців одним пострілом: загорніть свій улюблений контент у додаток і отримайте додатковий канал користувача; Монетизуйте свій вміст за допомогою інструментів монетизації Andromo. Створюєте стартап і хочете швидко отримати MVP, щоб перевірити свою ідею швидко, недорого та ефективно? Використовуйте Andromo. Якщо ви розробник і вам потрібно швидко створити хороший мобільний додаток для своїх ідей/цілей, ласкаво просимо до Andromo! Власник малого бізнесу, який хоче швидко створити легкий додаток для своїх клієнтів і без занурення в науку - робіть це з нами! - Скільки навчання потрібно, щоб створити додаток на Andromo? - Подивіться наше 7-хвилинне відео «Як швидко створити програму», і ви вже зможете створювати програму. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Хочете дізнатися, як налаштувати рекламу в програмі, додати програму в App Store і рекламувати її? До кожної з цих тем у нас є невеликі відеоуроки, які допоможуть швидко знайти відповіді на ці запитання. Andromo Academy - розділ на сайті, де можна дізнатися про створення, просування та монетизацію мобільних додатків. Текстові описи супроводжують невеликі відео. Для зручності матеріал розділений на рівні: Beginner, Pro та Advanced. Easy-start — це набір шаблонів додатків для 11 популярних тем у розділі програм для контенту, по три варіанти в кожному, і шаблони електронної комерції для власників магазинів Shopify. Ми постійно додаємо нові! Шаблон являє собою готовий мобільний додаток. Виберіть той, який вам подобається, додайте його на свою інформаційну панель, замініть вміст власним і натисніть «Створити!». Це може зайняти менше 7 хвилин. - Що таке монетизація мобільних додатків? — Скажімо, ви любите музику. Створіть програму з мелодіями дзвінка або своїми треками та налаштуйте монетизацію. Коли користувачі переглядають звуки у вашому додатку, вони дивляться рекламу – це ваша монетизація. Крім того, компоненти платного доступу для ексклюзивного контенту. Користувачам подобається ваш вміст. Ви заробите Спробуйте Andromo та приєднайтесь до нашої неймовірної подорожі!
Appwrite
appwrite.io
Створіть весь серверний механізм за лічені хвилини, використовуючи лише кілька рядків коду, використовуючи фреймворки та мови, які вам подобаються. Хмарна серверна платформа Appwrite дає змогу зосередитися на дизайні та інноваціях замість виснажливих і повторюваних завдань. Продукти Appwrite Cloud надає вам: - Автентифікація: понад 30 методів входу, підтримка команд, ролей і міток користувачів - Бази даних: без паузи, швидке кешування в пам'яті, розширені моделі дозволів, підтримка зв'язків - Зберігання: шифрування файлів у стані спокою та транзит, вбудовані можливості трансформації зображень, розширене стиснення з підтримкою WebP/Brotli - Функції: автоматичне розгортання з GitHub - Повідомлення: підтримка SMS, електронної пошти та push-сповіщень - У реальному часі: необмежена кількість підписок Використовуючи функції Appwrites, ви економите час і забезпечити стабільність і безпеку ваших продуктів для кінцевих користувачів. З Appwrite ви завжди володієте своїми даними, тому вам ніколи не доведеться боятися блокування постачальника.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — це повна платформа для створення індивідуальних додатків промислового класу, якими користуються перші команди на настільних комп’ютерах, мобільних і переносних пристроях, навіть коли вони офлайн. JourneyApps надає неперевершену веб-IDE (OXIDE), середовище виконання програми та вбудований хмарний сервер із безсерверним обчислювальним механізмом. Функції включають можливості промислового рівня, такі як PowerSync для автономної роботи.
Genezio
genezio.com
Власна хмарна платформа наступного покоління, розроблена, щоб надати вам комплексні можливості для створення та розгортання масштабованих програм. ланцюжок інструментів genezio: 1. genezio.rpc Швидше створюйте програми за допомогою безпечних API будь-якою мовою. Типозахищені API означають меншу схильність до помилок передачу параметрів, ніж REST API, і більш природну парадигму в розробці програмного забезпечення. Це як tRPC, але для будь-якої мови серверної частини на будь-яку мову зовнішньої частини. Зараз підтримується Javasript/Typescript, незабаром буде підтримка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python та інших. 2. genezio.backend Повний бекенд як сервіс, який містить: - Автентифікація користувача: готова автентифікація користувача з підтримкою методів електронної пошти/паролю, Google і GitHub. - Підтримка бази даних: інтегрована обробка бази даних із такими опціями, як Redis або Postgres через партнерів, або підключення до вашої власної бази даних. - Інтерфейс, схожий на листоношу: перевірте свою серверну частину без зусиль за допомогою зручного веб-інтерфейсу. - У реальному часі (незабаром): ми підтримуватимемо довготривалі сервери через genezio.deploy на AWS і забезпечуватимемо зв’язок у режимі реального часу між серверною та зовнішньою частиною. 3. Розгортання Genezio.serverless Zero DevOps за допомогою однієї команди – розгортання на AWS Lambda, автоматичне масштабування та незабаром підтримка довготривалих серверів. Просте розгортання на AWS Cloud Front із планами інтеграції для Netlify і Vercel. 4. genezio.cloud Це незавершена хмара на основі одного ядра, яка забезпечить кращий холодний і теплий запуски за нижчою ціною. Приєднуйтесь до Genezio, де швидкість, гнучкість і володіння визначають новий стандарт повноцінної розробки.
Workhall
workhall.com
Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), розроблена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи берете участь індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для легкого створення програм, доступу до корпоративних даних у реальному часі, делегування завдань, сприяння співпраці між членами команди та отримати інформацію про різні аспекти вашого бізнесу. Усе це досягається завдяки підказкам природної мови та зручному безкодовому підходу, що усуває складності. Використовуючи можливості генеративного штучного інтелекту, архітектуру на основі мікросервісів і сховище багаторазових функціональних компонентів, Workhall є безпечною, масштабованою та орієнтованою на користувача програмною платформою, призначеною для підтримки та вдосконалення ваших бізнес-операцій. Це не тільки оптимізує ваші поточні інвестиції, але й дає вам змогу постійно вдосконалювати всю організацію.
Chatroll
chatroll.com
Chatwing пропонує рішення для вбудовування чату на веб-сайт, блог, програму, платформу та будь-яку веб-сторінку.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можливостей.
Caspio
caspio.com
Caspio є провідною у світі платформою LOW-CODE для створення онлайн-додатків баз даних без програмування. Універсальна платформа надає все необхідне для цифрової трансформації бізнес-операцій і робочих процесів. Він включає інтегровану хмарну базу даних, візуальний конструктор додатків, безпеку корпоративного рівня, відповідність нормативним вимогам і масштабовану глобальну інфраструктуру. Дізнайтеся, чому Caspio довіряють понад 15 000 компаній у всьому світі. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Draftbit
draftbit.com
ВІДМОВИТЬСЯ ПРОТОТИПІВ. Візуально створюйте рідні програми для мобільних пристроїв — і все це у вашому браузері. ЛЕГКО КОМПОНТУЙТЕ ЕКРАНИ. З Draftbit створювати екрани легко. Просто наведіть курсор і натисніть, щоб додати елементи, і перетягніть, щоб упорядкувати все. Не знаєте, з чого почати? Ми створили кілька зручних прикладів екранів, які допоможуть вам почати будувати. БІТИ ТА БЛОКИ ВАЖЕЛЯ. Почніть із нашої системи проектування, щоб швидко зібрати. Він містить як біти (елементи низького рівня), так і блоки (більш складні компоненти), які допоможуть вам створити все, що ви задумали. СТВОРІТЬ СВОЮ ВЛАСНУ ДИЗАЙН-СИСТЕМУ. Потрібно будувати за межами нашої системи проектування? немає проблем! Ми робимо доступними низькорівневі примітивні елементи та дозволяємо вам зберігати власні власні блоки для повторного використання у вашому проекті. НАВІГАЦІЯ Вбудована. Ваша програма — це більше, ніж просто чудові екрани, чи не так? За допомогою Draftbit ви можете створити свою навігацію так само, як ви створюєте свої екрани: візуально. ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ ДО ЕКСПОРТУ. З Draftbit ви ніколи не потрапите в пастку. Ви можете легко експортувати чистий, готовий до виробництва код React Native. ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ТА ПУБЛІКУВАННЯ, ЯК ВИ БУДУЄТЕ. Використовуйте попередній перегляд, щоб переглядати свою програму прямо під час створення. Готові поділитися з іншими? Просто опублікуйте збірку та поділіться посиланням.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — це платформа розробки додатків із низьким кодом від Deltec InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаї, Індія, яка допомагає створювати внутрішні інструменти, бізнес-програми. Платформа забезпечує багатофункціональний вихід (для мобільних пристроїв і Інтернету) із візуальними побудовниками, онлайновою базою даних, редакторами коду, попередньо створеними шаблонами, настроюваними робочими процесами та конструктором автоматизації, готовими з’єднувачами, аналітикою тощо. Це дозволяє менеджерам із продуктів, ІТ-командам, керівникам додатків, громадянським розробникам створювати програми на основі джерел даних. Внутрішні інструменти, такі як управління проектами, управління часом, внутрішній портал вакансій, центр розвитку та навчання; автоматизація бізнес-процесів, як-от затвердження, відшкодування, перевірка ефективності та система оцінки; програми для збору даних, як-от збір замовлень, сертифікація магазинів; інформаційні панелі, такі як таблиця лідерів продажів, є одними з популярних варіантів використання додатків, створених на платформі. DronaHQ оголосила про запуск розширеного конструктора робочих процесів.
Firebase
firebase.google.com
Відкрийте для себе Firebase, платформу Google для розробки мобільних і веб-додатків, яка допомагає розробникам створювати програми та ігри, які сподобаються користувачам. Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.
Ionic
ionic.io
Новий спосіб створення та доставки для мобільних пристроїв. Ionic змінює спосіб створення та надання мобільних додатків. Від нашого популярного мобільного SDK з відкритим вихідним кодом до провідних у галузі мобільних рішень CI/CD і мікроінтерфейсу, Ionic допоможе вам задовольнити попит на мобільні пристрої у вашому бізнесі.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit сприяє трансформації бізнесу завдяки надійним рішенням для інтеграції та розробки корпоративних додатків із низьким кодом. Ми єдиний постачальник, який об’єднує та спрощує потужність iPaaS, APIM, EDI та LCAP, щоб підвищити цінність локальних, хмарних і SaaS систем і прискорити цифрову подорож. Тисячі організацій по всьому світу покладаються на глибокий досвід Jitterbit, відзначену нагородами технологію та розгалужену партнерську мережу, щоб допомогти їм заощадити час і гроші, усунути тертя та зменшити ризики без шкоди для взаємодії з користувачем. Разом із Jitterbit компанії можуть трансформувати та підготувати свою діяльність до майбутнього, водночас створюючи щасливіших і продуктивніших людей.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — це платформа розробки додатків із низьким кодом, яка наближає бізнес-користувачів та ІТ-спеціалісти до спрощення управління роботою та значного прискорення цифрової трансформації. Це єдина платформа з низьким кодом, створена для кількох персонажів і має правильне поєднання простих і потужних функцій. Власники процесів створюють робочі процеси без коду. Програмісти створюють програми за допомогою інструментів з низьким кодом. І ІТ керують усією платформою. Завдяки більшій кількості ролей, які співпрацюють у розробці, програми можна створювати за кілька тижнів. На Kissflow можна створювати різні рішення – від спеціальних багатофункціональних додатків до автоматизованих процесів, орієнтованих на людину, відстеження проблем і управління проектами. Тисячі клієнтів користуються Kissflow у 160 країнах.
Mendix
mendix.com
Mendix, компанія Siemens, є єдиною платформою з низьким кодом, розробленою для вирішення повної складності завдань розробки корпоративного програмного забезпечення. Розгортання точкових рішень для вирішення проблем відділу вирішує проблеми на мікрорівні, але якщо ви хочете значно вплинути на свій бізнес, вам потрібно розширюватися та створювати потужні портфоліо, які рухатимуть голку стабільно та стратегічно. За допомогою Mendix підприємства можуть брати на себе більш складні трансформаційні ініціативи, залучаючи всіх до визначення вимог, формування ідей і впроваджуючи оцінку вартості протягом життєвого циклу портфоліо програмного забезпечення. Зосередьтеся на правильних проблемах, покладаючись на управління та контроль, щоб уникнути непотрібного ризику. Мобілізуйте свою організацію. Розвивайте м’язи готовності до змін. А коли впаде наступна велика ідея, швидше втілюйте її в результат. Понад 4000 організацій у 46 країнах використовують платформу з низьким кодом Mendix. Активна спільнота з понад 300 000 членів створила понад 950 000 додатків – і їх кількість зростає.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Давайте йти.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.
Quickbase
quickbase.com
Великі ідеї непросто реалізувати. Тому ми тут, щоб допомогти вам впоратися з будь-яким проектом, яким би складним він не був. Ми Quickbase. Quickbase допомагає клієнтам бачити, підключатися та контролювати складні проекти, які змінюють наш світ. Незалежно від того, чи це будівництво хмарочоса, чи координація розгортання вакцини, програмна платформа без коду дозволяє бізнес-користувачам адаптувати рішення до способу роботи, використовуючи інформацію з усіх систем, які вони вже мають.
Quixy
quixy.com
Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетягування, у десять разів швидше, а отже, підвищуючи ефективність, прозорість і продуктивність усієї організації.
Retool
retool.com
Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Довіряють стартапи та Fortune 500s. Зареєструйтесь безкоштовно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — це платформа з низьким кодом для розробників, яка дозволяє швидко створювати власні внутрішні програми корпоративного рівня. Тисячі організацій, від стартапів до великих підприємств, використовують Superblocks для оптимізації підтримки клієнтів і підвищення ефективності роботи. Superblocks прискорює розробку, відкриваючи потужні будівельні блоки з глибоко вбудованим генеративним ШІ; За лічені хвилини розробники можуть створити макет своєї програми за допомогою інтерфейсу користувача перетягуванням, інтегрувати її з будь-якою базою даних або API, налаштувати дозволи та розгорнути свою програму в робочій версії. Усе в Superblocks є гнучким і розширюваним, з великою бібліотекою готових компонентів і плагінів, які можна розширити за допомогою Javascript або Python відповідно до вашого унікального сценарію використання. Крім того, Superblocks є насамперед штучним інтелектом, тож ви можете використовувати генеративний штучний інтелект під час розробки за допомогою Superblocks Copilot, збагачувати додатки штучним інтелектом і надавати можливості штучного інтелекту безпосередньо кінцевим користувачам. Superblocks створено для підприємства з елітною продуктивністю додатків у масштабі, надійним журналюванням аудиту, підтримкою складних засобів контролю доступу та інноваційним агентським підходом до локального розгортання.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ваших вимог і досвіду програмування. Zoho Creator містить: - Zoho ContactManager — це програмне забезпечення для керування контактами в Інтернеті, яке дозволяє організовувати контакти, завдання та угоди в одному місці.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — це платформа без коду, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати додатки продуктивного рівня з генерацією коду: серверні, веб- та власні мобільні додатки. За допомогою AppMaster.io ви можете перерости від MVP до корпоративного рішення з мільйонами запитів на хвилину, маючи при цьому повний контроль над тим, де розгортати свою програму, і залишаючись незалежними від платформи завдяки експорту вихідного коду. Основні функції: - Створюйте реляційні бази даних у форматі, сумісному з PostgreSQL, із повною гнучкістю у візуальному дизайнері - Керуйте складною бізнес-логікою із сотнями функцій та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом перетягування - Створюйте та керуйте доступом до свого API та налаштовуйте свої кінцеві точки за допомогою проміжного програмного забезпечення, автоматично створювати документацію API - Створюйте веб-панелі за лічені хвилини за допомогою автоматично згенерованих сторінок і готових компонентів - Розробляйте рідні мобільні програми для iOS і Android і публікуйте їх у Google Play & App Store - Розгорніть свою програму в кластерах у хмарі AppMaster.io, AWS, Azure, Google Cloud або на локальному сервері та експортуйте двійкові файли та вихідний код у будь-який момент - Увімкніть свою програму та підключіть її до ваших улюблених інструментів з модулями (авторизація, email, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack, Zoom та десятки інших)
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — це конструктор додатків для баз даних, який будь-хто може використовувати для створення спеціального програмного забезпечення для бізнесу швидко, легко та без написання жодного рядка коду. Це дає змогу командам і тим, хто найближче до даних, швидко вирішувати свої бізнес-завдання за допомогою спеціального програмного забезпечення, адаптованого до їхніх точних процесів і робочих процесів. Tadabase — це найкращий спосіб керувати даними та автоматизувати процеси за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке швидко та легко створити. Крім того, Tadabase прагне підтримувати ваш успіх на кожному кроці. Ми пропонуємо обширні ресурси, зокрема повну базу знань, оперативну підтримку клієнтів і жвавий форум спільноти, де можна обмінюватися ідеями та знаходити рішення. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи плануєте її масштабувати, допомога завжди під рукою, щоб забезпечити вам максимальне використання нашої платформи.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаштуйте один із попередньо створених шаблонів. Ви маєте повний контроль над тим, як виглядає та працює ваша програма, поки за вас виконується робота з розробки серверної частини. Це як ціла команда розробників під рукою. Завдяки понад 10 000 додатків, створених за допомогою BuildFire, ця платформа досить потужна та гнучка, щоб її можна було масштабувати разом із ростом вашого бізнесу. Жоден інший розробник програм не пропонує такого рівня функціональності за такою доступною ціною.