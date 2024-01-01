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Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки
Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Зазвичай цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.
Запит на новий застосунок
Firebase
firebase.google.com
Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.
Retool
retool.com
Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Draftbit
draftbit.com
Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
Quickbase
quickbase.com
Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!
Kissflow
kissflow.com
Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!
BuildFire
buildfire.com
Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.
Caspio
caspio.com
Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.
Mendix
mendix.com
Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Ходімо.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивні дизайни, яких не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні ...
Tadabase
tadabase.io
ПЛАТФОРМА БАЗИ ДАНИХ, ЯКА Створена для 99%, працює як 1%. Заощаджуйте тисячі доларів, годин і чашок кави за допомогою спеціальної бази даних без коду, яка допоможе вашому бізнесу масштабуватися без стресу.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — це платформа розробки додатків із низьким кодом від Deltec InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаї, Індія, яка допомагає створювати внутрішні інструменти, бізнес-програми. Платформа забезпечує багатофункціональний вихід (для мобільних пристроїв і Інтернету) із візуальними побудовниками, онлайновою базо...
Ionic
ionic.io
Новий спосіб створення та доставки для мобільних пристроїв. Ionic змінює спосіб створення та надання мобільних додатків. Від нашого популярного мобільного SDK з відкритим вихідним кодом до провідних у галузі мобільних рішень CI/CD і мікроінтерфейсу, Ionic допоможе вам задовольнити попит на мобільні...
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.
Superblocks
superblocks.com
Створіть потужні внутрішні інструменти. Розробники економлять сотні годин. Запит будь-якого джерела даних. Підключіть будь-який компонент інтерфейсу користувача. Автоматизуйте будь-який робочий процес. Заплануйте будь-яку роботу.
Quixy
quixy.com
Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетяг...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing пропонує рішення для вбудовування чату на веб-сайт, блог, програму, платформу та будь-яку веб-сторінку.
UI Bakery
uibakery.io
Що таке UI Bakery і для чого його можна використовувати? UI Bakery — це інтуїтивно зрозумілий конструктор інтерфейсу користувача, який дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-програми. Він надає вам низку готових шаблонів, попередньо визначених віджетів та інших компонентів інтерфейсу ко...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...
Workhall
workhall.com
Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), призначена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи вносите свій внесок індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — це проста у використанні та потужна платформа розробки додатків без використання коду. Він використовується корпоративними організаціями для автоматизації важливих бізнес-процесів за допомогою чудових додатків, випущених із блискавичною швидкістю. Завдяки візуальному інтерфейсу з можл...
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Clinked
clinked.com
Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — це повна платформа для створення власних промислових додатків, якими користуються перші команди на настільних комп’ютерах, мобільних і переносних пристроях, навіть коли вони офлайн. JourneyApps надає неперевершену веб-IDE (OXIDE), середовище виконання програми та вбудований хмарний сер...
Appwrite
appwrite.io
Створіть весь серверний механізм за лічені хвилини за допомогою лише кількох рядків коду, використовуючи фреймворки та мови, які вам подобаються. Серверна хмарна платформа Appwrite дозволяє вам зосередитися на дизайні та інноваціях, а не на виснажливих і повторюваних базових завданнях. Продукти Appw...
Andromo
andromo.com
Andromo — це компанія з понад 10-річною історією, перший у світі розробник мобільних додатків на основі flutter. Технологія Flutter дозволяє швидко додавати на платформу практично будь-який функціонал, роблячи можливості розробки практично необмеженими. Завдяки гнучкості платформи ми створили констр...
Servoy
servoy.com
Платформа швидкої розробки додатків, яка використовується незалежними постачальниками програмного забезпечення та корпораціями для модернізації, створення та розгортання складних міжплатформних бізнес-додатків. Надаючи нашим клієнтам «стік», вони можуть зосередитися на тих частинах, де вони справді ...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — це програма для створення додатків без/з низьким вмістом коду, яка дозволяє будь-кому створювати програми без будь-яких знань кодування. Незалежно від того, чи є ви координатором заходів, який шукає спосіб залучити гостей до вашої наступної конференції, чи тренером, який хоче перевірити ро...
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до по...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвич...
Genezio
genezio.com
Власна хмарна платформа наступного покоління, розроблена, щоб надати вам комплексні можливості для створення та розгортання масштабованих програм. ланцюжок інструментів genezio: 1. genezio.rpc Швидше створюйте програми за допомогою безпечних API будь-якою мовою. Типозахищені API означають меншу схил...
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, ...
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату,...
Pega
pega.com
Pega Sales Automation дає змогу вашій команді продажів продавати розумніше за допомогою інтелектуальної автоматизації, прийняття рішень і аналітики, які призводять до збільшення продажів.