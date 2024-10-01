Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки - Данія Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.