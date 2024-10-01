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Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва
Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.
Запит на новий застосунок
Firebase
firebase.google.com
Відкрийте для себе Firebase, платформу Google для розробки мобільних і веб-додатків, яка допомагає розробникам створювати програми та ігри, які сподобаються користувачам. Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснован...
Retool
retool.com
Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. ...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...
Draftbit
draftbit.com
ВІДМОВИТЬСЯ ПРОТОТИПІВ. Візуально створюйте рідні програми для мобільних пристроїв — і все це у вашому браузері. ЛЕГКО КОМПОНТУЙТЕ ЕКРАНИ. З Draftbit створювати екрани легко. Просто наведіть курсор і натисніть, щоб додати елементи, і перетягніть, щоб упорядкувати все. Не знаєте, з чого почати? Ми ст...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можли...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — це платформа без коду, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати додатки продуктивного рівня з генерацією коду: серверні, веб- та власні мобільні додатки. За допомогою AppMaster.io ви можете перерости від MVP до корпоративного рішення з мільйонами запитів на хвилину, маю...
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — це платформа розробки додатків із низьким кодом, яка наближає бізнес-користувачів та ІТ до спрощення керування роботою та значного прискорення цифрової трансформації. Це єдина платформа з низьким кодом, створена для кількох персонажів і має правильне поєднання простих і потужних функцій. ...
Quickbase
quickbase.com
Великі ідеї непросто реалізувати. Тому ми тут, щоб допомогти вам впоратися з будь-яким проектом, яким би складним він не був. Ми Quickbase. Quickbase допомагає клієнтам бачити, підключатися та контролювати складні проекти, які змінюють наш світ. Незалежно від того, чи це будівництво хмарочоса, чи ко...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаш...
AppsGeyser
appsgeyser.com
Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
Caspio
caspio.com
Caspio є провідною у світі платформою LOW-CODE для створення онлайн-додатків баз даних без програмування. Універсальна платформа надає все необхідне для цифрової трансформації бізнес-операцій і робочих процесів. Він включає інтегровану хмарну базу даних, візуальний конструктор додатків, безпеку корп...
Mendix
mendix.com
Mendix, компанія Siemens, є єдиною платформою з низьким кодом, розробленою для вирішення повної складності завдань розробки корпоративного програмного забезпечення. Розгортання точкових рішень для вирішення проблем відділу вирішує проблеми на мікрорівні, але якщо ви хочете значно вплинути на свій бі...
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...
Ionic
ionic.io
Новий спосіб створення та доставки для мобільних пристроїв. Ionic змінює спосіб створення та надання мобільних додатків. Від нашого популярного мобільного SDK з відкритим вихідним кодом до провідних у галузі мобільних рішень CI/CD і мікроінтерфейсу, Ionic допоможе вам задовольнити попит на мобільні...
UI Bakery
uibakery.io
Що таке UI Bakery і для чого його можна використовувати? UI Bakery — це інтуїтивно зрозумілий конструктор інтерфейсу користувача, який дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-програми. Він надає вам низку готових шаблонів, попередньо визначених віджетів та інших компонентів інтерфейсу ко...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивний дизайн, якого не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні...
Back4App
back4app.com
Back4app — це бекенд із низьким кодом для створення сучасних програм. Він прискорює розробку серверної частини, покращує продуктивність розробки, скорочує час виходу на ринок і масштабує програми без керування інфраструктурою.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Давайте йти.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — це платформа розробки додатків із низьким кодом від Deltec InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаї, Індія, яка допомагає створювати внутрішні інструменти, бізнес-програми. Платформа забезпечує багатофункціональний вихід (для мобільних пристроїв і Інтернету) із візуальними побудовниками, онлайновою базо...
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — це конструктор додатків для баз даних, який будь-хто може використовувати для створення спеціального програмного забезпечення для бізнесу швидко, легко та без написання жодного рядка коду. Це дає змогу командам і тим, хто найближче до даних, швидко вирішувати свої бізнес-завдання за допом...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing пропонує рішення для вбудовування чату на веб-сайт, блог, програму, платформу та будь-яку веб-сторінку.
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до по...
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...
Andromo
andromo.com
Andromo — це компанія з понад 10-річною історією, перший у світі розробник мобільних додатків на основі flutter. Flutter-технологія дозволяє швидко додавати на платформу практично будь-який функціонал, роблячи можливості розробки практично необмеженими. Завдяки гнучкості платформи ми створили констр...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — це програма для створення додатків без/з низьким вмістом коду, яка дозволяє будь-кому створювати програми без будь-яких знань кодування. Незалежно від того, чи є ви координатором заходів, який шукає спосіб залучити гостей до вашої наступної конференції, чи тренером, який хоче перевірити ро...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — це платформа з низьким кодом для розробників, яка дозволяє швидко створювати індивідуальні внутрішні програми корпоративного рівня. Тисячі організацій, від стартапів до великих підприємств, використовують Superblocks для оптимізації підтримки клієнтів і підвищення ефективності роботи. ...
Quixy
quixy.com
Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетяг...
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настрою...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — це проста у використанні та потужна платформа розробки додатків без використання коду. Він використовується корпоративними організаціями для автоматизації важливих бізнес-процесів за допомогою чудових додатків, випущених із блискавичною швидкістю. Завдяки візуальному інтерфейсу з можл...
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, ...
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно об’єднує корпоративні системи, забезпечує інтелектуальну аналітику та Al, підт...
Workhall
workhall.com
Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), призначена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи вносите свій внесок індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно...
Appwrite
appwrite.io
Створіть весь серверний механізм за лічені хвилини, використовуючи лише кілька рядків коду, використовуючи фреймворки та мови, які вам подобаються. Хмарна серверна платформа Appwrite дає змогу зосередитися на дизайні та інноваціях замість виснажливих і повторюваних завдань. Продукти Appwrite Cloud н...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надз...
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit сприяє трансформації бізнесу завдяки надійним рішенням для інтеграції та розробки корпоративних додатків із низьким кодом. Ми єдиний постачальник, який об’єднує та спрощує потужність iPaaS, APIM, EDI та LCAP, щоб підвищити цінність локальних, хмарних і SaaS систем і прискорити цифрову подо...
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — це повна платформа для створення індивідуальних додатків промислового класу, якими користуються перші команди на настільних комп’ютерах, мобільних і переносних пристроях, навіть коли вони офлайн. JourneyApps надає неперевершену веб-IDE (OXIDE), середовище виконання програми та вбудован...
Servoy
servoy.com
Платформа швидкої розробки додатків, яка використовується незалежними постачальниками програмного забезпечення та корпораціями для модернізації, створення та розгортання складних міжплатформних бізнес-додатків. Надаючи нашим клієнтам «стік», вони можуть зосередитися на тих частинах, де вони справді ...
Genezio
genezio.com
Власна хмарна платформа наступного покоління, розроблена, щоб надати вам комплексні можливості для створення та розгортання масштабованих програм. ланцюжок інструментів genezio: 1. genezio.rpc Швидше створюйте програми за допомогою безпечних API будь-якою мовою. Типозахищені API означають меншу схил...
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату,...
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішувати найактуальніші бізнес-завдання – від персон...