Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

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Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні для кращого найму, включаючи автоматичні тригери, аналітику, генеративний штучний інтелект, анонімний найм, повністю настроювані робочі процеси найму, простий у створенні сайт кар’єри та багато іншого більше.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям оцифрувати рутинні процеси своїх відділів кадрів шляхом їх спрощення та автоматизації. Sesame HR є чудовим союзником для менеджерів, керівників і менеджерів з персоналу, щоб заощадити час у своїх процесах і зосередити свої зусилля на покращенні досвіду своїх співробітників.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відстежувати процес найму від кінця до кінця. Компанії, що швидко розвиваються, як-от Instamojo, Fusioncharts, OLR, а також стартапи з YCombinator і 500startups використовують Recruiterflow, щоб знайти талантів і спростити процес найму.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd є провідним у Великій Британії постачальником наскрізних хмарних програмних рішень для підбору персоналу, розроблених для відділу кадрів, команд з підбору персоналу та менеджерів з найму, які значно покращують шлях кандидата. Наша відзначена нагородами технологія дозволяє вам керувати всім процесом найму всередині компанії. Ми пропонуємо хмарне програмне забезпечення для найму ATS, програмне забезпечення для адаптації та спеціалізовані веб-сайти кар’єри, справжнє наскрізне рішення. Замовте безкоштовну демонстрацію сьогодні.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — це постачальник платформ для залучення талантів, який працює, щоб об’єднати людей для розвитку компаній, кар’єри та спільнот. Наша платформа пропонує ряд програмних модулів і рішень для залучення талантів, які спеціалізуються на тому, щоб допомогти організаціям залучати, керувати та наймати потрібних людей. Наше головне програмне забезпечення :Recruit — це надійна система керування кандидатами, яка дає змогу організаціям застосовувати проактивний підхід до залучення талантів і стимулювати стратегічне зростання. :Recruit зменшує подвійну обробку, економить ваш час і знижує ризик людської помилки на цьому шляху. Scout :Recruit дозволяє: - Керувати життєвим циклом найму - Створювати, керувати та публікувати фірмові веб-сторінки з наймом - Розміщувати повідомлення безпосередньо на дошках вакансій, щоб переконатися, що вашу роль бачать правильні кандидати - Легко перевіряти кандидатів для отримання найкращих результатів - Оцінювати, рангувати та коментувати на ваших найкращих кандидатах для відстеження - Відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму - Інтегруйте з вашими улюбленими технологічними рішеннями для підбору персоналу та управління персоналом
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire, використовуйте розширення для браузера, щоб знайти контактну інформацію будь-якої особи, отримуйте лише 100% актуальні адреси електронної пошти, номери телефонів і посилання на соціальні мережі
Simplicant
simplicant.com
Програмне забезпечення для найму та система відстеження кандидатів для сучасного підприємства. Програмна платформа рекрутингу Simplicant і система відстеження кандидатів забезпечують сучасний і простіший підхід до найшвидшого та економічного найму талантів. Знаходьте найкращих талантів із багатьох джерел, організовуйте та плануйте співбесіди, керуйте зв’язками з талантами та приймайте рішення про найм на основі даних.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструменти та рішення для визначення наступного найму та керування процесом найму. Просто визначте свій ідеальний профіль кандидата, розслабтесь і дозвольте Snaphunt виконувати важку роботу. Кваліфікованих спеціалістів запрошують автоматично подати заявку на вашу роль, а ви також можете спілкуватися з відповідними спеціалістами за допомогою персоналізованих електронних листів, щоб збільшити кількість заявок. Створено для розподілених команд: скоротіть свої витрати на найм до 80% і співпрацюйте над наймом за допомогою фірмових інструментів, призначених для скорочення часу найму на 72%. За допомогою Snaphunt ви можете швидко найняти на роботу на місці, гібридні чи дистанційні посади з резерву талантів із понад 4 мільйонів шукачів роботи та охоплення постачальників понад 300 мільйонів професіоналів. Платформа автоматично генерує персоналізовані описи посад, керує відповідями кандидатів одним кліком, попередньо записані відеоінтерв’ю, розклад співбесід, генератор питань для співбесід, автоматичний збір відгуків, автоматизовану перевірку рекомендацій тощо. Наймання на кожному кроці: працевлаштування відповідно до культури? Власна оцінка Snaphunt «Snapsych» базується на встановлених психометричних моделях, адаптованих для сучасного робочого місця. Платформа також ділиться статистикою щодо зарплат і періодів попередження, щоб ви могли знайти найкращих талантів із самого початку. Щоб дізнатися, як Snaphunt може допомогти вам досягти цілей найму, відвідайте: https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
Пакет softgarden Talent Acquisition Suite дає змогу залучати та наймати найкращих кандидатів для вашої організації.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — це один із найкращих безкоштовних сайтів, який допомагає швидше вибирати найкращих талантів за допомогою ефективної співпраці, синтаксичного аналізатора резюме та легкого планування співбесід і нагадувань.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітниками та зовнішніми постачальниками в усьому світі. Ви матимете можливість побудувати довгострокове партнерство з нами, щоб сприяти вашій продуктивності та зростанню.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору. Створюйте привабливі пропозиції роботи та поширюйте охоплення за допомогою нашого обширного Multiposter. Керуйте процесами інтуїтивно зрозуміло та створюйте єдину базу талантів, що підтримується детальними звітами.
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
Talentsquare
talentsquare.com
Місія Talentsquare полягає в тому, щоб допомогти компаніям досягти успіху в працевлаштуванні. Ми пропонуємо найновіші HR-технології для легкого керування та найму талантів.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall перетворює ваш конвеєр кандидатів у візуальну стіну карток, що відображає всі ваші дані кандидатів у Greenhouse у реальному часі. Він пропонує більше прозорості для ваших менеджерів з найму, краще співпрацює з вашою командою та більше ніколи не втрачає з поля зору кандидата в процесі.
Talexio
talexiohr.com
Talexio — це повний набір кадрів для спеціалістів з кадрів, найму та заробітної плати, які прагнуть працювати ефективніше. Гнучке хмарне рішення Talexio дає організаціям повний контроль над процесами управління персоналом. Завдяки автоматизації простий у використанні Talexio економить ваш час, а також знижує вартість ваших внутрішніх процесів. Talexio — це масштабоване рішення, яке обслуговує підприємства будь-якого розміру в будь-якій галузі; щоб ви могли менше хвилюватися, оскільки ваш бізнес розвивається.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS наступного покоління, Vacancy Filler, дає рекрутерам змогу швидко надавати найкращий досвід кандидатам. Автоматизований і брендований у всьому, він наповнений такими інструментами, як модуль агентства, пул талантів, запит на наймання, SJT і тести, перевірка репутації, рекомендації, перевірка відео та адаптація – усе це підкріплено потужним BI Analytics Suite. Працюючи з Vacancy Filler, ви матимете власного менеджера з роботи з клієнтами, підтримку користувачів і кандидатів у Великобританії та інтеграцію з вашою системою управління персоналом. І багато іншого!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для залучення талантів. Тепер компанії можуть використовувати дані для постійної оптимізації кожного аспекту своїх процесів найму, скорочуючи витрати та час найму.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
Workstream
workstream.us
Workstream - це провідна платформа HR, оплати праці та наймання для погодинної робочої сили. Його розумна технологія впорядковує завдання з персоналу, щоб власники франшизи та бізнесу могли швидко рухатися, зменшити витрати на оплату праці та спростити операції - все в одному місці. 46 з 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування-включаючи Burger King, Джиммі Джон, Тако Белл,-на робочий потік, щоб найняти, утримувати та платити свої команди.
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
YouCruit
youcruit.com
Хмарне рішення, яке допомагає роботодавцям знаходити, керувати та наймати чудових кандидатів за допомогою автоматизованого розміщення вакансій і найму персоналу.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy — це програмне забезпечення для найму, яке дає змогу ефективно керувати пропозиціями роботи, кандидатами та співбесідами в одному місці.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-це велика платформа HR-Tech, яка вирішує складні виклики HR під час впорядкування та автоматизації щоденних операцій з HR. Довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products та 2500 інших, Zimyo пропонує комплексний набір продуктів, що включають HR та оплати праці, відвідування, продуктивність, Відстеження заявників, залучення, LMS та 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати операції з персоналу, запускати заробітну плату без помилок, виплатити зарплату вчасно, відстежувати відвідуваність працівників, на борт/офідні працівники, відстежувати ефективність роботи працівників, резюме, надсилайте листи та зробіть набагато більше. Що там для вас у Зіміо? * Залучення працівників: опитування імпульсів працівників; Прямі та групові чати для однорангових; Оголошення, дискусійні форуми та опитування; Індекс щастя; Анонімний відгук; HelpDesk & квитки * Основний HR: управління даними працівників; Самослужіння працівника; Документи та політика; Співробітник на борту; Службовець на борту; HR -аналітика та звітність * Оплати праці: автоматизація обробки оплати праці; Управління витратами та виплати; Законом управління дотриманням; Багаторічна заробітна плата * Час та відвідуваність: Управління відвідуванням; Гео-міток та гео-оф; Управління реєстру; Нагадування про відвідування; Управління польотом * Програмне забезпечення для управління продуктивністю: OKRS; Огляди (KRA/KPI); безперервний відгук; Один до одного; Компенсація та оцінка управління * Програмне забезпечення для управління набору: Управління кандидатом; Управління басейном талантів; Рейтингові зв'язки на основі інтерв'ю та на основі навичок; Спеціальні потоки найму; Оцінка навичок; Відновити розбір; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
Voyse
voyse.io
Створіть незабутній досвід кандидата, продемонструвавши свою фантастичну робочу культуру. Відкрийте двері для свого бізнесу та людей, які роблять його особливим, з Voyse Digital Job Description.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтеся з незграбними, застарілими процесами управління персоналом і прийміть сучасний підхід до управління людським капіталом за допомогою Rytfit.ai. Rytfit — це платформа управління робочою силою на основі штучного інтелекту з комплексним рішенням, розробленим для того, щоб допомогти організаціям ефективно та результативно керувати своєю робочою силою. Виведіть залучення талантів на новий рівень – Rythire адаптований до потреб вашої організації. Додайте назву будь-якої вакансії, щоб прискорити створення робочих місць за лічені секунди. Семантична модель Rytfit дозволяє організації перейти від Hire до Hire всього за 7 днів. Платформа RytHire має такі функції, як усунення завдань набору вручну та спрощення процесу найму. Створіть робочу силу, переплануйте співробітників і підвищте рівень утримання - модуль RytEngage дозволяє організаціям виявляти та розвивати внутрішні таланти для нових ролей, сприяючи культурі зростання та можливостей. Вимірюйте те, що має значення. Модуль RytMeasure забезпечує централізований центр для встановлення цілей і відстеження в режимі реального часу. Платформа дозволяє організаціям узгоджувати свою робочу силу із загальною бізнес-стратегією та досягати кращих бізнес-результатів. Оптимізуйте свої кадрові процеси, залучайте своїх співробітників і досягайте результатів за допомогою нашого комплексного рішення. Незалежно від того, чи є ви малим чи великим підприємством, наше рішення може допомогти вам досягти цілей управління персоналом і покращити загальні процеси.
HROne
hrone.cloud
HRONE-це готовий до майбутнього HCM Suite, який автоматизує процеси HR, спрощує взаємодію людини та надає діючі уявлення для побудови кращих робочих місць. У нашому прагненні встановити все HR на автопілоті, ми успішно впорядкували функції HR протягом усього життєвого циклу працівників, заощаджуючи мільйони годин на 1100+ підприємств. Цей підрахунок включає назви 20+ галузей - Timex, ABP, Lux Cozi, Drom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Gold Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXP, Launcher та Paynearby - це декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам мобільний додаток за нульовою вартістю, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації HR в будь -який час і в будь -який час. Ми диференціюємо себе на ринку програмного забезпечення HR за допомогою наступних помітних функціональних можливостей. Будучи першим HCM, який вживає дій у реальному часі на всіх завданнях HR, відлякуючи відставання з тонкими нагадуваннями, ми налаштували вас на успіх, автоматизуючи всі оперативні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт- https://hrone.cloud/
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — це найкраща платформа для роботи з персоналом, яка зручно поєднує ATS наступного покоління з рішеннями та автоматизацією на основі штучного інтелекту, включаючи самостійне планування, AI Notetaker, перевірку даних, аналітику, якість найму тощо, усе в одному місці. Він обслуговує професіоналів з кадрів, талантів і персоналу, а також команди найму в стартапах, малих і великих підприємствах.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft пропонує доступне, зручне та комплексне рішення для підбору персоналу, розроблене відповідно до потреб компаній, що розвиваються. Наше комплексне програмне забезпечення оптимізує весь процес найму, замінюючи трудомісткі завдання вручну інтуїтивно зрозумілими функціями, які дають рекрутерам і менеджерам з найму ефективніше шукати, оцінювати та швидше наймати найкращих спеціалістів.
Jobilla
jobilla.com
Цифрове рішення Jobilla для працевлаштування пропонує компаніям і кандидатам ефективний досвід залучення талантів. Ми пропонуємо персоналізовану стратегію для залучення пасивних кандидатів, скорочення витрат на наймання та прискорення процесу найму, пропонуючи кандидатам спосіб знайти роботу, яка відповідає їхнім навичкам та інтересам. Використовуючи Jobilla, компанії та кандидати отримують саме те, що вони хочуть – як і коли вони цього хочуть – кількома простими клацаннями. потенціал. Виконано.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) — це платформа, яка допомагає ресторанам, готелям і роздрібним торговцям швидше наймати та залучати працівників. Ми допомагаємо компаніям значно прискорити процес найму, підключаючи операторів і менеджерів з найму до кваліфікованих спеціалістів за лічені хвилини.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — це програмне забезпечення для працевлаштування (система відстеження кандидатів (ATS)), яке використовує лінгвістичне розпізнавання скоромовок і штучний інтелект. щоб автоматично складати список кандидатів, повторно вводити резюме та відстежувати їх розташування відносно розташування посади.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
TalentMesh
talentmesh.com
Платформа TalentMesh — це інтуїтивно зрозуміла платформа рекрутингу, заснована на новітніх технологіях, яка дозволяє відстежувати, автоматизувати та покращувати повний цикл рекрутингу. Платформа поєднує просту у використанні систему відстеження кандидатів із якісними тестами перед працевлаштуванням, налаштованими відповідно до вашої унікальної ситуації найму. Він надає цінність, окрім традиційної платформи найму, завдяки використанню унікальних даних про таланти, щоб допомогти вашому бізнесу: 1. Зрозуміти, який тип таланту сприятиме продуктивності 2. Знайти більше таких талантів у наявному пулі кандидатів 3. Структурувати та професійно провести співбесіду процес 4. Найміть найкращих талантів із науковою точністю
Teamdash
teamdash.com
Teamdash — це найкраще програмне забезпечення для підбору персоналу для компаній, яким потрібні інструменти для адаптації до їхніх процесів, щоб швидше наймати чудові команди. Teamdash, яку люблять за можливості налаштування, зручність у користуванні та ефективність підбору персоналу, стає все більш популярним вибором для внутрішніх рекрутерів, які прагнуть швидко покращити результати та процеси.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow допомагає рекрутерам знайти виняткових талантів у LinkedIn за кілька хвилин. Замість того, щоб виконувати стільки ручної роботи, фільтруючи в LinkedIn і оцінюючи профілі окремо, розумні алгоритми Tapflow можуть миттєво визначити найкращі профілі для будь-якої ролі.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Jobspage
jobspage.co
Створіть спеціальну сторінку кар’єри для своєї компанії, перелічіть доступні вакансії та керуйте заявками. Наша система відстеження кандидатів дозволяє збирати резюме кандидатів, контактні дані та іншу інформацію, необхідну для прийняття найкращих рішень щодо найму.
Intellohire
intellohire.com
Програмне забезпечення наступного покоління для компаній з підбору персоналу та пошуку керівників. Intellohire, яка використовується кадровими агентствами по всій Індії, є платформою на основі SAAS для глобальної індустрії найму та персоналу. Платформа дозволяє кадровим агентствам розвивати бізнес за допомогою передових технологій. Intellohire допомагає рекрутерам керувати взаємодією з кандидатами, шукати кандидатів, надсилати деталі роботи кандидатам і навіть відгуки від клієнтів. Усі функціональні можливості можна контролювати з одного епіцентру – Smart Applicant Tracking System.
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