Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Україна

Freshteam

freshworks.com

Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.