Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

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Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Paycor
paycor.com
PayCor дає можливість лідерам модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитись на тому, що насправді має значення: побудова команд, що виграють. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані працівників знаходяться в одному місці, тому вам ніколи не доведеться перемикати платформи, отримувати доступ до декількох систем або повторної інформації. Автоматизувати стомлюючу роботу, зменшувати ризик відповідності, сприяти ефективності, надає можливість працівникам контролювати власне фінансове здоров'я та отримувати глибше розуміння вашого бізнесу з надійною аналітикою та розумінням.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомога майже 3000 організаціям набирає, панувати, визнати та утримувати працівників, платформа управління талантами ClearCompany з 2004 року дала змогу тисячам компаній з 2004 року максимізувати таланти, розширюючи можливості людей на кожному етапі подорожі працівника. ClearCompany інтегрує найкращі практики, орієнтовані на дані, вміст, поінформований експертом, та індивідуальні програмні засоби для набору, рампи, визнання та утримання працівників, об'єднання людей та процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли HR має інструменти, необхідні для точного планування, ініціативи людей бездоганно та розвиток культури навмисно - ці важливі стовпи максимізації талантів є основою його платформи управління талантами. ClearCompany-це платформа для управління талантами з повним спектром, яка допомагає організаціям досягти своїх місій, об'єднавши людей, платформи та процеси для максимізації талантів працівників. Його унікальний підхід ставить місію компанії в центрі процесів талантів кожного клієнта. Як єдиний постачальник програмного забезпечення HR, що об'єднує набір, на борту, управління ефективністю та залучення працівників, платформа ClearCompany підтримує організації протягом усього життєвого циклу працівників.
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
CVViZ
cvviz.com
CVViZ — це сучасне програмне забезпечення для підбору персоналу зі штучним інтелектом, яке допомагає швидше наймати найкращих спеціалістів. CVViZ інтегрувався з майже 2000 дошками оголошень по всьому світу. Наша система рекомендацій пропонує найкращу дошку вакансій для використання на основі галузі праці, посади та місця роботи. AI, який використовується для перевірки резюме, підбирає потрібних кандидатів з потрібними вакансіями.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів, які підходять вашій організації. Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи наш генератор описів вакансій, щоб створювати професійні детальні оголошення про вакансії, які виділятимуться шукачам роботи на конкурентному ринку праці.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персоналу) (інакше званий наймом), інтеграцію веб-сайту працевлаштування, синхронізацію електронної пошти та календаря. Протягом 4 місяців після публічного запуску в серпні 2015 року Recruitee залучив понад 1000 малих і середніх підприємств (МСП) і кадрових агентств по всьому світу.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
Jobylon
jobylon.com
Наймання спрощене. Завойовуйте серця кандидатів і перетворюйте розчарування під час найму на безперебійний процес. Jobylon — це зручна програма для працевлаштування з унікальним фокусом на приголомшливих оголошеннях про роботу, щоб краще продемонструвати бренд вашого роботодавця.
Skillate
skillate.com
Skillate — це хмарна програма B2B, яка допомагає рекрутерам знаходити найбільш релевантних кандидатів для своїх заявок, використовуючи сторінку кар’єри та інертну базу даних. Повністю виключається повторювана та об’ємна робота з ручного відбору та складання короткого списку кандидатів. Алгоритми NLP і глибокого навчання роблять відповідні рекомендації дуже точними та здатними до посиленого вивчення моделей найму в компанії для покращення результатів. Ця надійна програма також зможе допомогти компаніям у працевлаштуванні на кампусах, підборі персоналу та внутрішньому підборі персоналу. Завдяки штучному інтелекту рекрутери можуть швидко закривати вакансії, маючи найкращих кандидатів і зменшуючи залежність від зовнішніх агентств. При повному використанні Skillate може скоротити час найму більш ніж на 50%, а вартість найму більш ніж на 30%. Skillate передбачається як продукт, який може послідовно вирішувати неефективність підбору персоналу та допомагати компаніям створювати сильніші команди.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в JobDiva вже сьогодні!
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реального часу за кращих талантів і наймайте чудових співробітників, щоб ви могли зосередити свій час на розвитку свого бізнесу та своїх співробітників.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — це хмарна технологія рекрутингу зі штучним інтелектом, розроблена для вирішення унікальних завдань, з якими стикаються кадрові агентства, кадрові фірми, фірми з пошуку керівників і внутрішні відділи кадрів. iSmartRecruit працює в більш ніж 70 країнах і підтримує 14 мов, у тому числі основні європейські, і відрізняється легкістю розгортання та зручною автоматизацією. Він ефективно керує всім процесом підбору персоналу від пошуку кандидатів до адаптації. У 2024 році наші ATS, Recruiting CRM і Executive Search Software були відзначені численними нагородами від відомих платформ огляду програмного забезпечення, що підкреслює нашу відданість наданню кращих рішень для підбору персоналу.
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та створюйте персоналізовані кампанії найму за допомогою шаблонів, послідовностей, відстеження та календарного планування. Досягніть якості найму за допомогою нашої хмари даних про таланти, щоб централізувати, оновлювати та знову відкривати раніше закриті дані з майже нульовим керуванням і безпечним центром даних. Для отримання додаткової інформації відвідайте hireez.com.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee пропонує HR-рішення на базі штучного інтелекту для глобального найму. Ми використовуємо можливості штучного інтелекту, щоб допомогти малим і середнім підприємствам збільшити кількість співробітників від 2 до тисяч. Hirebee покриває весь ланцюжок створення вартості підбору персоналу – від створення вакансії до надсилання пропозиції кандидату. Ми пропонуємо інноваційні технологічні рішення для компаній.
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошках вакансій і заповнювати документи для нових співробітників. HigherMe створено для підприємств, які наймають погодинну роботу, наприклад для ресторанів і роздрібної торгівлі. Наймайте на ходу за допомогою автоматичної публікації вакансій, мобільної системи відстеження першого кандидата, технології Text-To-Apply, планування співбесід одним клацанням миші, відеосупровідних листів, фірмової сторінки кар’єри, спеціальних програм і хмарного документообігу. Зареєструйтеся сьогодні, щоб заощадити шість годин на наймі, зменшити кількість неявок на співбесіди на 67% і заощадити до 3600 доларів США на рік.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це надійне рішення щодо управління навчанням, яке дозволяє легко призначити навчання та відстежувати прогрес працівника. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсу спрощує створення контенту, а бібліотека попередньо вбудованих курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації ваших потреб у робочій силі. https://auzmor.com/
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit-це система відстеження заявників, що працює на AI (AIS) та програмне забезпечення для підбору персоналу, призначене для впорядкування процесу найму як у таголових та середніх підприємств, так і підприємств. Система дозволяє рекрутерам знайти, залучати та на борту найкращих талантів ефективно. TalentRecruit пропонує такі функції, як асистент віртуального набору в 24x7, Еріка, в якому використовуються алгоритми машинного навчання для пошуку найкращих відповідних кандидатів на основі аналізу даних кандидатів. Він також включає багатоканальний пошук, який сприяє виявленню найкращих талантів та ефективних функцій попереднього екранізації та оцінки для ефективного процесу найму. Зокрема, програмне забезпечення TalentRecruit's ATS використовує AI для потужної платформи пошуку кандидатів, яка підтримує такі елементи, як кар'єрні сайти, дошки для роботи та направлення працівників. Портал менеджера з найму пропонує цілісне огляд інформації про кандидата, оновлення реквізитів, відгуки про профілі, роботу та пропонуючі схвалення тощо. Функція управління пропозиціями сприяє набуту найвищих талантів з мінімальними часовими відставаннями. Окрім цього, TalentRecruit також пропонує інструменти для на борту, створюючи фірмовий веб -сайт кар'єри, автоматизуючи наймання в кампусі та аналіз показників для повного контролю над наймом KPI. Він також зосереджується на сприянні різноманітності та включенню та спритності на платформі набору.
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
ApplicantPro
applicantpro.com
Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!
RecruiterPM
recruiterpm.com
Система відстеження заявників (ATS), CRM, штучний інтелект, програмне забезпечення для управління проектами та аналітики для набору команд із інформаційними панелями, настроюваними показниками/аналітикою, глобальним обміном знаннями, управлінням дослідженнями, винагородами співробітників, сховищем даних, API тощо!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
Built for Teams
builtforteams.com
Програмне забезпечення HR, створене для вас. Інтуїтивно зрозумілі потужні інструменти, розроблені, щоб допомогти вам планувати, наймати, керувати та утримувати свою робочу силу.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтеся з незграбними, застарілими процесами управління персоналом і прийміть сучасний підхід до управління людським капіталом за допомогою Rytfit.ai. Rytfit — це платформа управління робочою силою на основі штучного інтелекту з комплексним рішенням, розробленим для того, щоб допомогти організаціям ефективно та результативно керувати своєю робочою силою. Виведіть залучення талантів на новий рівень – Rythire адаптований до потреб вашої організації. Додайте назву будь-якої вакансії, щоб прискорити створення робочих місць за лічені секунди. Семантична модель Rytfit дозволяє організації перейти від Hire до Hire всього за 7 днів. Платформа RytHire має такі функції, як усунення завдань набору вручну та спрощення процесу найму. Створіть робочу силу, переплануйте співробітників і підвищте рівень утримання - модуль RytEngage дозволяє організаціям виявляти та розвивати внутрішні таланти для нових ролей, сприяючи культурі зростання та можливостей. Вимірюйте те, що має значення. Модуль RytMeasure забезпечує централізований центр для встановлення цілей і відстеження в режимі реального часу. Платформа дозволяє організаціям узгоджувати свою робочу силу із загальною бізнес-стратегією та досягати кращих бізнес-результатів. Оптимізуйте свої кадрові процеси, залучайте своїх співробітників і досягайте результатів за допомогою нашого комплексного рішення. Незалежно від того, чи є ви малим чи великим підприємством, наше рішення може допомогти вам досягти цілей управління персоналом і покращити загальні процеси.
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні для кращого найму, включаючи автоматичні тригери, аналітику, генеративний штучний інтелект, анонімний найм, повністю настроювані робочі процеси найму, простий у створенні сайт кар’єри та багато іншого більше.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
Workstream
workstream.us
Workstream - це провідна платформа HR, оплати праці та наймання для погодинної робочої сили. Його розумна технологія впорядковує завдання з персоналу, щоб власники франшизи та бізнесу могли швидко рухатися, зменшити витрати на оплату праці та спростити операції - все в одному місці. 46 з 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування-включаючи Burger King, Джиммі Джон, Тако Белл,-на робочий потік, щоб найняти, утримувати та платити свої команди.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для залучення талантів. Тепер компанії можуть використовувати дані для постійної оптимізації кожного аспекту своїх процесів найму, скорочуючи витрати та час найму.
TalentMesh
talentmesh.com
Платформа TalentMesh — це інтуїтивно зрозуміла платформа рекрутингу, заснована на новітніх технологіях, яка дозволяє відстежувати, автоматизувати та покращувати повний цикл рекрутингу. Платформа поєднує просту у використанні систему відстеження кандидатів із якісними тестами перед працевлаштуванням, налаштованими відповідно до вашої унікальної ситуації найму. Він надає цінність, окрім традиційної платформи найму, завдяки використанню унікальних даних про таланти, щоб допомогти вашому бізнесу: 1. Зрозуміти, який тип таланту сприятиме продуктивності 2. Знайти більше таких талантів у наявному пулі кандидатів 3. Структурувати та професійно провести співбесіду процес 4. Найміть найкращих талантів із науковою точністю
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
Talentsquare
talentsquare.com
Місія Talentsquare полягає в тому, щоб допомогти компаніям досягти успіху в працевлаштуванні. Ми пропонуємо найновіші HR-технології для легкого керування та найму талантів.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash — це найкраще програмне забезпечення для підбору персоналу для компаній, яким потрібні інструменти для адаптації до їхніх процесів, щоб швидше наймати чудові команди. Teamdash, яку люблять за можливості налаштування, зручність у користуванні та ефективність підбору персоналу, стає все більш популярним вибором для внутрішніх рекрутерів, які прагнуть швидко покращити результати та процеси.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — це один із найкращих безкоштовних сайтів, який допомагає швидше вибирати найкращих талантів за допомогою ефективної співпраці, синтаксичного аналізатора резюме та легкого планування співбесід і нагадувань.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітниками та зовнішніми постачальниками в усьому світі. Ви матимете можливість побудувати довгострокове партнерство з нами, щоб сприяти вашій продуктивності та зростанню.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору. Створюйте привабливі пропозиції роботи та поширюйте охоплення за допомогою нашого обширного Multiposter. Керуйте процесами інтуїтивно зрозуміло та створюйте єдину базу талантів, що підтримується детальними звітами.
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — це комплексна платформа, яка дозволяє належним чином організувати ваш малий бізнес і працювати з такими провідними компаніями, як Google, PayPal і SAP, дотримуючись найкращих галузевих стандартів. Наша платформа об’єднає всі ваші процеси, щоб ними було організовано та легко керувати. MyLenio спрощує ваш бізнес, допомагаючи вам досягти найвищих стандартів у HR + IT + Compliance. Оптимізуйте свій малий бізнес і організуйте свою компанію для роботи з компаніями Fortune-500!
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
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