Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!