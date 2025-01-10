Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Loxo

loxo.co

Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.