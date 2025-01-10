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Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, як-от Slack і Microsoft 365 — і все це протягом 90 секунд.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єднавши канали найму на одну інтуїтивно зрозумілу платформу. Використовуйте інструменти штучного інтелекту та функції збагачення соціальних мереж, дистанційно керуйте своєю командою та покращуйте співпрацю, скористайтеся перевагами повного набору звітів, інструментів відповідності (GDPR, CCPA, PDPA...), повного API, публікуйте вакансії на тисячах безкоштовних і преміум канали багато і більше. Змініть спосіб найму за допомогою найкращого хмарного інструменту найму та підвищте свої показники найму на новий рівень!
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бізнес.•Упевнено наймайте, оплачуйте, керуйте та утримуйте працівників• Отримайте досвідчену підтримку, відзначену нагородами, де та коли вам це потрібно з нашою командою підтримки в реальному часі, яка працює цілодобово, без вихідних і 365 днів у США• Попереджайте зміни законів і правил разом із нашими експертами з відповідності• Отримуйте доступ до своєї інформації на ходу за допомогою Управління талантами в мобільному додатку Paychex Flex: наймайте, утримуйте та розвивайте найкращих талантів за допомогою єдиної HR-платформи та оптимізуйте процес найму та адаптації. Управління персоналом: підвищте ефективність і продуктивність співробітників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління персоналом. Розрахунок заробітної плати та фінансова підтримка: легко оплачуйте працівникам і керуйте податками, витратами тощо, щоб ви могли й надалі зосереджуватися на своєму бізнесі. Пільги для працівників: залучайте та утримуйте найкращих талантів, пропонуючи цінні переваги для працівників, спрощуючи адміністрування вашого плану. PEO та HR-аутсорсинг: підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу співробітників за допомогою наших комплексних рішень HR-аутсорсингу. Досвід співробітників: заощаджуйте час і підвищуйте точність, надаючи співробітникам доступ до самообслуговування кадрових, навчальних і фінансових інструментів. Інтеграція: Автоматичне й точне підключення та обмін даними між вашим програмним забезпеченням і Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технології та підтримки для свого бізнесу зараз, зберігаючи при цьому можливість розвиватися відповідно до змін ваших потреб. Дізнайтеся, чому Paychex є найбільшою HR-компанією для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити вашу роботу з розрахунком заробітної плати.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється засновниками та налічує понад 1000 співробітників по всьому світу.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персоналу) (інакше званий наймом), інтеграцію веб-сайту працевлаштування, синхронізацію електронної пошти та календаря. Протягом 4 місяців після публічного запуску в серпні 2015 року Recruitee залучив понад 1000 малих і середніх підприємств (МСП) і кадрових агентств по всьому світу.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
Cavall
cavall.io
Cavall — це система відстеження заявників (ATS), яка забезпечує ідеальну платформу, яка допоможе вам залишатися організованими, навіть якщо у вас є тисячі заявок, які надходять із різних джерел і від кількох відділів. Cavall прагне полегшити процес пошуку та залучення кандидатів, які стануть чудовими співробітниками. Крім того, Cavall прагне створити цінність, зберігаючи ваш цикл найму якомога інноваційнішим і ефективнішим.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — це один із найкращих безкоштовних сайтів, який допомагає швидше вибирати найкращих талантів за допомогою ефективної співпраці, синтаксичного аналізатора резюме та легкого планування співбесід і нагадувань.
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack — це повнофункціональна система відстеження кандидатів, яка автоматизує та оптимізує всі етапи процесу найму. Почніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Використовуйте ApplicantStack, щоб знайти наступного нового працівника. Скористайтеся провідною платформою найму для роботодавців у сфері охорони здоров’я, професійних послуг, технологій, виробництва, продуктів харчування та напоїв, а також готельного бізнесу. Автоматизуйте процес найму на роботу: від оголошення про роботу до листа з пропозицією. Легко публікуйте вакансії, відстежуйте заявки, перевіряйте та фільтруйте кандидатів, установлюйте тригери електронної пошти, керуйте відповідністю, надсилайте текстові повідомлення кандидатам і багато іншого. Розгалужена партнерська мережа пропонує оцінювання, перевірку досвіду, розподіл роботи, нарахування заробітної плати та відеоінтерв’ю. Швидке та просте введення нових працівників. Інтегрована реєстрація включає зручний портал для нових співробітників, де нові наймані працівники керують документообігом і можуть електронно підписувати та подавати документи в електронному вигляді. Адміністратори можуть завантажувати державні та федеральні форми, контролювати виконання завдань і встановлювати нагадування. Швидше вирішуйте вузькі місця реєстрації для максимальної ефективності. Забезпечте позитивний, зручний для мобільних пристроїв новий досвід найму, який допоможе їм розпочати роботу зацікавленими та готовими до роботи. Понад 35 000 компаній використовують HRMS-рішення Swipeclock для найму, адаптації та управління своєю робочою силою. Плани ApplicantStack починаються від 29 доларів США на місяць. Розпочніть безкоштовну пробну версію сьогодні та подивіться, наскільки простим може бути відстеження заявників!
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші дії. Ваш процес найму підвищить продуктивність завдяки нашому унікальному візуальному підходу до управління конвеєром. Простий інтерфейс перетягування означає, що будь-хто (тож, усі!) у вашій команді запрацює за лічені хвилини, а Breezy Tasks гарантує, що нічого не пропаде крізь тріщини. Ви зможете зв’язатися з кандидатами й швидше приймати кращі рішення: від абсолютно нового Candidate Match Score (який миттєво обчислює ваших найкращих претендентів) до аналізу резюме світового рівня, який розкладає кожного на єдиних індивідуальних картках; до нашої системи підрахунку балів і посібників з проведення співбесід, які об’єктивно обробляють думку кожного щодо кандидата. Крім того, ми підтверджуємо все це потужною аналітикою та звітами. Він також відповідає GDPR! З Breezy ви зможете приймати кращі рішення щодо найму за менший час. Приходьте перевірити нас.
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: аналізатор резюме, імпорт CSV, детектор дублікатів. Надсилайте масові кампанії електронною поштою. Плануйте та проводите співбесіди, нагадування про відгуки для інтерв’юерів. Дошка Kanban для візуалізації вашого каналу найму. Розширення Chrome для імпорту кандидатів із Linkedin, Github тощо.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayforce допомагає надавати досвід, який допомагає організаціям розкрити весь потенціал робочої сили та працювати з упевненістю незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб-квартира Dayforce розташована в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, Міннесота, а також працює по всьому світу. Обіцянка бренду покращити робоче життя — це зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед власними людьми та спільнотами, у яких працює Dayforce. Основні сфери діяльності: · HRIS · Глобальна заробітна плата, оплата за вимогою · Переваги · Управління персоналом , включаючи контроль часу та відвідуваності, а також керування завданнями · Залучення талантів, включаючи підбір персоналу та адаптацію · Управління талантами, включаючи управління продуктивністю, планування преемності, керування компенсаціями, опитування щодо залучення та інтегровану систему управління навчанням · Розширені звіти, аналітика та інформаційні панелі · Самоуправління персоналом через мобільний додаток Dayforce
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні для кращого найму, включаючи автоматичні тригери, аналітику, генеративний штучний інтелект, анонімний найм, повністю настроювані робочі процеси найму, простий у створенні сайт кар’єри та багато іншого більше.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повну гнучкість для найму персоналу на ходу з будь-якого мобільного пристрою. Різноманітні функції розміщення вакансій JobAdders дозволяють рекрутеру публікувати оголошення про роботу на понад 200 дошках вакансій і платформах соціальних мереж.
Jobersy
jobersy.com
Централізуйте процес найму. Публікуйте свої вакансії та отримуйте заявки за допомогою настроюваної сторінки кар’єри.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допомагає компаніям автоматизувати наскрізний процес найму, від публікації вакансії до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме надходять у Hire та аналізуються на послідовно відформатовані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою найму. Менеджери з найму та інтерв’юери можуть надавати відгуки про кандидатів і приймати запити на співбесіду безпосередньо зі своєї електронної пошти та календаря. Вимірюйте успішність найму: створюйте звіти в Trakstar Insights за допомогою порівняльного аналізу, який допоможе вам визначити вузькі місця в процесі найму та те, як ви порівнюєтеся з подібними групами. Опис продукту Hire — це система відстеження претендентів від Trakstar. Керуйте кожним етапом процесу найму, починаючи від найму талантів і закінчуючи вибором потрібного кандидата.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітниками та зовнішніми постачальниками в усьому світі. Ви матимете можливість побудувати довгострокове партнерство з нами, щоб сприяти вашій продуктивності та зростанню.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору. Створюйте привабливі пропозиції роботи та поширюйте охоплення за допомогою нашого обширного Multiposter. Керуйте процесами інтуїтивно зрозуміло та створюйте єдину базу талантів, що підтримується детальними звітами.
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
Talentsquare
talentsquare.com
Місія Talentsquare полягає в тому, щоб допомогти компаніям досягти успіху в працевлаштуванні. Ми пропонуємо найновіші HR-технології для легкого керування та найму талантів.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall перетворює ваш конвеєр кандидатів у візуальну стіну карток, що відображає всі ваші дані кандидатів у Greenhouse у реальному часі. Він пропонує більше прозорості для ваших менеджерів з найму, краще співпрацює з вашою командою та більше ніколи не втрачає з поля зору кандидата в процесі.
Talexio
talexiohr.com
Talexio — це повний набір кадрів для спеціалістів з кадрів, найму та заробітної плати, які прагнуть працювати ефективніше. Гнучке хмарне рішення Talexio дає організаціям повний контроль над процесами управління персоналом. Завдяки автоматизації простий у використанні Talexio економить ваш час, а також знижує вартість ваших внутрішніх процесів. Talexio — це масштабоване рішення, яке обслуговує підприємства будь-якого розміру в будь-якій галузі; щоб ви могли менше хвилюватися, оскільки ваш бізнес розвивається.
Team Engine
teamengine.io
Щоб виграти війну з талантами, вам потрібен блискавичний процес найму та стійка до збоїв система для постійного спілкування як з кандидатами, так і з працівниками. Team Engine допомагає вам залучати більше кандидатів, швидше їх наймати і, що важливо, підтримувати їхню зацікавленість протягом усього періоду роботи. Team Engine прискорює процес найму, автоматизуючи ручні (але чутливі до часу) кроки, необхідні для просування кандидатів, навіть якщо ваша команда не працює! Охоплюйте кандидатів і співробітників там, де вони воліють спілкуватися (у своїх текстах) за допомогою нашої автоматизованої платформи обміну повідомленнями, яка тримає всіх у курсі подій. Автоматизуючи найкращі методи найму й утримання, ви забезпечите найкращий досвід для своїх кандидатів і співробітників. Team Engine допоможе вам: Знайдіть і найміть чудових людей — автоматизуйте надлишкові завдання в процесі найму, щоб ви могли додати цінність там, де це найбільш важливо. Мотивуйте та утримуйте якісних співробітників — забезпечте хороші старти новим працівникам за допомогою структурованих особистих зустрічей і можливості надати відгук про досвід. Виконуйте та постійно вдосконалюйтеся — створюйте зв’язок у всій компанії, щоб виконувати роботу, створювати ефективні процеси та плекати культуру зростання та розвитку. Короткий огляд того, як ми допомагаємо: • обмін текстовими повідомленнями з нестаціонарними працівниками та претендентами на роботу • автоматичний обмін повідомленнями для зв’язку, що залежить від часу (наприклад, нагадування про співбесіду та відкриті терміни реєстрації) • вбудована реклама про найм на Craigslist, Facebook та Instagram • переклад повідомлень для іспанської мови. доповідачі • централізований центр для організації всієї діяльності з підбору персоналу та інформації про кандидатів • диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення.
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS наступного покоління, Vacancy Filler, дає рекрутерам змогу швидко надавати найкращий досвід кандидатам. Автоматизований і брендований у всьому, він наповнений такими інструментами, як модуль агентства, пул талантів, запит на наймання, SJT і тести, перевірка репутації, рекомендації, перевірка відео та адаптація – усе це підкріплено потужним BI Analytics Suite. Працюючи з Vacancy Filler, ви матимете власного менеджера з роботи з клієнтами, підтримку користувачів і кандидатів у Великобританії та інтеграцію з вашою системою управління персоналом. І багато іншого!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для залучення талантів. Тепер компанії можуть використовувати дані для постійної оптимізації кожного аспекту своїх процесів найму, скорочуючи витрати та час найму.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — усе в одному місці. 46 із 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування, включно з Burger King, Jimmy John’s, Taco Bell, покладаються на Workstream для найму, утримання та оплати праці своїх команд. Дізнайтесь більше на workstream.us.
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
YouCruit
youcruit.com
Хмарне рішення, яке допомагає роботодавцям знаходити, керувати та наймати чудових кандидатів за допомогою автоматизованого розміщення вакансій і найму персоналу.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy — це програмне забезпечення для найму, яке дає змогу ефективно керувати пропозиціями роботи, кандидатами та співбесідами в одному місці.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
Voyse
voyse.io
Створіть незабутній досвід кандидата, продемонструвавши свою фантастичну робочу культуру. Відкрийте двері для свого бізнесу та людей, які роблять його особливим, з Voyse Digital Job Description.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — це програмне забезпечення для працевлаштування (система відстеження кандидатів (ATS)), яке використовує лінгвістичне розпізнавання скоромовок і штучний інтелект. щоб автоматично складати список кандидатів, повторно вводити резюме та відстежувати їх розташування відносно розташування посади.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
Jobilla
jobilla.com
Цифрове рішення Jobilla для працевлаштування пропонує компаніям і кандидатам ефективний досвід залучення талантів. Ми пропонуємо персоналізовану стратегію для залучення пасивних кандидатів, скорочення витрат на наймання та прискорення процесу найму, пропонуючи кандидатам спосіб знайти роботу, яка відповідає їхнім навичкам та інтересам. Використовуючи Jobilla, компанії та кандидати отримують саме те, що вони хочуть – як і коли вони цього хочуть – кількома простими клацаннями. потенціал. Виконано.