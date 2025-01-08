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Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayforce допомагає надавати досвід, який допомагає організаціям розкрити весь потенціал робочої сили та працювати з упевненістю незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб-квартира Dayforce розташована в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, Міннесота, а також працює по всьому світу. Обіцянка бренду покращити робоче життя — це зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед власними людьми та спільнотами, у яких працює Dayforce. Основні сфери діяльності: · HRIS · Глобальна заробітна плата, оплата за вимогою · Переваги · Управління персоналом , включаючи контроль часу та відвідуваності, а також керування завданнями · Залучення талантів, включаючи підбір персоналу та адаптацію · Управління талантами, включаючи управління продуктивністю, планування преемності, керування компенсаціями, опитування щодо залучення та інтегровану систему управління навчанням · Розширені звіти, аналітика та інформаційні панелі · Самоуправління персоналом через мобільний додаток Dayforce
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, як-от Slack і Microsoft 365 — і все це протягом 90 секунд.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бізнес.•Упевнено наймайте, оплачуйте, керуйте та утримуйте працівників• Отримайте досвідчену підтримку, відзначену нагородами, де та коли вам це потрібно з нашою командою підтримки в реальному часі, яка працює цілодобово, без вихідних і 365 днів у США• Попереджайте зміни законів і правил разом із нашими експертами з відповідності• Отримуйте доступ до своєї інформації на ходу за допомогою Управління талантами в мобільному додатку Paychex Flex: наймайте, утримуйте та розвивайте найкращих талантів за допомогою єдиної HR-платформи та оптимізуйте процес найму та адаптації. Управління персоналом: підвищте ефективність і продуктивність співробітників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління персоналом. Розрахунок заробітної плати та фінансова підтримка: легко оплачуйте працівникам і керуйте податками, витратами тощо, щоб ви могли й надалі зосереджуватися на своєму бізнесі. Пільги для працівників: залучайте та утримуйте найкращих талантів, пропонуючи цінні переваги для працівників, спрощуючи адміністрування вашого плану. PEO та HR-аутсорсинг: підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу співробітників за допомогою наших комплексних рішень HR-аутсорсингу. Досвід співробітників: заощаджуйте час і підвищуйте точність, надаючи співробітникам доступ до самообслуговування кадрових, навчальних і фінансових інструментів. Інтеграція: Автоматичне й точне підключення та обмін даними між вашим програмним забезпеченням і Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технології та підтримки для свого бізнесу зараз, зберігаючи при цьому можливість розвиватися відповідно до змін ваших потреб. Дізнайтеся, чому Paychex є найбільшою HR-компанією для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити вашу роботу з розрахунком заробітної плати.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші дії. Ваш процес найму підвищить продуктивність завдяки нашому унікальному візуальному підходу до управління конвеєром. Простий інтерфейс перетягування означає, що будь-хто (тож, усі!) у вашій команді запрацює за лічені хвилини, а Breezy Tasks гарантує, що нічого не пропаде крізь тріщини. Ви зможете зв’язатися з кандидатами й швидше приймати кращі рішення: від абсолютно нового Candidate Match Score (який миттєво обчислює ваших найкращих претендентів) до аналізу резюме світового рівня, який розкладає кожного на єдиних індивідуальних картках; до нашої системи підрахунку балів і посібників з проведення співбесід, які об’єктивно обробляють думку кожного щодо кандидата. Крім того, ми підтверджуємо все це потужною аналітикою та звітами. Він також відповідає GDPR! З Breezy ви зможете приймати кращі рішення щодо найму за менший час. Приходьте перевірити нас.
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отримувати доступ до кількох систем або повторно вводити інформацію. Автоматизуйте виснажливу роботу, знижуйте ризики недотримання нормативних вимог, підвищуйте ефективність, дайте співробітникам змогу контролювати власний фінансовий стан і глибше розумійте свій бізнес за допомогою надійної аналітики та розуміння.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється засновниками та налічує понад 1000 співробітників по всьому світу.
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єднавши канали найму на одну інтуїтивно зрозумілу платформу. Використовуйте інструменти штучного інтелекту та функції збагачення соціальних мереж, дистанційно керуйте своєю командою та покращуйте співпрацю, скористайтеся перевагами повного набору звітів, інструментів відповідності (GDPR, CCPA, PDPA...), повного API, публікуйте вакансії на тисячах безкоштовних і преміум канали багато і більше. Змініть спосіб найму за допомогою найкращого хмарного інструменту найму та підвищте свої показники найму на новий рівень!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). Ви забудете про електронні таблиці, вирішуючи проблеми за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який дозволяє оптимізувати та оцифрувати всі ваші ручні процеси. Комплексне рішення для управління персоналом, яке автоматизує, спрощує та оптимізує адміністративні процеси, надаючи інформацію та аналітику, щоб допомогти компаніям покращити управління та зменшити витрати.
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні для кращого найму, включаючи автоматичні тригери, аналітику, генеративний штучний інтелект, анонімний найм, повністю настроювані робочі процеси найму, простий у створенні сайт кар’єри та багато іншого більше.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire, використовуйте розширення для браузера, щоб знайти контактну інформацію будь-якої особи, отримуйте лише 100% актуальні адреси електронної пошти, номери телефонів і посилання на соціальні мережі
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям оцифрувати рутинні процеси своїх відділів кадрів шляхом їх спрощення та автоматизації. Sesame HR є чудовим союзником для менеджерів, керівників і менеджерів з персоналу, щоб заощадити час у своїх процесах і зосередити свої зусилля на покращенні досвіду своїх співробітників.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персоналу) (інакше званий наймом), інтеграцію веб-сайту працевлаштування, синхронізацію електронної пошти та календаря. Протягом 4 місяців після публічного запуску в серпні 2015 року Recruitee залучив понад 1000 малих і середніх підприємств (МСП) і кадрових агентств по всьому світу.
BrightMove
brightmove.com
Найбільш інноваційна система відстеження кандидатів, створена з урахуванням досвіду рекрутера та кандидата. BrightMove — це світовий лідер інновацій у галузі програмного забезпечення для рекрутингу, що отримав нагороди, у хмарі.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повну гнучкість для найму персоналу на ходу з будь-якого мобільного пристрою. Різноманітні функції розміщення вакансій JobAdders дозволяють рекрутеру публікувати оголошення про роботу на понад 200 дошках вакансій і платформах соціальних мереж.
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — усе в одному місці. 46 із 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування, включно з Burger King, Jimmy John’s, Taco Bell, покладаються на Workstream для найму, утримання та оплати праці своїх команд. Дізнайтесь більше на workstream.us.
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в JobDiva вже сьогодні!
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, які потрібні зайнятим рекрутерам, такі як інтеграція клієнта Outlook, відстеження електронної пошти, гнучкі робочі процеси, портал для кандидатів, мобільний доступ, подання клієнтами тощо; а також навчання, навчання та обслуговування, які вони очікують, і ми робимо все за розумною ціною.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового потенціалу компаній.
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
JOIN
join.com
Join.com — це безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і відстеження кандидатів, яке допомагає малим і середнім підприємствам правильно найняти. Join пропонує спрощений інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці для оптимізації процесу найму для рекрутерів у Європі та за її межами. За допомогою Join рекрутери можуть створювати красиві та ефективні оголошення про роботу, просувати їх на провідних дошках вакансій одним клацанням миші та централізовано керувати потоком найму. Все це в одну мить і безкоштовно!
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх бізнес-цілей. Приєднуйтеся до понад 3500 компаній і 2,6 мільйона співробітників, у тому числі таких гігантів галузі, як Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE та Cycle Agarbatti. Відчуйте приріст продуктивності до 87%, як і вони. Ключові переваги: Уніфікована платформа: підвищте продуктивність за допомогою наших бездоганно інтегрованих інструментів. Залучення співробітників: використовуйте аналіз настрою в режимі реального часу, щоб підтримувати роботу команд. Стратегічне зростання: впроваджуйте OKR і KPI для досягнення успіху організації. Оптимізація ресурсів: детальне планування зміни та складу максимізує продуктивність. Надійна безпека: використовуйте високоякісну безпеку даних Azure і можливості AI/ML. Цілісність даних: підтримуйте єдине узгоджене джерело даних у вашій організації. Неперевершені функції: Мобільний підхід: доступний у будь-який час і будь-де Інтерактивний чат-бот: миттєва інтелектуальна допомога Динамічні інформаційні панелі: практична інформація в режимі реального часу Безконтактна відвідуваність: розширене розпізнавання обличчя та керування змінами Географічна огородження: точний віддалений моніторинг роботи Управління продуктивністю на основі мобільних пристроїв : Оцінювання співробітників на ходу. Про factoHR: лідер із сертифікатом ISO 27001, factoHR спеціалізується на пенсійних виплатах і рішеннях для управління робочою силою з 2005 року.
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реального часу за кращих талантів і наймайте чудових співробітників, щоб ви могли зосередити свій час на розвитку свого бізнесу та своїх співробітників.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відстежувати процес найму від кінця до кінця. Компанії, що швидко розвиваються, як-от Instamojo, Fusioncharts, OLR, а також стартапи з YCombinator і 500startups використовують Recruiterflow, щоб знайти талантів і спростити процес найму.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.
GoHire
gohire.io
Універсальна платформа GoHire для найму талантів — це рішення для безладної та хаотичної стратегії найму. Попрощайтеся з болісним найманням і дорогим наймом і приєднайтеся до понад 2500 малих і середніх підприємств у всьому світі, які використовують GoHire, щоб правильно працевлаштуватися. Завдяки інтуїтивно зрозумілій та оптимізованій платформі GoHire ваш найм буде оновлено та розпочато за лічені дні. Візьміть повний контроль над набором кадрів; керувати вакансіями, кандидатами та співбесідами за менший час і з меншими зусиллями. Легко інтегруйте GoHire зі своїм веб-сайтом, соціальними каналами, дошками вакансій і створіть абсолютно нову сторінку кар’єри для свого бізнесу. Ви можете автоматизувати завдання, встановлювати дозволи для своїх товаришів по команді, публікувати свої вакансії на кількох дошках вакансій одним клацанням миші, керувати та оцінювати кожного кандидата на одній зручній інформаційній панелі, звільняючи вас від найму найкращих людей для вашого бізнесу, що розвивається . Завдяки БЕЗКОШТОВНОМУ 14-денному пробному періоду та тарифним планам, які починаються лише з £49 на місяць, ваша стратегія найму може бути повністю змінена. Додатковий бонус? GoHire — це єдиний ATS, який вашій команді дійсно сподобається.
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: аналізатор резюме, імпорт CSV, детектор дублікатів. Надсилайте масові кампанії електронною поштою. Плануйте та проводите співбесіди, нагадування про відгуки для інтерв’юерів. Дошка Kanban для візуалізації вашого каналу найму. Розширення Chrome для імпорту кандидатів із Linkedin, Github тощо.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструменти та рішення для визначення наступного найму та керування процесом найму. Просто визначте свій ідеальний профіль кандидата, розслабтесь і дозвольте Snaphunt виконувати важку роботу. Кваліфікованих спеціалістів запрошують автоматично подати заявку на вашу роль, а ви також можете спілкуватися з відповідними спеціалістами за допомогою персоналізованих електронних листів, щоб збільшити кількість заявок. Створено для розподілених команд: скоротіть свої витрати на найм до 80% і співпрацюйте над наймом за допомогою фірмових інструментів, призначених для скорочення часу найму на 72%. За допомогою Snaphunt ви можете швидко найняти на роботу на місці, гібридні чи дистанційні посади з резерву талантів із понад 4 мільйонів шукачів роботи та охоплення постачальників понад 300 мільйонів професіоналів. Платформа автоматично генерує персоналізовані описи посад, керує відповідями кандидатів одним кліком, попередньо записані відеоінтерв’ю, розклад співбесід, генератор питань для співбесід, автоматичний збір відгуків, автоматизовану перевірку рекомендацій тощо. Наймання на кожному кроці: працевлаштування відповідно до культури? Власна оцінка Snaphunt «Snapsych» базується на встановлених психометричних моделях, адаптованих для сучасного робочого місця. Платформа також ділиться статистикою щодо зарплат і періодів попередження, щоб ви могли знайти найкращих талантів із самого початку. Щоб дізнатися, як Snaphunt може допомогти вам досягти цілей найму, відвідайте: https://snaphunt.com/employers
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — це найкраща у світі система відстеження кандидатів (ATS) і програмне забезпечення для найму, якому довіряють понад 4700 компаній. Розроблений після ретельного аналізу проблемних моментів і труднощів, з якими стикаються команди рекрутингу в усьому світі, наш пошук джерел на основі штучного інтелекту та бездоганна інтеграція гарантують, що ви знайдете ідеального кандидата для своєї організації. Деякі з його дивовижних особливостей включають: * Публікуйте вакансії на понад 50 партнерських дошках вакансій * Оцінка та рекомендації кандидатів на основі AI * Автоматизований відбір кандидатів * 360-градусне порівняння кандидатів * Розширення Chrome для кандидатського імпорту * Талантовий резерв для зберігання та керування даними * Видача листів-пропозицій до коротких списків * Велика інтеграційна екосистема * Розширені звіти та аналітика * Мобільний додаток для iOS і Android
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору. Створюйте привабливі пропозиції роботи та поширюйте охоплення за допомогою нашого обширного Multiposter. Керуйте процесами інтуїтивно зрозуміло та створюйте єдину базу талантів, що підтримується детальними звітами.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культуру; - спростіть наймання, адаптацію, залучення працівників, відлік робочого часу, керування відпустками та перевірку ефективності. PeopleForce допомагає просувати бізнес вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах. Створіть зручне та приємне робоче місце.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Built for Teams
builtforteams.com
Програмне забезпечення HR, створене для вас. Інтуїтивно зрозумілі потужні інструменти, розроблені, щоб допомогти вам планувати, наймати, керувати та утримувати свою робочу силу.
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів, які підходять вашій організації. Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи наш генератор описів вакансій, щоб створювати професійні детальні оголошення про вакансії, які виділятимуться шукачам роботи на конкурентному ринку праці.