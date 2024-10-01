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Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Маврикій
Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реаль...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти упра...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям оцифрувати рутинні процеси своїх відділів кадрів шляхом їх спрощення та автоматизації. Sesame HR є чудовим союзником для менеджерів, керівників і менеджерів з персоналу, щоб заощадити час у своїх процесах і зосередити свої зусилля на покр...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
BrightMove
brightmove.com
Найбільш інноваційна система відстеження кандидатів, створена з урахуванням досвіду рекрутера та кандидата. BrightMove — це світовий лідер інновацій у галузі програмного забезпечення для рекрутингу, що отримав нагороди, у хмарі.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персо...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повн...
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — ус...
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR...
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платфо...
JOIN
join.com
Join.com — це безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і відстеження кандидатів, яке допомагає малим і середнім підприємствам правильно найняти. Join пропонує спрощений інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці для оптимізації процесу найму для рекрутерів у Європі та за її межа...
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине ...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відсте...
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаш...
GoHire
gohire.io
Універсальна платформа GoHire для найму талантів — це рішення для безладної та хаотичної стратегії найму. Попрощайтеся з болісним найманням і дорогим наймом і приєднайтеся до понад 2500 малих і середніх підприємств у всьому світі, які використовують GoHire, щоб правильно працевлаштуватися. Завдяки і...
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: ан...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — це найкраща у світі система відстеження кандидатів (ATS) і програмне забезпечення для найму, якому довіряють понад 4700 компаній. Розроблений після ретельного аналізу проблемних моментів і труднощів, з якими стикаються команди рекрутингу в усьому світі, наш пошук джерел на основі штучног...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культ...
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям ...
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору...
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...
RecRight
recright.com
RecRight переносить найм у 21 століття за допомогою інтуїтивно зрозумілого універсального відеоінструменту найму. Ви можете оголосити відкриту вакансію, отримувати заявки та оцінювати кандидатів в інструменті підбору персоналу. Записане відеоінтерв'ю дає вам можливість побачити людей, які стоять за ...
Built for Teams
builtforteams.com
Програмне забезпечення HR, створене для вас. Інтуїтивно зрозумілі потужні інструменти, розроблені, щоб допомогти вам планувати, наймати, керувати та утримувати свою робочу силу.
CATS
catsone.com
CATS допомагає тисячам компаній з усього світу задовольнити потреби в наймі. Наші клієнти покладаються на нас, щоб допомогти їм розвиватися, починаючи з рекрутингових центрів і закінчуючи операціями зі списку Fortune 500.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — це один із найкращих безкоштовних сайтів, який допомагає швидше вибирати найкращих талантів за допомогою ефективної співпраці, синтаксичного аналізатора резюме та легкого планування співбесід і нагадувань.