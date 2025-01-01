Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки

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Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
BrightMove
brightmove.com
BrightMove - це програмне забезпечення для підбору персоналу, що полегшує процес найму та управління кандидатами для кадрових агентств.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.
GoHire
gohire.io
GoHire - платформа для найму, що допомагає підприємствам організувати процес набору персоналу, керувати вакансіями та кандидатами через зручний інтерфейс.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire - це платформа для отримання контактної інформації людей з Інтернету, зокрема електронних листів та телефонних номерів із понад 350 млн профілів.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.
factoHR
factohr.com
FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee - це система відстеження заявників, яка автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи керувати кандидатами та публікувати вакансії.
Access
theaccessgroup.com
Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Teamable
teamable.com
Teamable - платформа для покращення реферального набору, що використовує мережі працівників для залучення та відбору кандидатів.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder – хмарна платформа для управління набором персоналу, що дозволяє агентствам та командам з персоналу ефективно керувати вакансіями та кандидатами.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
JOIN
join.com
Join.com - безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і управління заявками, допомагає малому та середньому бізнесу оптимізувати процес найму.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR - це програмне забезпечення для підбору персоналу, яке спрощує та автоматизує процес найму для бізнесу будь-якого розміру.
Harri
harri.com
Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
softgarden Employers
softgarden.io
Додаток Softgarden для роботодавців спрощує процес набору, забезпечуючи інструменти для залучення кандидатів та управління ними.
WebHR
web.hr
WebHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке охоплює процеси від найму до виходу на пенсію в компаніях малого та середнього бізнесу.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow - це ПЗ для відстеження кандидатів та CRM, що спрощує процес рекрутингу з функціями автоматизації та аналітики.
RecRight
recright.com
RecRight - це платформа для проведення відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи оголошувати вакансії, отримувати заявки і оцінювати кандидатів.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.
CVViZ
cvviz.com
CVViZ - це програмне забезпечення для набору персоналу на основі AI, що спрощує найм, автоматизує обробку резюме та інтегрується з тисячами дошок вакансій.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
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