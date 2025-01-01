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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки

Організації використовують програмне забезпечення для оптимізації магазинів додатків (ASO), щоб покращити видимість мобільних додатків у магазинах додатків і відстежувати як рейтинг додатків, так і показники завантажень. Ці інструменти допомагають користувачам уточнювати різні елементи, зокрема назви додатків, ключові слова, значки, описи, попередній перегляд і знімки екрана. Крім того, вони пропонують рекомендації щодо покращення або підтримки розміщення програми. Багато продуктів у цій категорії включають функції конкурентної розвідки, забезпечуючи всебічне рейтингування та дані про завантаження як для додатків організації, так і для конкуруючих додатків. Програмне забезпечення ASO зазвичай використовується розробниками та маркетологами додатків, щоб підвищити рейтинг своїх додатків і виділити їх на популярних ринках додатків, таких як App Store або Google Play.