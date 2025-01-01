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Програмне забезпечення для оптимізації App Store
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Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки

Організації використовують програмне забезпечення для оптимізації магазинів додатків (ASO), щоб покращити видимість мобільних додатків у магазинах додатків і відстежувати як рейтинг додатків, так і показники завантажень. Ці інструменти допомагають користувачам уточнювати різні елементи, зокрема назви додатків, ключові слова, значки, описи, попередній перегляд і знімки екрана. Крім того, вони пропонують рекомендації щодо покращення або підтримки розміщення програми. Багато продуктів у цій категорії включають функції конкурентної розвідки, забезпечуючи всебічне рейтингування та дані про завантаження як для додатків організації, так і для конкуруючих додатків. Програмне забезпечення ASO зазвичай використовується розробниками та маркетологами додатків, щоб підвищити рейтинг своїх додатків і виділити їх на популярних ринках додатків, таких як App Store або Google Play.

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Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow - це сервіс для управління рейтингами та оглядами додатків, що допомагає аналізувати продуктивність і взаємодію з користувачами.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

Apptweak — це платформа для оптимізації видимості додатків у магазинах, що надає дані для ASO, управління оголошеннями та аналізу ринку.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar допомагає розробникам мобільних додатків управляти їх присутністю, відстежувати продуктивність та оптимізувати видимість в магазинах додатків.

Adjust

Adjust

adjust.com

Adjust - це платформа для вимірювання та аналітики, яка допомагає оптимізувати ефективність мобільних додатків та аналізувати поведінку користувачів.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic - платформа для маркетингу і зростання ігор, що надає аналітику, управління творчими активами та оптимізацію каналів залучення користувачів.

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics - це інструмент для оптимізації видимості та ефективності додатків в магазинах. Він надає засоби для дослідження ключових слів і аналізу конкурентів.

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures допомагає розробникам додатків аналізувати продуктивність, відстежувати фінансові показники та зворотний зв'язок, оптимізуючи успіх на ринку.

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

Metrikal - це аналітичний інструмент для моніторингу ASO, який об'єднує дані з різних джерел та відображає KPI для аналізу ефективності маркетингових кампаній.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk - це інструмент для оптимізації додатків у магазинах, що допомагає покращити видимість і конкурентоспроможність через аналіз ключових слів та взаємодію з користувачами.

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics - це сервіс для аналізу та оптимізації продуктивності додатків, який допомагає покращити видимість і органічні завантаження.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.

42matters

42matters

42matters.com

42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile - мобільний додаток для аналізу ринку, ключових слів та конкурентів у магазинах додатків для підвищення їх видимості та продуктивності.

ASO index

ASO index

asoindex.io

ASO Index оптимізує мобільні додатки для кращої видимості в магазинах, використовуючи аналіз ключових слів, конкурентів та відстеження продуктивності.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics - платформа для оптимізації Apple Search Ads, A/B тестування та ASO, що допомагає покращити видимість і продуктивність мобільних додатків.

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Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog