Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Організації використовують програмне забезпечення для оптимізації магазинів додатків (ASO), щоб покращити видимість мобільних додатків у магазинах додатків і відстежувати як рейтинг додатків, так і показники завантажень. Ці інструменти допомагають користувачам уточнювати різні елементи, зокрема назви додатків, ключові слова, значки, описи, попередній перегляд і знімки екрана. Крім того, вони пропонують рекомендації щодо покращення або підтримки розміщення програми. Багато продуктів у цій категорії включають функції конкурентної розвідки, забезпечуючи всебічне рейтингування та дані про завантаження як для додатків організації, так і для конкуруючих додатків. Програмне забезпечення ASO зазвичай використовується розробниками та маркетологами додатків, щоб підвищити рейтинг своїх додатків і виділити їх на популярних ринках додатків, таких як App Store або Google Play.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.
Upptic
upptic.com
Upptic - платформа для маркетингу і зростання ігор, що надає аналітику, управління творчими активами та оптимізацію каналів залучення користувачів.
ASO index
asoindex.io
Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures допомагає розробникам додатків аналізувати продуктивність, відстежувати фінансові показники та зворотний зв'язок, оптимізуючи успіх на ринку.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — це комплексна аналітика мобільних додатків для розробників, маркетологів і спеціалістів ASO. Для чого потрібна платформа? • Проведення маркетингових досліджень ринку мобільних додатків; • Підбір і аналіз ключових слів (60+ країн); • Дослідження конкурентів; • Відстеження позиції програм і In-App Purchases за пошуковими запитами. Які наші переваги перед іншими аналітиками? • Максимально точні показники відвідуваності пошукових запитів; • Максимально зручний і зрозумілий інтерфейс; • Інструменти для проведення маркетингових досліджень і пошуку найбільш прибуткової ніші; • Відстеження покупок у програмі для App Store; • Повний список ключових слів, за якими індексується будь-яка програма; • Створення АСО в десять разів швидше; • Мультидоступ для команди. Інструменти ASO: • Відбір і аналіз пошукових запитів; • Створення метаданих для додатків; • Прогноз трафіку за ключовими словами; • Індексовані ключові слова для будь-якої програми; • Оцінка рівня ASO оптимізації програми. App Analytics: • Позиції програми за ключовими словами в результатах пошуку; • Дохід і завантаження будь-яких програм; • Рейтинг додатків у категоріях з історією змін; • Ключові слова, за допомогою яких конкуренти рекламуються в Apple Search Ads. Аналіз ринку та конкурентів: • Порівняння Google Play та App Store; • Аналіз категорійних показників; • Схожі програми; • Магазин тестів; • Вивчення тенденцій ключових слів. Покупки через програму в App Store • Моніторинг ключових слів покупок через програму; • Список усіх пошукових запитів, за якими індексуються покупки через програму. Аналіз та відповіді на огляди [незабаром] 12 безкоштовних інструментів. 3 дні пробного періоду. Вартість планів починається від 16 доларів.
Applytics
applytics.ai
Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку додатків, Applytics дозволяє користувачам приймати рішення на основі даних для покращення видимості та збільшення кількості завантажень.
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне підключення до даних, кожна відображена візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливає на зростання. Що ми робимо: розкрийте таємницю ефективності вашої ASO. Metrikal – це універсальний магазин для маркетингових звітів і аналітики додатків. Візуалізуйте та кількісно оцініть справжній вплив ваших зусиль ASO в одному місці. Перегляньте історичні дані своїх додатків, щоб прийняти кращі майбутні рішення. Консолідуйте ключові показники ефективності ASO – Metrikal з’єднує та отримує дані з App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console і Mobile Action. Поєднуючи дані з цих джерел, Metrikal може точно збирати та обробляти дані з відповідними KPI для мобільного розвитку. Ми збираємо всі важливі KPI, які вам потрібні, і представляємо їх на одній інформаційній панелі програми. З’єднайте точки між ASO та оголошеннями в пошуковій мережі Apple. Metrikal візуалізує та кількісно визначає взаємозв’язок між оптимізацією App Store (ASO) та рекламою в пошуковій мережі Apple на рівні ключових слів. Дізнайтеся, як ваша оплачена реклама впливає на ваші звичайні рейтинги та встановлення, і навпаки. Покращте відстеження ASO. Не втрачайте інформацію про зміни та кампанії ASO, коли вони запрацюють, і не пропустіть шанс зрозуміти, як вони впливають на KPI та рейтинг ключових слів. Metrikal відстежує зміни та те, як вони впливають на рейтинг ключових слів і встановлення.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk - це інструмент для оптимізації додатків у магазинах, що допомагає покращити видимість і конкурентоспроможність через аналіз ключових слів та взаємодію з користувачами.
App Radar
appradar.com
App Radar допомагає розробникам мобільних додатків управляти їх присутністю, відстежувати продуктивність та оптимізувати видимість в магазинах додатків.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
AppTweak
apptweak.com
Apptweak — це платформа для оптимізації видимості додатків у магазинах, що надає дані для ASO, управління оголошеннями та аналізу ринку.
Adjust
adjust.com
Adjust - це платформа для вимірювання та аналітики, яка допомагає оптимізувати ефективність мобільних додатків та аналізувати поведінку користувачів.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow - це сервіс для управління рейтингами та оглядами додатків, що допомагає аналізувати продуктивність і взаємодію з користувачами.
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