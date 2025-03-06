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Організації використовують програмне забезпечення для оптимізації магазинів додатків (ASO), щоб покращити видимість мобільних додатків у магазинах додатків і відстежувати як рейтинг додатків, так і показники завантажень. Ці інструменти допомагають користувачам уточнювати різні елементи, зокрема назви додатків, ключові слова, значки, описи, попередній перегляд і знімки екрана. Крім того, вони пропонують рекомендації щодо покращення або підтримки розміщення програми. Багато продуктів у цій категорії включають функції конкурентної розвідки, забезпечуючи всебічне рейтингування та дані про завантаження як для додатків організації, так і для конкуруючих додатків. Програмне забезпечення ASO зазвичай використовується розробниками та маркетологами додатків, щоб підвищити рейтинг своїх додатків і виділити їх на популярних ринках додатків, таких як App Store або Google Play.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform — це ваш командний центр для маркетингової інформації та операцій із зростання для мобільних пристроїв, комп’ютерів або гри web3. Визначте свої маркетингові цілі та відстежуйте ефективність за каналом або рекламною мережею, креативними ресурсами, географією, кампанією тощо за допомогою нашої аналітичної платформи. Зрозумійте справжню рентабельність інвестицій незалежно від маркетингового каналу чи платформи за допомогою нашого готового до конфіденційності прогнозного моделювання SKAN для iOS або Android. Керуйте своїм творчим процесом, процесом зворотного зв’язку та зберігайте свої маркетингові активи від концепції до розгортання за допомогою нашого центру творчого розвитку. Налаштуйте свою команду із залучення користувачів, креативу та аналізу даних відповідно до чітких бізнес-цілей, щоб максимізувати вплив і прибутковість ваших маркетингових заходів.
ASO index
asoindex.io
Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної розвідки щодня використовуються видавцями та розробниками мобільних пристроїв, постачальниками послуг та інвесторами, щоб розуміти та контролювати конкурентів, інформувати бізнес-стратегії та визначати нові споживчі інтереси та тенденції. Apptopia унікальна своєю здатністю також пропонувати розпізнавання та аналіз SDK, аналіз на рівні категорії та настроювані галузеві звіти. Ми також пропонуємо повний набір інструментів для залучення користувачів. Дані про ефективність (доступні для понад 50 країн) включають завантаження, DAU, MAU, сеанси, рейтинги, утримання користувачів, використання між програмами, аналіз SDK, дохід від покупки в додатку, дохід від реклами, покази реклами тощо.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures надає розробникам програм інструменти, необхідні для розуміння свого бізнесу, конкуренції та галузі, а також інструменти, необхідні для просування вперед. Але є ще більше – все просто та інтуїтивно зрозуміло, і є багато посібників і практичних навчальних ресурсів, які допоможуть вам оволодіти ремеслом.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — це комплексна аналітика мобільних додатків для розробників, маркетологів і спеціалістів ASO. Для чого потрібна платформа? • Проведення маркетингових досліджень ринку мобільних додатків; • Підбір і аналіз ключових слів (60+ країн); • Дослідження конкурентів; • Відстеження позиції програм і In-App Purchases за пошуковими запитами. Які наші переваги перед іншими аналітиками? • Максимально точні показники відвідуваності пошукових запитів; • Максимально зручний і зрозумілий інтерфейс; • Інструменти для проведення маркетингових досліджень і пошуку найбільш прибуткової ніші; • Відстеження покупок у програмі для App Store; • Повний список ключових слів, за якими індексується будь-яка програма; • Створення АСО в десять разів швидше; • Мультидоступ для команди. Інструменти ASO: • Відбір і аналіз пошукових запитів; • Створення метаданих для додатків; • Прогноз трафіку за ключовими словами; • Індексовані ключові слова для будь-якої програми; • Оцінка рівня ASO оптимізації програми. App Analytics: • Позиції програми за ключовими словами в результатах пошуку; • Дохід і завантаження будь-яких програм; • Рейтинг додатків у категоріях з історією змін; • Ключові слова, за допомогою яких конкуренти рекламуються в Apple Search Ads. Аналіз ринку та конкурентів: • Порівняння Google Play та App Store; • Аналіз категорійних показників; • Схожі програми; • Магазин тестів; • Вивчення тенденцій ключових слів. Покупки через програму в App Store • Моніторинг ключових слів покупок через програму; • Список усіх пошукових запитів, за якими індексуються покупки через програму. Аналіз та відповіді на огляди [незабаром] 12 безкоштовних інструментів. 3 дні пробного періоду. Вартість планів починається від 16 доларів.
Applytics
applytics.ai
Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку додатків, Applytics дозволяє користувачам приймати рішення на основі даних для покращення видимості та збільшення кількості завантажень.
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне підключення до даних, кожна відображена візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливає на зростання. Що ми робимо: розкрийте таємницю ефективності вашої ASO. Metrikal – це універсальний магазин для маркетингових звітів і аналітики додатків. Візуалізуйте та кількісно оцініть справжній вплив ваших зусиль ASO в одному місці. Перегляньте історичні дані своїх додатків, щоб прийняти кращі майбутні рішення. Консолідуйте ключові показники ефективності ASO – Metrikal з’єднує та отримує дані з App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console і Mobile Action. Поєднуючи дані з цих джерел, Metrikal може точно збирати та обробляти дані з відповідними KPI для мобільного розвитку. Ми збираємо всі важливі KPI, які вам потрібні, і представляємо їх на одній інформаційній панелі програми. З’єднайте точки між ASO та оголошеннями в пошуковій мережі Apple. Metrikal візуалізує та кількісно визначає взаємозв’язок між оптимізацією App Store (ASO) та рекламою в пошуковій мережі Apple на рівні ключових слів. Дізнайтеся, як ваша оплачена реклама впливає на ваші звичайні рейтинги та встановлення, і навпаки. Покращте відстеження ASO. Не втрачайте інформацію про зміни та кампанії ASO, коли вони запрацюють, і не пропустіть шанс зрозуміти, як вони впливають на KPI та рейтинг ключових слів. Metrikal відстежує зміни та те, як вони впливають на рейтинг ключових слів і встановлення.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій економіці, під час використання додатків, покупок, показів реклами тощо, включаючи мобільні програми, соціальні мережі, потокове медіа, веб-сайти, цифрові платежі тощо. Відповідально отримана інформація від Sensor Tower доповнює корпоративні дані перспективами «ззовні всередину» від реальних людей, відповідаючи на цінні запитання, на які корпоративні дані не можуть. Ці відомості допомагають формувати стратегії провідних компаній світу.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk надає вашій команді інструменти для оптимізації магазину додатків світового рівня, автоматизації відповідей на відгуки та інструменти дослідження конкурентів у App Store та Google Play
App Radar
appradar.com
App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допомогла досягти понад 100 мільйонів завантажень для таких клієнтів, як iTranslate, Kolibri Games, Wargaming, одні з найуспішніших мобільних компаній світу.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — це маркетингова та розвідувальна платформа App Store на основі штучного інтелекту, що дозволяє лідерам мобільних пристроїв оптимізувати звичайну та платну продуктивність своїх програм у магазинах програм. AppTweak виділяється як найповніша платформа в галузі, яка забезпечує ASO Intelligence, Search Ads Campaign Management, App Store Review Management і Market Intelligence. Ми надаємо маркетологам додатків інструменти, дані та керовані сервіси, щоб вони могли приймати більш обґрунтовані рішення та залишатися попереду конкурентів. В основі AppTweak лежить Atlas AI, наша власна мовна модель глибокого навчання, яка навчається на даних магазину додатків з 2014 року. Ця технологія в поєднанні з безпрецедентною підтримкою робить AppTweak надійним партнером для лідерів мобільних пристроїв, таких як Uber, Zynga та The North Face. .
Adjust
adjust.com
Adjust — це пакет вимірювань і аналітики, який забезпечує видимість, аналітику та інструменти, необхідні маркетологам для розвитку своїх програм від ранньої стадії до зрілості. Ми надаємо наскрізне рішення для оптимізації ефективності реклами та максимізації прибутку на основі точних даних про атрибуцію та детальних звітів, які є важливими для досягнення бізнес-цілей. Adjust є дочірньою компанією AppLovin (Nasdaq: APP), провідної маркетингової програмної платформи, що надає розробникам потужний, інтегрований набір рішень для вирішення їх критично важливих функцій, таких як залучення користувачів, монетизація та вимірювання. Дізнайтеся більше про Adjust на www.adjust.com.
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За допомогою data.ai Intelligence ви можете: • Прискорити завантаження додатка та стратегію отримання прибутку • Покращити рейтинги додатка та заохочувати користувачів повертатися • Подивитись, як використання додатка відрізняється в 60+ країнах • Оптимізувати стратегію запуску та кампанії залучення • Порівняти продуктивність мобільних пристроїв проти конкурентів. Місія data.ai полягає в тому, щоб допомогти клієнтам створити виграшний мобільний досвід і досягти досконалості. Заснована в 2010 році, компанія запустила перше рішення для аналізу ринку мобільних пристроїв. У 2020 році data.ai запустила Ascend, рішення для рекламної аналітики, що зробило її першою компанією у своєму сегменті, яка запропонувала пліч-о-пліч перегляд аналізу ринку та власних даних компаній для підтримки критично важливих бізнес-рішень. Разом ці рішення складають найповнішу мобільну продуктивну платформу в галузі. Понад 1100 клієнтів і 1 мільйон з’єднань у всіх регіонах і галузях покладалися на data.ai для розвитку свого мобільного бізнесу. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско з 12 офісами по всьому світу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow дозволяє легко зрозуміти та підвищити репутацію вашої програми. AppFollow — інтегрований сервіс для роботи з магазинами додатків. Він містить інструменти для керування рецензіями та автоматизації, органічного аналізу продуктивності додатків, дослідження конкурентів, моніторингу та аналізу продуктивності додатків. AppFollow дозволяє легко зрозуміти та підвищити репутацію вашої програми. Ми допомагаємо понад 100 тисячам користувачів використовувати дані протягом життєвого циклу програми для створення успішних програм за допомогою потужних інструментів: — моніторинг продуктивності програми; — інструменти залучення користувачів до перегляду; — інструменти прискорення росту програми; — автоматизація управління оглядом; — велика кількість інтеграцій із Salesforce, Zendesk, Slack, Helpshift, Tableau тощо.
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