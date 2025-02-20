Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне підключення до даних, кожна відображена візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливає на зростання. Що ми робимо: розкрийте таємницю ефективності вашої ASO. Metrikal – це універсальний магазин для маркетингових звітів і аналітики додатків. Візуалізуйте та кількісно оцініть справжній вплив ваших зусиль ASO в одному місці. Перегляньте історичні дані своїх додатків, щоб прийняти кращі майбутні рішення. Консолідуйте ключові показники ефективності ASO – Metrikal з’єднує та отримує дані з App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console і Mobile Action. Поєднуючи дані з цих джерел, Metrikal може точно збирати та обробляти дані з відповідними KPI для мобільного розвитку. Ми збираємо всі важливі KPI, які вам потрібні, і представляємо їх на одній інформаційній панелі програми. З’єднайте точки між ASO та оголошеннями в пошуковій мережі Apple. Metrikal візуалізує та кількісно визначає взаємозв’язок між оптимізацією App Store (ASO) та рекламою в пошуковій мережі Apple на рівні ключових слів. Дізнайтеся, як ваша оплачена реклама впливає на ваші звичайні рейтинги та встановлення, і навпаки. Покращте відстеження ASO. Не втрачайте інформацію про зміни та кампанії ASO, коли вони запрацюють, і не пропустіть шанс зрозуміти, як вони впливають на KPI та рейтинг ключових слів. Metrikal відстежує зміни та те, як вони впливають на рейтинг ключових слів і встановлення.