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Програмне забезпечення для оптимізації App Store - Найпопулярніші застосунки - Намібія
Організації використовують програмне забезпечення для оптимізації магазинів додатків (ASO), щоб покращити видимість мобільних додатків у магазинах додатків і відстежувати як рейтинг додатків, так і показники завантажень. Ці інструменти допомагають користувачам уточнювати різні елементи, зокрема назви додатків, ключові слова, значки, описи, попередній перегляд і знімки екрана. Крім того, вони пропонують рекомендації щодо покращення або підтримки розміщення програми. Багато продуктів у цій категорії включають функції конкурентної розвідки, забезпечуючи всебічне рейтингування та дані про завантаження як для додатків організації, так і для конкуруючих додатків. Програмне забезпечення ASO зазвичай використовується розробниками та маркетологами додатків, щоб підвищити рейтинг своїх додатків і виділити їх на популярних ринках додатків, таких як App Store або Google Play.
Запит на новий застосунок
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За до...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow дозволяє легко зрозуміти та підвищити репутацію вашої програми. AppFollow — інтегрований сервіс для роботи з магазинами додатків. Він містить інструменти для керування рецензіями та автоматизації, органічного аналізу продуктивності додатків, дослідження конкурентів, моніторингу та аналізу ...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — це маркетингова та розвідувальна платформа App Store на основі штучного інтелекту, що дозволяє лідерам мобільних пристроїв оптимізувати звичайну та платну продуктивність своїх програм у магазинах програм. AppTweak виділяється як найповніша платформа в галузі, яка забезпечує ASO Intelligen...
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...
App Radar
appradar.com
App Radar зосереджується на звичайних і платних залученнях користувачів додатків і дозволяє поєднувати інструменти самообслуговування з керованими службами для маркетингу в магазині додатків. Щоб ви могли рости швидше самостійно або за підтримки наших експертів. Міжнародна команда App Radar вже допо...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій ...
Adjust
adjust.com
Adjust — це пакет вимірювань і аналітики, який забезпечує видимість, аналітику та інструменти, необхідні маркетологам для розвитку своїх програм від ранньої стадії до зрілості. Ми надаємо наскрізне рішення для оптимізації ефективності реклами та максимізації прибутку на основі точних даних про атриб...
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform — це ваш командний центр для маркетингової інформації та операцій із зростання для мобільних пристроїв, комп’ютерів або гри web3. Визначте свої маркетингові цілі та відстежуйте ефективність за каналом або рекламною мережею, креативними ресурсами, географією, кампанією то...
Applytics
applytics.ai
Applytics — це комплексний інструмент ASO, розроблений, щоб допомогти розробникам додатків і маркетологам покращити видимість і ефективність своїх додатків у магазинах додатків. Завдяки таким потужним функціям, як дослідження та відстеження ключових слів, аналіз конкурентів і оптимізація списку дода...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures надає розробникам програм інструменти, необхідні для розуміння свого бізнесу, конкуренції та галузі, а також інструменти, необхідні для просування вперед. Але є ще більше – все просто та інтуїтивно зрозуміло, і є багато посібників і практичних навчальних ресурсів, які допоможуть вам оволо...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне підключення до даних, кожна відображена візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливає на зростанн...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — це служба ASO для підвищення продуктивності програми та збільшення кількості звичайних завантажень програми. За допомогою інструментів Asolytics власники додатків можуть підвищити видимість додатків і збільшити дохід.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk надає вашій команді інструменти для оптимізації магазину додатків світового рівня, автоматизації відповідей на відгуки та інструменти дослідження конкурентів у App Store та Google Play
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 ...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — це комплексна аналітика мобільних додатків для розробників, маркетологів і спеціалістів ASO. Для чого потрібна платформа? • Проведення маркетингових досліджень ринку мобільних додатків; • Підбір і аналіз ключових слів (60+ країн); • Дослідження конкурентів; • Відстеження позиції програм ...
ASO index
asoindex.io
Виведіть свою програму на вершину! Збільште кількість показів своїх програм і звичайні завантаження за допомогою пропозицій ключових слів на базі GPT-4, оптимізації оголошень і оглядів. Наш власний алгоритм аналізу мови дозволяє точніше розбивати ключові слова навіть корейською та японською мовами.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.