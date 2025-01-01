Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти безпеки API захищають дані, що передаються через мережу компанії через інтерфейси прикладного програмування (API). Ці API виконують різні функції, наприклад, покращують можливості додатків, пропонують хмарні служби та з’єднують мережі. Щоб забезпечити безпеку, компанії використовують технології безпеки API, щоб каталогізувати існуючі з’єднання API та захистити їх. Крім того, ці інструменти можуть ідентифікувати невідомі або тіньові API, що є звичайним явищем для організацій, які керують численними API. ІТ-відділи, розробники програмного забезпечення та спеціалісти з безпеки покладаються на рішення безпеки API для покращення видимості API, моніторингу продуктивності та застосування суворих заходів безпеки. Оскільки компанії постійно виявляють нові з’єднання API, постійний моніторинг має вирішальне значення для підтримки оптимальної продуктивності. Забезпечення безпеки є настільки ж важливим, оскільки багато API обробляють конфіденційні дані, які можуть призвести до штрафів у разі виявлення. Крім того, багато рішень безпеки API пропонують функції тестування, що дозволяє перевірити безпеку API шляхом всебічного тестування та застосування політики.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
Escape
escape.tech
Escape – інструмент для виявлення та виправлення вразливостей GraphQL у безпеці веб-додатків із підтримкою автоматизації та налаштовуваних тестів.
Traceable
traceable.ai
Traceable - додаток для забезпечення безпеки API, що пропонує реальний моніторинг, виявлення вразливостей та аналіз трафіку для покращення безпеки цифрових систем.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
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