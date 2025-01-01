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Інструменти безпеки API
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Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки

Інструменти безпеки API захищають дані, що передаються через мережу компанії через інтерфейси прикладного програмування (API). Ці API виконують різні функції, наприклад, покращують можливості додатків, пропонують хмарні служби та з’єднують мережі. Щоб забезпечити безпеку, компанії використовують технології безпеки API, щоб каталогізувати існуючі з’єднання API та захистити їх. Крім того, ці інструменти можуть ідентифікувати невідомі або тіньові API, що є звичайним явищем для організацій, які керують численними API. ІТ-відділи, розробники програмного забезпечення та спеціалісти з безпеки покладаються на рішення безпеки API для покращення видимості API, моніторингу продуктивності та застосування суворих заходів безпеки. Оскільки компанії постійно виявляють нові з’єднання API, постійний моніторинг має вирішальне значення для підтримки оптимальної продуктивності. Забезпечення безпеки є настільки ж важливим, оскільки багато API обробляють конфіденційні дані, які можуть призвести до штрафів у разі виявлення. Крім того, багато рішень безпеки API пропонують функції тестування, що дозволяє перевірити безпеку API шляхом всебічного тестування та застосування політики.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.

Akto

Akto

akto.io

Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.

Escape

Escape

escape.tech

Escape – інструмент для виявлення та виправлення вразливостей GraphQL у безпеці веб-додатків із підтримкою автоматизації та налаштовуваних тестів.

Traceable

Traceable

traceable.ai

Traceable - додаток для забезпечення безпеки API, що пропонує реальний моніторинг, виявлення вразливостей та аналіз трафіку для покращення безпеки цифрових систем.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

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Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog