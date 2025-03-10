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Інструменти безпеки API захищають дані, що передаються через мережу компанії через інтерфейси прикладного програмування (API). Ці API виконують різні функції, наприклад, покращують можливості додатків, пропонують хмарні служби та з’єднують мережі. Щоб забезпечити безпеку, компанії використовують технології безпеки API, щоб каталогізувати існуючі з’єднання API та захистити їх. Крім того, ці інструменти можуть ідентифікувати невідомі або тіньові API, що є звичайним явищем для організацій, які керують численними API. ІТ-відділи, розробники програмного забезпечення та спеціалісти з безпеки покладаються на рішення безпеки API для покращення видимості API, моніторингу продуктивності та застосування суворих заходів безпеки. Оскільки компанії постійно виявляють нові з’єднання API, постійний моніторинг має вирішальне значення для підтримки оптимальної продуктивності. Забезпечення безпеки є настільки ж важливим, оскільки багато API обробляють конфіденційні дані, які можуть призвести до штрафів у разі виявлення. Крім того, багато рішень безпеки API пропонують функції тестування, що дозволяє перевірити безпеку API шляхом всебічного тестування та застосування політики.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
Escape
escape.tech
Знаходьте та виправляйте вади безпеки GraphQL у масштабі вашого процесу DevSecOps. Використовуйте нове покоління DAST & ASM для раннього виявлення вразливостей бізнес-логіки в режимі реального часу та їх усунення в GraphQL, підвищуючи безпеку від розробки до розгортання.
Traceable
traceable.ai
Traceable є провідною в галузі компанією з безпеки API, яка допомагає організаціям захистити свої цифрові системи та активи в хмарному світі, де все взаємопов’язано. Traceable — це єдина інтелектуальна й контекстно-залежна платформа, яка забезпечує повну безпеку API. Управління безпекою: Traceable допомагає організаціям значно покращити рівень безпеки за допомогою каталогу всіх API у їхній екосистемі в режимі реального часу, класифікованого за ризиком, аналізу відповідності, виявлення тіньових і загублених API, а також видимості потоків конфіденційних даних. Захист від загроз під час виконання: Traceable спостерігає за транзакціями на рівні користувача та застосовує вдосконалені алгоритми машинного навчання, щоб виявляти аномальні транзакції, сповіщати команду безпеки та блокувати атаки на рівні користувача. Управління загрозами та аналітика: Traceable допомагає організаціям аналізувати атаки та інциденти за допомогою озера даних API, яке надає багаті історичні дані про номінальний і зловмисний трафік. Тестування безпеки API у SDLC: Traceable поєднує життєвий цикл безпеки з життєвим циклом DevOps, забезпечуючи автоматизовані тести безпеки API, які виконуються в конвеєрі CI. Запобігання цифровому шахрайству: Traceable об’єднує широкий і глибокий збір даних протягом тривалого часу та передове машинне навчання для виявлення шахрайства в усіх транзакціях API
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
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