Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Traceable

traceable.ai

Traceable є провідною в галузі компанією з безпеки API, яка допомагає організаціям захистити свої цифрові системи та активи в хмарному світі, де все взаємопов’язано. Traceable — це єдина інтелектуальна й контекстно-залежна платформа, яка забезпечує повну безпеку API. Управління безпекою: Traceable допомагає організаціям значно покращити рівень безпеки за допомогою каталогу всіх API у їхній екосистемі в режимі реального часу, класифікованого за ризиком, аналізу відповідності, виявлення тіньових і загублених API, а також видимості потоків конфіденційних даних. Захист від загроз під час виконання: Traceable спостерігає за транзакціями на рівні користувача та застосовує вдосконалені алгоритми машинного навчання, щоб виявляти аномальні транзакції, сповіщати команду безпеки та блокувати атаки на рівні користувача. Управління загрозами та аналітика: Traceable допомагає організаціям аналізувати атаки та інциденти за допомогою озера даних API, яке надає багаті історичні дані про номінальний і зловмисний трафік. Тестування безпеки API у SDLC: Traceable поєднує життєвий цикл безпеки з життєвим циклом DevOps, забезпечуючи автоматизовані тести безпеки API, які виконуються в конвеєрі CI. Запобігання цифровому шахрайству: Traceable об’єднує широкий і глибокий збір даних протягом тривалого часу та передове машинне навчання для виявлення шахрайства в усіх транзакціях API