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Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки - Монтсеррат Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти безпеки API захищають дані, що передаються через мережу компанії через інтерфейси прикладного програмування (API). Ці API виконують різні функції, наприклад, покращують можливості додатків, пропонують хмарні служби та з’єднують мережі. Щоб забезпечити безпеку, компанії використовують технології безпеки API, щоб каталогізувати існуючі з’єднання API та захистити їх. Крім того, ці інструменти можуть ідентифікувати невідомі або тіньові API, що є звичайним явищем для організацій, які керують численними API. ІТ-відділи, розробники програмного забезпечення та спеціалісти з безпеки покладаються на рішення безпеки API для покращення видимості API, моніторингу продуктивності та застосування суворих заходів безпеки. Оскільки компанії постійно виявляють нові з’єднання API, постійний моніторинг має вирішальне значення для підтримки оптимальної продуктивності. Забезпечення безпеки є настільки ж важливим, оскільки багато API обробляють конфіденційні дані, які можуть призвести до штрафів у разі виявлення. Крім того, багато рішень безпеки API пропонують функції тестування, що дозволяє перевірити безпеку API шляхом всебічного тестування та застосування політики.