Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти безпеки API - Найпопулярніші застосунки - Мавританія
Інструменти безпеки API захищають дані, що передаються через мережу компанії через інтерфейси прикладного програмування (API). Ці API виконують різні функції, наприклад, покращують можливості додатків, пропонують хмарні служби та з’єднують мережі. Щоб забезпечити безпеку, компанії використовують технології безпеки API, щоб каталогізувати існуючі з’єднання API та захистити їх. Крім того, ці інструменти можуть ідентифікувати невідомі або тіньові API, що є звичайним явищем для організацій, які керують численними API. ІТ-відділи, розробники програмного забезпечення та спеціалісти з безпеки покладаються на рішення безпеки API для покращення видимості API, моніторингу продуктивності та застосування суворих заходів безпеки. Оскільки компанії постійно виявляють нові з’єднання API, постійний моніторинг має вирішальне значення для підтримки оптимальної продуктивності. Забезпечення безпеки є настільки ж важливим, оскільки багато API обробляють конфіденційні дані, які можуть призвести до штрафів у разі виявлення. Крім того, багато рішень безпеки API пропонують функції тестування, що дозволяє перевірити безпеку API шляхом всебічного тестування та застосування політики.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Fastly
fastly.com
Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контен...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає вам визначати вразливі місця у ваших веб-додатках, API, GraphQL і виправляти їх за допомогою корисної інформації до того, як хакери будь-яким чином завдадуть вам шкоди. За допомогою Beagle Security ви можете інтегрувати автоматизоване тестування на проникнення у свій конвеє...
Intruder
intruder.io
Intruder — це платформа керування поверхнею атак, яка дає змогу організаціям виявляти, виявляти та виправляти слабкі місця на будь-яких уразливих активах у їхній мережі. Він надає дієві поради щодо виправлення на безперервній основі, налаштовуючи результати багатьох провідних галузевих сканерів за д...
Escape
escape.tech
Знаходьте та виправляйте вади безпеки GraphQL у масштабі вашого процесу DevSecOps. Використовуйте нове покоління DAST і ASM для раннього виявлення вразливостей бізнес-логіки в режимі реального часу та їх усунення в GraphQL, підвищуючи безпеку від розробки до розгортання.
Akto
akto.io
Akto є надійною платформою для команд із безпеки додатків і продуктів, які створюють програму безпеки API корпоративного рівня на всій лінії DevSecOps. Наш провідний у галузі набір рішень для виявлення API, керування безпекою API, виявлення конфіденційних даних і тестування безпеки API дозволяє орга...
Traceable
traceable.ai
Traceable є провідною в галузі компанією з безпеки API, яка допомагає організаціям захистити свої цифрові системи та активи в хмарному світі, де все взаємопов’язано. Traceable — це єдина інтелектуальна й контекстно-залежна платформа, яка забезпечує повну безпеку API. Управління безпекою: Traceable д...
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішен...