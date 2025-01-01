Платформи API - Найпопулярніші застосунки

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Платформи API охоплюють програмні засоби та інтеграції, призначені для допомоги командам розробників в управлінні всім життєвим циклом API. Ці рішення пропонують комплексні функціональні можливості для проектування API, управління та управління. Програмне забезпечення для розробки API дозволяє користувачам планувати, створювати та змінювати API у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти підтримують підготовчу фазу керування API, дозволяючи розробникам проводити мозковий штурм, встановлювати вказівки щодо проектування та створювати API на одній інформаційній панелі. З іншого боку, програмне забезпечення для керування API полегшує моніторинг, контроль і монетизацію API у безпечних налаштуваннях розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати узгодженість з’єднання, трафік, помилки та безпеку для розгорнутих командою API. Крім того, деякі платформи API мають торговельні майданчики API, що дозволяє розробникам перераховувати та монетизувати свої API. Платформа API може пропонуватися як єдиний комплексний продукт або як набір інтегрованих продуктів.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai автоматизує тести API без програмування, спрощуючи створення, моніторинг і співпрацю, дозволяючи зосередитися на інноваціях.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Boomi
boomi.com
Boomi - хмарна інтеграційна платформа для з'єднання додатків, даних та пристроїв. Вона забезпечує просту інтеграцію та контроль якості даних.
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