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Платформи API - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Платформи API охоплюють програмні засоби та інтеграції, призначені для допомоги командам розробників в управлінні всім життєвим циклом API. Ці рішення пропонують комплексні функціональні можливості для проектування API, управління та управління. Програмне забезпечення для розробки API дозволяє користувачам планувати, створювати та змінювати API у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти підтримують підготовчу фазу керування API, дозволяючи розробникам проводити мозковий штурм, встановлювати вказівки щодо проектування та створювати API на одній інформаційній панелі. З іншого боку, програмне забезпечення для керування API полегшує моніторинг, контроль і монетизацію API у безпечних налаштуваннях розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати узгодженість з’єднання, трафік, помилки та безпеку для розгорнутих командою API. Крім того, деякі платформи API мають торговельні майданчики API, що дозволяє розробникам перераховувати та монетизувати свої API. Платформа API може пропонуватися як єдиний комплексний продукт або як набір інтегрованих продуктів.
Запит на новий застосунок
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та створює непотрібний ризик. Створюйте успішні програми API будь-якого масштабу, які сприяють досягненню бізнес-результатів за допомогою підходу, орієнтованого на дизайн. Stoplight — це єдине рішення API, орієнтоване на дизайн. Завдяки інтегрованій документації та управлінню платформа Stoplight забезпечує послідовність, багаторазове використання та якість для приємного досвіду розробника. Платформа дає змогу створювати успішні програми API, що керуються цифровою трансформацією, розробкою платформи та API як продуктом — для нових або вже відомих команд.
Kong
konghq.com
Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong API Gateway забезпечує швидку, масштабовану та гнучку платформу для складних сучасних архітектур. Kong API Gateway доступний із відкритим вихідним кодом або як частина Kong Enterprise, яка є платформою керування послугами повного життєвого циклу, яка захищає, керує та контролює всі ваші служби для прискорення інновацій на всіх платформах, протоколах і моделях розгортання. Kong Enterprise — єдине рішення, розроблене для оптимізації сучасних потреб модернізації додатків шляхом автоматизації повного життєвого циклу API та мікросервісів. Kong Enterprise розширює найпоширеніший шлюз із відкритим вихідним кодом, Kong Gateway, із корпоративними плагінами, порталом для розробників, аналітичною платформою, функціями безпеки, покращеною продуктивністю, графічним інтерфейсом користувача, підтримкою 24/7 тощо. Використовуйте Kong Enterprise, щоб об’єднати свої команди розробників, партнерів і клієнтів за допомогою єдиної платформи. Зменшіть затримку до менше 1 мс. Усуньте здуття живота за допомогою архітектури на основі плагінів і легкої інтеграції. Масштабуйте кластери без зусиль, незалежно від середовища, постачальника, конфігурації чи шаблону розгортання. Вбудована підтримка gRPC і REST, а також інтеграція з сервером Apollo GraphQL і службами Apache Kafka. Kong Enterprise надає одну платформу для «голого металу» та «хмарної» платформи, від моноліту до мікросервісів, мережевої мережі тощо.
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub надає організаціям, які розробляють API, центральну платформу для співпраці, яка надає єдине джерело правди для розробки та документації API, посилення стандартизації та забезпечення кращого узгодження між API та передбачуваною бізнес-ціллю.
Backendless
backendless.com
Backendless — це платформа для розробки візуальних додатків, яка пропонує повний набір інструментів з низьким кодом і без нього для розробників додатків і веб-розробників будь-якого рівня досвіду. Функції Backendless включають компонентний UI Builder, базу даних у реальному часі, пакет автентифікації та керування користувачами, push-повідомлення та консоль обміну повідомленнями в додатку, логічний Builder без коду, керування API та багато іншого. Backendless було розроблено спочатку з бекенда, що робить його ідеальним доповненням до будь-якого кодованого або безкодового інтерфейсу. Візуальний підхід платформи Backendless і попередньо створені API дозволяють легко створювати серверну частину будь-якої програми в 10 разів швидше, ніж за допомогою традиційних рішень кодування, і за невелику частку вартості.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), на базі штучного інтелекту та наскрізної платформи керування даними, яка об’єднує, керує та об’єднує дані практично в будь-якій мультихмарній гібридній системі, демократизація даних і надання підприємствам можливості модернізувати свої бізнес-стратегії. Клієнти приблизно в 100 країнах і 86 зі списку Fortune 100 покладаються на Informatica для цифрової трансформації на основі даних. Інформатика. Де дані та штучний інтелект оживають.™
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимізує ваше автоматизоване тестування API за допомогою автоматизації на основі штучного інтелекту — без кодування та ручних зусиль. Qodex.ai забезпечує плавне створення, моніторинг і співпрацю для ваших наборів API, дозволяючи вам зосередитися на інноваціях, а не на інтеграції. За допомогою Qodex.ai ви можете: - Автоматизувати свій збір API - Автоматизувати автоматизоване тестування API - Автоматизувати документацію API - Автоматизувати тестування Fuzz - Автоматизувати тестування навантаження - Автоматизувати аналіз впливу Все це з нульовим кодуванням і без ручних зусиль.