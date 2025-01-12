Платформи API - Найпопулярніші застосунки - Сен-Пʼєр і Мікелон

Kong

konghq.com

Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong API Gateway забезпечує швидку, масштабовану та гнучку платформу для складних сучасних архітектур. Kong API Gateway доступний із відкритим вихідним кодом або як частина Kong Enterprise, яка є платформою керування послугами повного життєвого циклу, яка захищає, керує та контролює всі ваші служби для прискорення інновацій на всіх платформах, протоколах і моделях розгортання. Kong Enterprise — єдине рішення, розроблене для оптимізації сучасних потреб модернізації додатків шляхом автоматизації повного життєвого циклу API та мікросервісів. Kong Enterprise розширює найпоширеніший шлюз із відкритим вихідним кодом, Kong Gateway, із корпоративними плагінами, порталом для розробників, аналітичною платформою, функціями безпеки, покращеною продуктивністю, графічним інтерфейсом користувача, підтримкою 24/7 тощо. Використовуйте Kong Enterprise, щоб об’єднати свої команди розробників, партнерів і клієнтів за допомогою єдиної платформи. Зменшіть затримку до менше 1 мс. Усуньте здуття живота за допомогою архітектури на основі плагінів і легкої інтеграції. Масштабуйте кластери без зусиль, незалежно від середовища, постачальника, конфігурації чи шаблону розгортання. Вбудована підтримка gRPC і REST, а також інтеграція з сервером Apollo GraphQL і службами Apache Kafka. Kong Enterprise надає одну платформу для «голого металу» та «хмарної» платформи, від моноліту до мікросервісів, мережевої мережі тощо.