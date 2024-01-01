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Платформи API - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Платформи API охоплюють програмні засоби та інтеграції, призначені для допомоги командам розробників в управлінні всім життєвим циклом API. Ці рішення пропонують комплексні функціональні можливості для проектування API, управління та управління. Програмне забезпечення для розробки API дозволяє користувачам планувати, створювати та змінювати API у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти підтримують підготовчу фазу керування API, дозволяючи розробникам проводити мозковий штурм, встановлювати вказівки щодо проектування та створювати API на одній інформаційній панелі. З іншого боку, програмне забезпечення для керування API полегшує моніторинг, контроль і монетизацію API у безпечних налаштуваннях розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати узгодженість з’єднання, трафік, помилки та безпеку для розгорнутих командою API. Крім того, деякі платформи API мають торговельні майданчики API, що дозволяє розробникам перераховувати та монетизувати свої API. Платформа API може пропонуватися як єдиний комплексний продукт або як набір інтегрованих продуктів.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та...
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub надає організаціям, які розробляють API, центральну платформу для співпраці, яка надає єдине джерело правди для розробки та документації API, посилення стандартизації та забезпечення кращого узгодження між API та передбачуваною бізнес-ціллю.
Backendless
backendless.com
Backendless — це платформа для розробки візуальних додатків, яка пропонує повний набір інструментів з низьким кодом і без нього для розробників додатків і веб-розробників будь-якого рівня досвіду. Функції Backendless включають компонентний UI Builder, базу даних у реальному часі, пакет автентифікаці...
Kong
konghq.com
Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong A...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимізує ваше автоматизоване тестування API за допомогою автоматизації на основі штучного інтелекту — без кодування та ручних зусиль. Qodex.ai забезпечує плавне створення, моніторинг і співпрацю для ваших наборів API, дозволяючи вам зосередитися на інноваціях, а не на інтеграції. За допомо...
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо с...