Платформи API - Найпопулярніші застосунки
Платформи API охоплюють програмні інструменти та інтеграції, призначені для допомоги командам розробників в управлінні всім життєвим циклом API. Ці рішення пропонують комплексні функціональні можливості для проектування API, управління та управління. Програмне забезпечення для розробки API дозволяє користувачам планувати, створювати та змінювати API у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти підтримують підготовчу фазу керування API, дозволяючи розробникам проводити мозковий штурм, встановлювати рекомендації щодо проектування та створювати API на одній інформаційній панелі. З іншого боку, програмне забезпечення для керування API полегшує моніторинг, контроль і монетизацію API у безпечних налаштуваннях розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати узгодженість з’єднання, трафік, помилки та безпеку для розгорнутих командою API. Крім того, деякі платформи API мають торговельні майданчики API, що дозволяє розробникам перераховувати та монетизувати свої API. Платформа API може пропонуватися як єдиний комплексний продукт або як набір інтегрованих продуктів.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимізує ваше автоматизоване тестування API за допомогою автоматизації на основі штучного інтелекту — без кодування та ручних зусиль. Qodex.ai забезпечує плавне створення, моніторинг і співпрацю для ваших наборів API, дозволяючи вам зосередитися на інноваціях, а не на інтеграції. За допомо...
Boomi
boomi.com
Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.