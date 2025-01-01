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API Marketplaces - Найпопулярніші застосунки

Торгові майданчики API служать центрами для агрегування API, надаючи платформу для розробників програм для завантаження, розповсюдження та монетизації своїх API. Ці ринки також пропонують споживачам простір для виявлення та впровадження API для власних продуктів. API полегшують розробку компонентів програми, які можуть бездоганно взаємодіяти з іншими програмами, дозволяючи споживачам інтегрувати зовнішні компоненти у власне програмне забезпечення. Наприклад, розробник, який створює програму для бронювання подорожей, може використовувати API Карт Google, щоб покращити свою програму. Торгові майданчики API приносять користь як компаніям, так і розробникам. Для споживачів ці платформи спрощують процес пошуку та включення API, допомагаючи їм створювати потужніші та зручніші програми. Для розробників або постачальників ринки API підвищують доступність і видимість їхніх API, надаючи до них доступ більшій кількості користувачів. Крім того, розробники можуть монетизувати свої API, продаючи права використання на ринку, а не пропонуючи їх безкоштовно. Ці ринки використовують як споживачі API, так і постачальники. Споживачі використовують їх для отримання API для розробки своїх додатків, тоді як постачальники використовують їх, щоб пропонувати свої послуги більш гнучко, ніж це може дозволити їх існуюча інфраструктура. Торгові майданчики API покращують інтеграцію між програмами, роблячи процес більш зручним та ефективним. Вони часто використовуються разом із програмним забезпеченням для розробки додатків, у тому числі для розробки мобільних пристроїв і інструментів швидкої розробки додатків.

Запит на новий застосунок


Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier - це інструмент автоматизації, що з'єднує понад 7000 веб-додатків, полегшуючи організацію робочих процесів без ручних дій.

Make

Make

make.com

Make дозволяє користувачам автоматизувати робочі процеси, підключаючи різні програми та створюючи сценарії для виконання завдань.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

IFTTT - це сервіс для автоматизації завдань, який з'єднує різні веб-сервіси, дозволяючи користувачам створювати автоматизовані аплети без кодування.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI - це хаб API, що дозволяє розробникам шукати, підключатися та керувати більше ніж 40 000 API з одного місця.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

CodeCanyon - маркетплейс для купівлі кодів, плагінів та сценаріїв для веб-сайтів з підтримкою різних технологій.

Aspose

Aspose

aspose.app

Aspose.Total - це набір API для роботи з документами та файлами в різних форматах. Підтримує понад 100 форматів, включаючи PDF, Word, Excel та PowerPoint.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer - це ринок API, який надає хмарні API-продукти для розробників. Платформа спрощує розробку, розгортання та управління API.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher - це API для інтеграції функцій у реальному часі в мобільні та веб-додатки, забезпечуючи надійний обмін даними та сповіщення.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo EU - інтеграційна платформа для автоматизації бізнес-процесів, що спрощує з'єднання додатків та систем, покращуючи ефективність і управління даними.

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr - платформа для вбудованої інтеграції, яка дозволяє швидко створювати інтеграції між програмами та автоматизувати робочі процеси в SaaS-додатках.

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Blockspring допомагає малому бізнесу інтегрувати API в інструменти продуктивності без коду, автоматизуючи звіти, генерацію потенційних клієнтів та динамічні сторінки.

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo US - інтеграційна платформа, що автоматизує зв'язки між бізнес-додатками, полегшуючи синхронізацію даних та управління операціями.

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