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Торгові майданчики API служать центрами для агрегування API, надаючи платформу для розробників програм для завантаження, розповсюдження та монетизації своїх API. Ці ринки також пропонують споживачам простір для виявлення та впровадження API для власних продуктів. API полегшують розробку компонентів програми, які можуть бездоганно взаємодіяти з іншими програмами, дозволяючи споживачам інтегрувати зовнішні компоненти у власне програмне забезпечення. Наприклад, розробник, який створює програму для бронювання подорожей, може використовувати API Карт Google, щоб покращити свою програму. Торгові майданчики API приносять користь як компаніям, так і розробникам. Для споживачів ці платформи спрощують процес пошуку та включення API, допомагаючи їм створювати потужніші та зручніші програми. Для розробників або постачальників ринки API підвищують доступність і видимість їхніх API, надаючи до них доступ більшій кількості користувачів. Крім того, розробники можуть монетизувати свої API, продаючи права використання на ринку, а не пропонуючи їх безкоштовно. Ці ринки використовують як споживачі API, так і постачальники. Споживачі використовують їх для отримання API для розробки своїх додатків, тоді як постачальники використовують їх, щоб пропонувати свої послуги більш гнучко, ніж це може дозволити їх існуюча інфраструктура. Торгові майданчики API покращують інтеграцію між програмами, роблячи процес більш зручним та ефективним. Вони часто використовуються разом із програмним забезпеченням для розробки додатків, у тому числі для розробки мобільних пристроїв і інструментів швидкої розробки додатків.
Запит на новий застосунок
Zapier
zapier.com
Zapier - це інструмент автоматизації, що з'єднує понад 7000 веб-додатків, полегшуючи організацію робочих процесів без ручних дій.
Make
make.com
Make дозволяє користувачам автоматизувати робочі процеси, підключаючи різні програми та створюючи сценарії для виконання завдань.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT - це сервіс для автоматизації завдань, який з'єднує різні веб-сервіси, дозволяючи користувачам створювати автоматизовані аплети без кодування.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - це хаб API, що дозволяє розробникам шукати, підключатися та керувати більше ніж 40 000 API з одного місця.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon - маркетплейс для купівлі кодів, плагінів та сценаріїв для веб-сайтів з підтримкою різних технологій.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total - це набір API для роботи з документами та файлами в різних форматах. Підтримує понад 100 форматів, включаючи PDF, Word, Excel та PowerPoint.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
APILayer
apilayer.com
APILayer - це ринок API, який надає хмарні API-продукти для розробників. Платформа спрощує розробку, розгортання та управління API.
Choreo
choreo.dev
Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.
Pusher
pusher.com
Pusher - це API для інтеграції функцій у реальному часі в мобільні та веб-додатки, забезпечуючи надійний обмін даними та сповіщення.
Blobr
blobr.io
Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.
Celigo EU
celigo.com
Celigo EU - інтеграційна платформа для автоматизації бізнес-процесів, що спрощує з'єднання додатків та систем, покращуючи ефективність і управління даними.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr - платформа для вбудованої інтеграції, яка дозволяє швидко створювати інтеграції між програмами та автоматизувати робочі процеси в SaaS-додатках.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring допомагає малому бізнесу інтегрувати API в інструменти продуктивності без коду, автоматизуючи звіти, генерацію потенційних клієнтів та динамічні сторінки.
Celigo US
celigo.com
Celigo US - інтеграційна платформа, що автоматизує зв'язки між бізнес-додатками, полегшуючи синхронізацію даних та управління операціями.
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