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Торгові майданчики API служать центрами для агрегування API, надаючи платформу для розробників програм для завантаження, розповсюдження та монетизації своїх API. Ці ринки також пропонують споживачам простір для виявлення та впровадження API для власних продуктів. API полегшують розробку компонентів програми, які можуть бездоганно взаємодіяти з іншими програмами, дозволяючи споживачам інтегрувати зовнішні компоненти у власне програмне забезпечення. Наприклад, розробник, який створює програму для бронювання подорожей, може використовувати API Карт Google, щоб покращити свою програму. Торгові майданчики API приносять користь як компаніям, так і розробникам. Для споживачів ці платформи спрощують процес пошуку та включення API, допомагаючи їм створювати потужніші та зручніші програми. Для розробників або постачальників ринки API підвищують доступність і видимість їхніх API, надаючи до них доступ більшій кількості користувачів. Крім того, розробники можуть монетизувати свої API, продаючи права використання на ринку, а не пропонуючи їх безкоштовно. Ці ринки використовують як споживачі API, так і постачальники. Споживачі використовують їх для отримання API для розробки своїх додатків, тоді як постачальники використовують їх, щоб пропонувати свої послуги більш гнучко, ніж це може дозволити їх існуюча інфраструктура. Торгові майданчики API покращують інтеграцію між програмами, роблячи процес більш зручним та ефективним. Вони часто використовуються разом із програмним забезпеченням для розробки додатків, у тому числі для розробки мобільних пристроїв і інструментів швидкої розробки додатків.
Запит на новий застосунок
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
Celigo EU
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в обслуговуванні порівняно з будь-якою іншою платформою, підтримуючи вас на кожному кроці. Celigo містить Integration Apps, набір попередньо створених, повністю керованих інтеграційних програм для популярних хмарних програм, таких як Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite та багато інших. Ми тут, щоб допомогти вашому бізнесу не лише адаптуватися, але й процвітати в цифровому ландшафті, що розвивається, забезпечуючи ефективність, видимість і рух вперед на кожному кроці. Відвідайте наш веб-сайт www.celigo.com і дізнайтеся, як ми можемо змінити ваш бізнес вже сьогодні, дозволяючи вам будувати більше, швидше, разом із усіма залученими.
Celigo US
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в обслуговуванні порівняно з будь-якою іншою платформою, підтримуючи вас на кожному кроці. Celigo містить Integration Apps, набір попередньо створених, повністю керованих інтеграційних програм для популярних хмарних програм, таких як Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite та багато інших. Ми тут, щоб допомогти вашому бізнесу не лише адаптуватися, але й процвітати в цифровому ландшафті, що розвивається, забезпечуючи ефективність, видимість і рух вперед на кожному кроці. Відвідайте наш веб-сайт www.celigo.com і дізнайтеся, як ми можемо змінити ваш бізнес вже сьогодні, дозволяючи вам будувати більше, швидше, разом із усіма залученими.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте свою поведінку користувачів завдяки детальній аналітиці та швидко вживайте заходів.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon - маркетплейс для купівлі кодів, плагінів та сценаріїв для веб-сайтів з підтримкою різних технологій.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Pusher
pusher.com
Pusher - це API для інтеграції функцій у реальному часі в мобільні та веб-додатки, забезпечуючи надійний обмін даними та сповіщення.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total - це набір API для роботи з документами та файлами в різних форматах. Підтримує понад 100 форматів, включаючи PDF, Word, Excel та PowerPoint.
APILayer
apilayer.com
APILayer - це ринок API, який надає хмарні API-продукти для розробників. Платформа спрощує розробку, розгортання та управління API.
Zapier
zapier.com
Zapier - це інструмент автоматизації, що з'єднує понад 7000 веб-додатків, полегшуючи організацію робочих процесів без ручних дій.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - це хаб API, що дозволяє розробникам шукати, підключатися та керувати більше ніж 40 000 API з одного місця.
Make
make.com
Make дозволяє користувачам автоматизувати робочі процеси, підключаючи різні програми та створюючи сценарії для виконання завдань.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT - це сервіс для автоматизації завдань, який з'єднує різні веб-сервіси, дозволяючи користувачам створювати автоматизовані аплети без кодування.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — це вбудований набір інструментів для інтеграції (iPaaS), який дозволяє програмам SaaS швидко розширювати можливості інтеграції в програму. Створюйте потужні робочі процеси і автоматизації за допомогою нашого набору інструментів з низьким кодом, включаючи інтерфейс перетягування для побудови інтеграції між вашою платформою та сотнями програм сторонніх розробників. - Надайте своїм користувачам інтеграцію самообслуговування зсередини вашої платформи. - Створіть інтеграцію між стільки хмарних програм (або локальних), скільки вам потрібно. - Платформа інтеграції з білою міткою. - Керуйте даними під час їх передачі за допомогою розширеної функції створення сценаріїв. - Створюйте та розгортайте спеціальні інтеграції для своїх користувачів. - Швидко створюйте та вставляйте власний інтеграційний ринок у свою програму SaaS. Cyclr повністю заборонено, що дозволяє вам миттєво запускати власні служби інтеграції та зберігати.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring допомагає малим підприємствам і торговцям інтегрувати API у свої інструменти підвищення продуктивності без коду, що корисно для автоматизації звітів, створення потенційних клієнтів і створення динамічних цільових сторінок. Його визнають Gartner, Wired, BI та Techcrunch для керування даними API.
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