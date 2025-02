API Marketplaces - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може надіслати повідомлення електронної пошти, якщо користувач твітує, використовуючи хештег, або скопіювати фотографію на Facebook до архіву користувача, якщо хтось позначає користувача на фотографії. Окрім веб-додатку, сервіс працює на iOS та Android. У лютому 2015 року IFTTT перейменувала свою оригінальну програму на IF і випустила новий набір програм під назвою Do, за допомогою якого користувачі можуть створювати ярлики програм і дій. Станом на 2015 рік користувачі IFTTT щодня створювали близько 20 мільйонів рецептів. З тих пір усі функції набору програм Do були інтегровані в оновлену програму IFTTT.