Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
API Marketplaces - Найпопулярніші застосунки
Торгові майданчики API служать центрами для агрегування API, надаючи платформу для розробників програм для завантаження, розповсюдження та монетизації своїх API. Ці ринки також пропонують споживачам простір для виявлення та впровадження API для власних продуктів. API полегшують розробку компонентів програми, які можуть бездоганно взаємодіяти з іншими програмами, дозволяючи споживачам інтегрувати зовнішні компоненти у власне програмне забезпечення. Наприклад, розробник, який створює програму для бронювання подорожей, може використовувати API Карт Google, щоб покращити свою програму. Торгові майданчики API приносять користь як компаніям, так і розробникам. Для споживачів ці платформи спрощують процес пошуку та включення API, допомагаючи їм створювати потужніші та зручніші програми. Для розробників або постачальників ринки API підвищують доступність і видимість їхніх API, надаючи до них доступ більшій кількості користувачів. Крім того, розробники можуть монетизувати свої API, продаючи права використання на ринку, а не пропонуючи їх безкоштовно. Ці ринки використовують як споживачі API, так і постачальники. Споживачі використовують їх для отримання API для розробки своїх додатків, тоді як постачальники використовують їх, щоб пропонувати свої послуги більш гнучко, ніж це може дозволити їх існуюча інфраструктура. Торгові майданчики API покращують інтеграцію між програмами, роблячи процес більш зручним та ефективним. Вони часто використовуються разом із програмним забезпеченням для розробки додатків, у тому числі для розробки мобільних пристроїв і інструментів швидкої розробки додатків.
Запит на новий застосунок
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
IFTTT
ifttt.com
If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...
Make
make.com
Make дозволяє проектувати, створювати й автоматизувати будь-що – від завдань і робочих процесів до програм і систем – кількома клацаннями миші. Раніше Інтегромат.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це служба моніторингу додатків хмарного масштабу, яка забезпечує моніторинг серверів, баз даних, інструментів і служб за допомогою платформи аналізу даних на основі SaaS.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати своїми власними API з одного централізованого місця.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Aspose
aspose.app
Програми міжплатформного формату файлів. Онлайн-обробка файлів для форматів PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.
CodeCanyon
codecanyon.net
Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
APILayer
apilayer.com
Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.
Pusher
pusher.com
Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим ...
Blockspring
blockspring.com
Швидко створюйте та збагачуйте списки потенційних клієнтів за допомогою нової програми Blockspring для продажу та найму персоналу.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Celigo EU
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...
Celigo US
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — це вбудована технологія інтеграції для платформ і програм SaaS. Надання повного рішення для задоволення потреб інтеграції ваших клієнтів. Усе нативно з вашої програми.