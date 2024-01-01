Магазин вебзастосунків
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API Marketplaces - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія
Торгові майданчики API служать центрами для агрегування API, надаючи платформу для розробників програм для завантаження, розповсюдження та монетизації своїх API. Ці ринки також пропонують споживачам простір для виявлення та впровадження API для власних продуктів. API полегшують розробку компонентів програми, які можуть бездоганно взаємодіяти з іншими програмами, дозволяючи споживачам інтегрувати зовнішні компоненти у власне програмне забезпечення. Наприклад, розробник, який створює програму для бронювання подорожей, може використовувати API Карт Google, щоб покращити свою програму. Торгові майданчики API приносять користь як компаніям, так і розробникам. Для споживачів ці платформи спрощують процес пошуку та включення API, допомагаючи їм створювати потужніші та зручніші програми. Для розробників або постачальників ринки API підвищують доступність і видимість їхніх API, надаючи до них доступ більшій кількості користувачів. Крім того, розробники можуть монетизувати свої API, продаючи права використання на ринку, а не пропонуючи їх безкоштовно. Ці ринки використовують як споживачі API, так і постачальники. Споживачі використовують їх для отримання API для розробки своїх додатків, тоді як постачальники використовують їх, щоб пропонувати свої послуги більш гнучко, ніж це може дозволити їх існуюча інфраструктура. Торгові майданчики API покращують інтеграцію між програмами, роблячи процес більш зручним та ефективним. Вони часто використовуються разом із програмним забезпеченням для розробки додатків, у тому числі для розробки мобільних пристроїв і інструментів швидкої розробки додатків.
Запит на новий застосунок
IFTTT
ifttt.com
If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...
Make
make.com
Make (раніше Integromat) дозволяє візуально створювати, будувати та автоматизувати робочі процеси. Використовуйте грайливий інтерфейс перетягування, щоб підключати програми кількома клацаннями миші та створювати безмежні робочі процеси, які називаються сценаріями. Налаштуйте сценарії на виконання ми...
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total — це набір Aspose API, який дає змогу розробникам маніпулювати різними форматами файлів на різних платформах і мовах програмування.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити...
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати власними API з одного централізованого місця.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
CodeCanyon
codecanyon.net
Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.
APILayer
apilayer.com
APILayer — це ринок API. APILayer є провідним постачальником готових хмарних продуктів API, створених для того, щоб допомогти розробникам і компаніям у всьому світі працювати швидко й ефективно. Сьогодні організації будь-якого розміру намагаються підтримувати складні цифрові трансформації та зростаю...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Di...
Pusher
pusher.com
Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим ...
Blockspring
blockspring.com
Blockspring допомагає малим підприємствам і торговцям інтегрувати API у свої інструменти підвищення продуктивності без коду, що корисно для автоматизації звітів, створення потенційних клієнтів і створення динамічних цільових сторінок. Його визнають Gartner, Wired, BI та Techcrunch для керування дани...
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Celigo EU
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...
Celigo US
celigo.com
Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr — це вбудований набір інструментів для інтеграції (iPaaS), який дозволяє програмам SaaS швидко розширювати можливості інтеграції в програму. Створюйте потужні робочі процеси і автоматизації за допомогою нашого набору інструментів з низьким кодом, включаючи інтерфейс перетягування для побудови ...