Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
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Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Apigee
google.com
Apigee - це платформа для створення, управління та захисту API, яка забезпечує аналітику, безпеку та підтримує різні середовища розгортання.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI - це хмарний інструмент для генерації REST API без коду з будь-якого джерела даних. Він полегшує розробку мобільних, веб-і IoT-додатків.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Xano
xano.com
Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo - безкоштовний генератор тестових даних, що дозволяє створювати набори даних у форматах CSV, JSON, SQL та Excel для тестування програмного забезпечення.
Hyphen API
hyphenapi.com
API дефісу забезпечує готові для використання API для розробників і бізнесу, полегшуючи інтеграцію та автоматизацію процесів через прості REST виклики.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.
Tray.io
tray.io
Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.
RSS API
rssapi.net
API RSS дозволяє розробникам легко інтегрувати та обробляти RSS, ATOM та JSON-канали через REST API і отримувати оновлення через Webhooks.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab - це набір API, який дозволяє бізнесу легко створювати візуальний контент та інтегрувати його в різні додатки.
Choreo
choreo.dev
Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic - платформа для інтеграції даних, яка з'єднує хмарні та локальні додатки, спрощуючи управління робочими процесами та автоматизацію.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Blobr
blobr.io
Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.
Workato
workato.com
Workato-це платформа для інтеграції додатків та автоматизації бізнес-процесів без коду, що спрощує синхронізацію даних та управління робочими потоками.
Formcarry
formcarry.com
Formcarry дозволяє створювати функціональні контактні форми для статичних сайтів HTML, без налаштувань бекенду, з можливістю обробки подань та інтеграції.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit – платформа для ефективного управління API, що включає моніторинг, відстеження помилок, тестування та безпеку API.
Boomi
boomi.com
Boomi - хмарна інтеграційна платформа для з'єднання додатків, даних та пристроїв. Вона забезпечує просту інтеграцію та контроль якості даних.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo спрощує управління API, забезпечуючи безпеку, обмеження швидкості та документацію для розробників, з можливістю швидкого розгортання.
Userparser
userparser.com
Userparser - це API для парсингу user agent та перевірки IP-адрес, що надає аналітичні дані про місцеперебування та пристрій користувача.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex - це екосистема для швидкої розробки програмного забезпечення з API, сервісами та основами для управління та самостійного використання.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly - це хмарна платформа для розробників, що дозволяє створювати та управлінню макетами API для розробки та тестування.
elastic.io
elastic.io
elastic.io - платформа інтеграції для з'єднання SaaS, локальних систем, IoT і мобільних програм, спрощуючи обмін даними між різними системами.
Apitally
apitally.io
Apitally - це просте рішення для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних та доступність, підтримує Python і Node.js без збору чутливих даних.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
AppSeconnect - інтеграційна платформа, що зв'язує програми та автоматизує бізнес-процеси, спеціалізуючись на інтеграції SAP S/4HANA з різними системами.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator - це платформа для інтеграції ERP з іншими бізнес-додатками, що спрощує обробку даних та автоматизує бізнес-процеси.
Warrant
warrant.dev
Warrant — це відкритий сервіс авторизації, що допомагає розробникам впроваджувати контроль доступу в їхніх програмах, централізуючи цю функцію.
Singular
singular.net
Singular це платформа аналітики маркетингу, що дозволяє відстежувати ROI, аналізувати витрати та забезпечувати захист від шахрайства для оптимізації кампаній.
MovingLake
movinglake.com
MovingLake - платформа для інтеграції даних у реальному часі, що спрощує доступ до критичної інформації для бізнесу в різних галузях.
Stellate
stellate.co
Stellate — це додаток для масштабування, перевірки та захисту вашого GraphQL API. Він кешує запити та надає аналітику використання.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.
Moesif
moesif.com
Moesif - це платформа для аналітики та монетизації API, яка дозволяє відстежувати використання, управляти підписками та інтегрувати дані з різних систем.
broadpeak.io
broadpeak.io
Додаток broadpeak.io оптимізує доставку відео для операторів та контент-провайдерів, забезпечуючи адаптацію потоків у реальному часі на різних пристроях.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data пропонує доступ до 10 API для отримання надійних, детальних та реальних даних з пошукових і eCommerce сайтів для бізнес-аналізу.
Treblle
treblle.com
TREBLLE забезпечує моніторинг та спостереження API, автоматичну документацію, аналітику та співпрацю для команди на всіх етапах розробки API.
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