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Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки

Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.