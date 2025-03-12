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Інструменти керування API
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Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки

Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee - це платформа для створення, управління та захисту API, яка забезпечує аналітику, безпеку та підтримує різні середовища розгортання.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI - це хмарний інструмент для генерації REST API без коду з будь-якого джерела даних. Він полегшує розробку мобільних, веб-і IoT-додатків.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.

Xano

Xano

xano.com

Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Mockaroo - безкоштовний генератор тестових даних, що дозволяє створювати набори даних у форматах CSV, JSON, SQL та Excel для тестування програмного забезпечення.

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

API дефісу забезпечує готові для використання API для розробників і бізнесу, полегшуючи інтеграцію та автоматизацію процесів через прості REST виклики.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.

RSS API

RSS API

rssapi.net

API RSS дозволяє розробникам легко інтегрувати та обробляти RSS, ATOM та JSON-канали через REST API і отримувати оновлення через Webhooks.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

ModelsLab - це набір API, який дозволяє бізнесу легко створювати візуальний контент та інтегрувати його в різні додатки.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic - платформа для інтеграції даних, яка з'єднує хмарні та локальні додатки, спрощуючи управління робочими процесами та автоматизацію.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.

Kong

Kong

konghq.com

Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.

Workato

Workato

workato.com

Workato-це платформа для інтеграції додатків та автоматизації бізнес-процесів без коду, що спрощує синхронізацію даних та управління робочими потоками.

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Formcarry дозволяє створювати функціональні контактні форми для статичних сайтів HTML, без налаштувань бекенду, з можливістю обробки подань та інтеграції.

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

Apitoolkit – платформа для ефективного управління API, що включає моніторинг, відстеження помилок, тестування та безпеку API.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi - хмарна інтеграційна платформа для з'єднання додатків, даних та пристроїв. Вона забезпечує просту інтеграцію та контроль якості даних.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo спрощує управління API, забезпечуючи безпеку, обмеження швидкості та документацію для розробників, з можливістю швидкого розгортання.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser - це API для парсингу user agent та перевірки IP-адрес, що надає аналітичні дані про місцеперебування та пристрій користувача.

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

Pellerex - це екосистема для швидкої розробки програмного забезпечення з API, сервісами та основами для управління та самостійного використання.

Mockfly

Mockfly

mockfly.dev

Mockfly - це хмарна платформа для розробників, що дозволяє створювати та управлінню макетами API для розробки та тестування.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

elastic.io - платформа інтеграції для з'єднання SaaS, локальних систем, IoT і мобільних програм, спрощуючи обмін даними між різними системами.

Apitally

Apitally

apitally.io

Apitally - це просте рішення для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних та доступність, підтримує Python і Node.js без збору чутливих даних.

APPSeCONNECT

APPSeCONNECT

appseconnect.com

AppSeconnect - інтеграційна платформа, що зв'язує програми та автоматизує бізнес-процеси, спеціалізуючись на інтеграції SAP S/4HANA з різними системами.

DCKAP

DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator - це платформа для інтеграції ERP з іншими бізнес-додатками, що спрощує обробку даних та автоматизує бізнес-процеси.

Warrant

Warrant

warrant.dev

Warrant — це відкритий сервіс авторизації, що допомагає розробникам впроваджувати контроль доступу в їхніх програмах, централізуючи цю функцію.

Singular

Singular

singular.net

Singular це платформа аналітики маркетингу, що дозволяє відстежувати ROI, аналізувати витрати та забезпечувати захист від шахрайства для оптимізації кампаній.

MovingLake

MovingLake

movinglake.com

MovingLake - платформа для інтеграції даних у реальному часі, що спрощує доступ до критичної інформації для бізнесу в різних галузях.

Stellate

Stellate

stellate.co

Stellate — це додаток для масштабування, перевірки та захисту вашого GraphQL API. Він кешує запити та надає аналітику використання.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

Додаток broadpeak.io оптимізує доставку відео для операторів та контент-провайдерів, забезпечуючи адаптацію потоків у реальному часі на різних пристроях.

Traject Data

Traject Data

trajectdata.com

Traject Data пропонує доступ до 10 API для отримання надійних, детальних та реальних даних з пошукових і eCommerce сайтів для бізнес-аналізу.

Moesif

Moesif

moesif.com

Moesif - це платформа для аналітики та монетизації API, яка дозволяє відстежувати використання, управляти підписками та інтегрувати дані з різних систем.

Treblle

Treblle

treblle.com

TREBLLE забезпечує моніторинг та спостереження API, автоматичну документацію, аналітику та співпрацю для команди на всіх етапах розробки API.

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