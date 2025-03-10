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Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Apigee
google.com
Apigee - це платформа для створення, управління та захисту API, яка забезпечує аналітику, безпеку та підтримує різні середовища розгортання.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI - це хмарний інструмент для генерації REST API без коду з будь-якого джерела даних. Він полегшує розробку мобільних, веб-і IoT-додатків.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Xano
xano.com
Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo - безкоштовний генератор тестових даних, що дозволяє створювати набори даних у форматах CSV, JSON, SQL та Excel для тестування програмного забезпечення.
Hyphen API
hyphenapi.com
API дефісу забезпечує готові для використання API для розробників і бізнесу, полегшуючи інтеграцію та автоматизацію процесів через прості REST виклики.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.
RSS API
rssapi.net
API RSS дозволяє розробникам легко інтегрувати та обробляти RSS, ATOM та JSON-канали через REST API і отримувати оновлення через Webhooks.
Tray.io
tray.io
Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab - це набір API, який дозволяє бізнесу легко створювати візуальний контент та інтегрувати його в різні додатки.
Choreo
choreo.dev
Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic - платформа для інтеграції даних, яка з'єднує хмарні та локальні додатки, спрощуючи управління робочими процесами та автоматизацію.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Blobr
blobr.io
Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.
Workato
workato.com
Workato-це платформа для інтеграції додатків та автоматизації бізнес-процесів без коду, що спрощує синхронізацію даних та управління робочими потоками.
Formcarry
formcarry.com
Formcarry дозволяє створювати функціональні контактні форми для статичних сайтів HTML, без налаштувань бекенду, з можливістю обробки подань та інтеграції.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit – платформа для ефективного управління API, що включає моніторинг, відстеження помилок, тестування та безпеку API.
Boomi
boomi.com
Boomi - хмарна інтеграційна платформа для з'єднання додатків, даних та пристроїв. Вона забезпечує просту інтеграцію та контроль якості даних.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo спрощує управління API, забезпечуючи безпеку, обмеження швидкості та документацію для розробників, з можливістю швидкого розгортання.
Userparser
userparser.com
Userparser - це API для парсингу user agent та перевірки IP-адрес, що надає аналітичні дані про місцеперебування та пристрій користувача.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex - це екосистема для швидкої розробки програмного забезпечення з API, сервісами та основами для управління та самостійного використання.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly - це хмарна платформа для розробників, що дозволяє створювати та управлінню макетами API для розробки та тестування.
elastic.io
elastic.io
elastic.io - платформа інтеграції для з'єднання SaaS, локальних систем, IoT і мобільних програм, спрощуючи обмін даними між різними системами.
Apitally
apitally.io
Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика трафіку API: відстежуйте запити API, помилки, час відповіді тощо за допомогою нашої простої інформаційної панелі. Отримайте уявлення про використання та продуктивність кожної кінцевої точки. Фільтруйте за споживачем API, щоб зрозуміти різні моделі використання. Моніторинг та сповіщення про безвідмовну роботу API: відстежуйте безперебійну роботу та доступність API. Отримайте сповіщення негайно, якщо щось піде не так. Підтримувані веб-фреймворки: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Чому Apitally? Зосередьтеся на конфіденційності даних. Жодного збору конфіденційних даних. Легко інтегрується з новими та існуючими проектами API. Не впливає на продуктивність. Жодних змін інфраструктури не потрібно. Без обмежень на кількість запитів. Доступний безкоштовний план.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — це платформа інтеграції ERP, яка з’єднує системи ERP дистриб’юторів із будь-якою кількістю бізнес-додатків, включаючи платформу електронної комерції, CRM, інвентаризацію, бухгалтерію, логістику та торговельні майданчики, як-от 3M, тощо. Залежно від інтеграції він може надавати в режимі реального часу дані про клієнтів, дані про продукт, дані про запаси, дані про замовлення, фінансові дані тощо. Це допомагає дистриб’юторам заощаджувати тисячі годин ручної роботи, створювати плавніші робочі процеси та приймати кращі рішення на основі точних даних. Ми дуже раді, що допомогли сотням дистриб’юторів у різних секторах. Ми працювали з такими іменами, як Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Province Electrical (канадський дистриб’ютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies і Marysville Морські дистриб’ютори – допомога їм заощадити кошти та покращити бізнес-розуміння. Гаразд, все сказано, ось переваги, які ви отримаєте, перейшовши на платформу інтеграції сьогодні: • Немає потреби в ручній синхронізації • Виконуйте оновлення без потреби розробника • Безпечно та надійно автоматизуйте передачу даних • Зіставляйте та змінюйте дані на інтуїтивно зрозуміла візуальна інформаційна панель • Створено на основі гнучкої архітектури для повного налаштування. Після того, як усе налаштовано, DCKAP Integrator бере кермо та автоматизує весь процес інтеграції. Делегуйте дорогий і трудомісткий процес ручних операцій DCKAP Integrator, щоб ви могли зосередитися на створенні надзвичайного досвіду для своїх клієнтів.
Warrant
warrant.dev
Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant слугує спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередитися на створенні своїх основних продуктів.
Singular
singular.net
Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну послідовність і найкращим у своєму класі захистом від шахрайства. За допомогою Singular ви можете: Вимірювати та звітувати про всі канали, з якими ви працюєте: Вимірюйте кросплатформну продуктивність у додатках, Інтернеті, SMS, рефералах, електронній пошті та телебаченні за допомогою відкритої інтеграційної системи Singular. - Аналізуйте рентабельність інвестицій, поєднуючи атрибуцію з агрегацією передових витрат: потужні конектори даних поєднуються з атрибуцією, щоб розблокувати маркетингову ефективність для кожної кампанії, видавця, оголошення та ключового слова. - Відстежуйте та аналізуйте весь життєвий цикл користувача: фіксуйте весь свій шлях користувача, щоб звітувати про придбання та повторне залучення на різних платформах за допомогою глибоких посилань, атрибуції веб-програми та різних пристроїв. - Блокуйте більше шахрайства за допомогою найкращих у своєму класі засобів запобігання шахрайству: зосереджуйте ваші рекламні бюджети на реальних користувачах і уникайте неправдивих звітів за допомогою додаткових методів виявлення та відхилення шахрайства до атрибуції. - Відстежуйте єдиний керований конвеєр для готових до аналізу маркетингових даних: завантажуйте атрибуцію, витрати на рекламу, оголошення, ставки та дані монетизації реклами безпосередньо в Redshift, Snowflake, BigQuery тощо. Singular співпрацює з деякими з найбільших видавців мобільних додатків у світі, зокрема Lyft, Twitter, Rovio, King і LinkedIn.
MovingLake
movinglake.com
Конектори даних і серверні конектори, які за замовчуванням керуються подіями та працюють у реальному часі. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.
Stellate
stellate.co
Масштабуйте, перевіряйте та захищайте свій GraphQL API. Кешуйте свої запити на межі, отримуйте уявлення про його використання та захищайте його від зловмисних запитів.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — це інтелектуальна інтеграційна платформа (iPaaS), яка об’єднує програми та автоматизує бізнес-процеси. Платформа має вбудований конструктор візуальної інтеграції з низьким кодом «ProcessFlow
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують потрібні. Він персоналізує потоки на основі інформації про споживача, права на вміст, мережу, місцезнаходження, пристрій тощо. Платформа контекстуалізує потокове відео, пропонуючи такі додатки, як Content Replacement, Virtual Channel або DAI, з іншими. З точки зору взаємодії з кінцевим користувачем, служба broadpeak.io змінює правила гри, оскільки вона гарантує, що контент, який переглядає кожен глядач, завжди є найрелевантнішим, незалежно від того, яка платформа доставки відео використовується.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в реальному часі організаціям, які хочуть бути найрозумнішими у своїй галузі. Ми пропонуємо масштабовану модель ціноутворення, яка є доступною та гнучкою, тож ви можете купувати стільки даних, скільки потрібно, коли вам це потрібно. Інші постачальники фільтрують дані через дорогу платформу, яка дає вам часткове уявлення про результати — і це те саме, що бачать ваші конкуренти. Ми надаємо великі обсяги детальних даних, які інтегруються з вашою існуючою екосистемою даних, щоб ви могли налаштувати свій аналіз і знаходити унікальні ідеї. За допомогою Traject Data ви можете отримати доступ до більшої кількості даних і контролювати їх, щоб швидко й легко визначати статистику та приймати розумніші бізнес-рішення, які сприятимуть розвитку вашого бізнесу.
Moesif
moesif.com
Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.
Treblle
treblle.com
Виведення API Observability на новий рівень. Надзвичайно простий в інтеграції та бортових розробників. Функції, які дають вам можливість БАЧИТИ все, що відбувається з вашими API! Основні функції включають: моніторинг API у режимі реального часу, автоматично створювану документацію, спільний доступ до запитів, тестування одним кліком, потужну фільтрацію та аналітику, відстеження помилок тощо.
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