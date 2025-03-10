Traject Data

trajectdata.com

Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в реальному часі організаціям, які хочуть бути найрозумнішими у своїй галузі. Ми пропонуємо масштабовану модель ціноутворення, яка є доступною та гнучкою, тож ви можете купувати стільки даних, скільки потрібно, коли вам це потрібно. Інші постачальники фільтрують дані через дорогу платформу, яка дає вам часткове уявлення про результати — і це те саме, що бачать ваші конкуренти. Ми надаємо великі обсяги детальних даних, які інтегруються з вашою існуючою екосистемою даних, щоб ви могли налаштувати свій аналіз і знаходити унікальні ідеї. За допомогою Traject Data ви можете отримати доступ до більшої кількості даних і контролювати їх, щоб швидко й легко визначати статистику та приймати розумніші бізнес-рішення, які сприятимуть розвитку вашого бізнесу.