Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
Запит на новий застосунок
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — це інтелектуальна інтеграційна платформа (iPaaS), яка об’єднує програми та автоматизує бізнес-процеси. Платформа має вбудований конструктор візуальної інтеграції з низьким кодом «ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), на базі штучного інтелекту та наскрізної платформи керування даними, яка об’єднує, керує та об’єднує дані практично в будь-якій мультихмарній гібридній системі, демократизація даних і надання підприємствам можливості модернізувати свої бізнес-стратегії. Клієнти приблизно в 100 країнах і 86 зі списку Fortune 100 покладаються на Informatica для цифрової трансформації на основі даних. Інформатика. Де дані та штучний інтелект оживають.™
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.
Xano
xano.com
Масштабований сервер без коду. Xano — це найшвидший спосіб створити масштабовану серверну частину для вашої програми за допомогою No-Code. Кожен обліковий запис Xano поставляється з масштабованим сервером, гнучкою базою даних і конструктором API без коду, який може трансформувати, фільтрувати та інтегрувати дані з будь-якого місця. Тисячі людей у всьому світі використовують Xano, щоб забезпечити будь-що: від споживчих додатків до корпоративних робочих процесів. Зробіть будь-яку програму масштабованою, безпечною та сумісною з Xano! Навіщо використовувати Xano? * Масштабуйте для підтримки мільйонів користувачів без турбот. * Захищені дані на перевіреній сумісній інфраструктурі (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) і SOC 2 TYPE II незабаром! * Можливість вибору з багатьох серверів. * Зберігайте дані в потужній базі даних PostgreSQL без обмежень на запис. * Легко створюйте API із простою та складною бізнес-логікою без використання коду. * Інтегруйте та підключайтеся до будь-якої платформи або зовнішньої частини. * Безтурботно запускайте захищену інфраструктуру Xano з понад 250 навчальними відео, надійною документацією та жвавою спільнотою. Для кого Xano? * Громадські розробники: розробники, які використовують No-Code для створення без обмежень * Власники продуктів: швидко перевіряйте ідеї та розгортайте програми без інженерів * Цифрові маркетологи: інтегруйте системи та автоматизуйте точки взаємодії з клієнтами * Студенти: вивчайте концепції бекенд-розробки, створюючи MVP без коду * Традиційні Розробники: Швидше розгортайте додатки без шкоди для якості чи масштабу * Агентства з розробки: Спростіть роботу клієнта за допомогою кращого передачі * Команди: співпрацюйте в режимі реального часу протягом усього життєвого циклу розробки * Організації підприємства: створюйте масштабоване, безпечне програмне забезпечення без накладних витрат. Люди звертаються до Xano, коли хочуть... * Один серверний процесор для роботи багатьох інтерфейсів * Створення без обмежень: ми є єдиним повним Turing No Code API Builder * Без обмежень записів: гнучкі параметри зберігання * No-Code ETL: Xano як маршрутизатор, що з’єднує багато різних джерел даних. * Для швидкого створення API: легко створюйте задокументовані API та підключайтеся до зовнішніх * Масштаб: Xano побудовано на найкращій у своєму класі масштабованій інфраструктурі
Moesif
moesif.com
Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.
Warrant
warrant.dev
Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant слугує спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередитися на створенні своїх основних продуктів.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте свою поведінку користувачів завдяки детальній аналітиці та швидко вживайте заходів.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — це платформа інтеграції ERP, яка з’єднує системи ERP дистриб’юторів із будь-якою кількістю бізнес-додатків, включаючи платформу електронної комерції, CRM, інвентаризацію, бухгалтерію, логістику та торговельні майданчики, як-от 3M, тощо. Залежно від інтеграції він може надавати в режимі реального часу дані про клієнтів, дані про продукт, дані про запаси, дані про замовлення, фінансові дані тощо. Це допомагає дистриб’юторам заощаджувати тисячі годин ручної роботи, створювати плавніші робочі процеси та приймати кращі рішення на основі точних даних. Ми дуже раді, що допомогли сотням дистриб’юторів у різних секторах. Ми працювали з такими іменами, як Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Province Electrical (канадський дистриб’ютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies і Marysville Морські дистриб’ютори – допомога їм заощадити кошти та покращити бізнес-розуміння. Гаразд, все сказано, ось переваги, які ви отримаєте, перейшовши на платформу інтеграції сьогодні: • Немає потреби в ручній синхронізації • Виконуйте оновлення без потреби розробника • Безпечно та надійно автоматизуйте передачу даних • Зіставляйте та змінюйте дані на інтуїтивно зрозуміла візуальна інформаційна панель • Створено на основі гнучкої архітектури для повного налаштування. Після того, як усе налаштовано, DCKAP Integrator бере кермо та автоматизує весь процес інтеграції. Делегуйте дорогий і трудомісткий процес ручних операцій DCKAP Integrator, щоб ви могли зосередитися на створенні надзвичайного досвіду для своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — це хмарна платформа, розроблена, щоб допомогти розробникам створювати, керувати та симулювати макет API для цілей розробки та тестування. Він пропонує низку функцій, які відрізняють його від інших інструментів імітації, таких як інтеграція ШІ для генерації даних, імітаційні відмінності для відстеження змін і розширення Chrome для автоматичного додавання кінцевих точок. Ключові особливості Mockfly включають: * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: він має зручний інтерфейс, який дозволяє легко створювати і керувати фіктивними API. * Можливості співпраці: ви можете запрошувати членів команди до співпраці над макетними проектами API, що робить його ідеальним для командного середовища. *Кілька відповідей: це дозволяє створювати кілька відповідей для однієї кінцевої точки для імітації різних сценаріїв. * Автоматичне документування: Mockfly може автоматично створювати повну документацію для вашого API, заощаджуючи час і зусилля. * Генерація випадкових даних: інтеграція з Faker.js дозволяє додавати випадкові дані до відповідей API для більш реалістичного тестування. *Функції на основі штучного інтелекту: штучний інтелект використовується для створення реалістичних імітаційних даних і автоматичних описів кінцевих точок, що підвищує ефективність. * Співпраця в режимі реального часу: команди можуть ефективно співпрацювати за допомогою оновлень у режимі реального часу для фіктивних проектів API. * Mockfly також пропонує безкоштовну версію з обмеженням у 500 запитів на день, що дозволяє користувачам досліджувати її функції, не зобов’язуючись використовувати платний план.
ModelsLab
modelslab.com
Підготовка до того, щоб зробити ШІ доступнішим. Models Lab — це набір API, які спрощують для компаній створення візуального вмісту. Наші API прості у використанні та інтегруються з різними програмами, що дає змогу компаніям будь-якого розміру скористатися перевагами наших послуг.
Pellerex
pellerex.com
Екосистема автономних і керованих основ, API і Live Services, які допоможуть вам швидко створювати та трансформувати програмне забезпечення. Наші основи прискорять ваш вихід на ринок на багато місяців, а наші API допоможуть вам зосередитися на вашому продукті, а не на навколишній інфраструктурі. Pellerex — це зона посадки CloudNative. Він надає вам усі основні функції програмного забезпечення, включаючи ідентифікацію, оплату, обмін повідомленнями та Marketplace у повному стековому середовищі на рівнях інтерфейсу користувача, API, DevOps, контейнера та інфраструктури. Він доступний у двох варіантах: Enterprise та Hub. Версія Enterprise розгортається у вашій інфраструктурі та дає вам доступ до коду та всього стеку на вашому боці. Версія Hub управляється нами, що дозволяє вам отримати доступ до всіх основних служб у середовищі з кількома клієнтами як послуг, у той час як ви розгортаєте лише свої програми та API, а ми керуємо рештою.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в реальному часі організаціям, які хочуть бути найрозумнішими у своїй галузі. Ми пропонуємо масштабовану модель ціноутворення, яка є доступною та гнучкою, тож ви можете купувати стільки даних, скільки потрібно, коли вам це потрібно. Інші постачальники фільтрують дані через дорогу платформу, яка дає вам часткове уявлення про результати — і це те саме, що бачать ваші конкуренти. Ми надаємо великі обсяги детальних даних, які інтегруються з вашою існуючою екосистемою даних, щоб ви могли налаштувати свій аналіз і знаходити унікальні ідеї. За допомогою Traject Data ви можете отримати доступ до більшої кількості даних і контролювати їх, щоб швидко й легко визначати статистику та приймати розумніші бізнес-рішення, які сприятимуть розвитку вашого бізнесу.
Apitally
apitally.io
Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика трафіку API: відстежуйте запити API, помилки, час відповіді тощо за допомогою нашої простої інформаційної панелі. Отримайте уявлення про використання та продуктивність кожної кінцевої точки. Фільтруйте за споживачем API, щоб зрозуміти різні моделі використання. Моніторинг та сповіщення про безвідмовну роботу API: відстежуйте безперебійну роботу та доступність API. Отримайте сповіщення негайно, якщо щось піде не так. Підтримувані веб-фреймворки: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Чому Apitally? Зосередьтеся на конфіденційності даних. Жодного збору конфіденційних даних. Легко інтегрується з новими та існуючими проектами API. Не впливає на продуктивність. Жодних змін інфраструктури не потрібно. Без обмежень на кількість запитів. Доступний безкоштовний план.
APItoolkit
apitoolkit.io
Перетворіть керування API вашої технічної команди за допомогою APIToolkit. Наша платформа забезпечує моніторинг у реальному часі, відстеження помилок і аналіз продуктивності, забезпечуючи бездоганну роботу ваших API і те, що вихідні інтеграції API не вплинуть на ваш бізнес через критичні зміни. Допоможіть своїм командам підтримки розслідувати скарги клієнтів і допоможіть своїм командам інженерів краще зрозуміти їхні системи та системи, від яких вони залежать.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують потрібні. Він персоналізує потоки на основі інформації про споживача, права на вміст, мережу, місцезнаходження, пристрій тощо. Платформа контекстуалізує потокове відео, пропонуючи такі додатки, як Content Replacement, Virtual Channel або DAI, з іншими. З точки зору взаємодії з кінцевим користувачем, служба broadpeak.io змінює правила гри, оскільки вона гарантує, що контент, який переглядає кожен глядач, завжди є найрелевантнішим, незалежно від того, яка платформа доставки відео використовується.
Hyphen API
hyphenapi.com
Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.
RSS API
rssapi.net
Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!
Userparser
userparser.com
Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агентів користувачів працюють, переглядаючи інформацію, що міститься в HTTP-заголовках, надісланих браузером користувача. Ця інформація включає в себе операційну систему користувача, тип браузера та інші деталі. API пошуку IP-адрес використовують базу даних IP-адрес для геолокації користувача на основі його IP-адреси. Як парсери агентів користувачів, так і API пошуку IP можна використовувати для приблизного місцезнаходження користувача та виявлення пристрою, але вони мають різні сильні та слабкі сторони. Парсери агентів користувачів точніші для користувачів, які мають доступ до Інтернету з мобільних телефонів, оскільки ці пристрої зазвичай надсилають більш детальну інформацію у своїх заголовках HTTP. API-інтерфейси пошуку IP є більш точними як для користувачів мобільних пристроїв, так і для настільних комп’ютерів чи ноутбуків, оскільки неважливо, чи їхні веб-браузери зазвичай надсилають більш-менш детальну інформацію у своїх HTTP-заголовках. Ви можете використовувати Userparser для виконання аналізованого пошуку агента користувача та ip-адреси за один виклик API.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Універсальна хмара автоматизації, підкріплена корпоративним ядром, забезпечує основоположну можливість комбінування, еластичність, спостережуваність, керування, безпеку та контроль, необхідні компаніям для швидкого й спільного розвитку інтеграції та автоматизації в масштабі. Люблю свою роботу. Автоматизуйте решту.™
Apigee
google.com
Створюйте, керуйте та захищайте API — для будь-якого сценарію використання, середовища чи масштабу. Нативне керування API Google Cloud для роботи з вашими API із покращеним масштабуванням, безпекою та автоматизацією. Створюйте API, щоб розблокувати та стандартизувати дані з будь-якої програми, системи чи служби (Швидкий старт) Захистіть кожну транзакцію API за допомогою вбудованих надійних політик і розширених елементів керування. Відстежуйте й аналізуйте свій трафік, щоб отримати надійну продуктивність і практичну інформацію (Демо) Керуйте вбудованими API або розгортати де завгодно — узгоджено (Докладніше) Створюйте продукти API для створення нових джерел доходу та активних спільнот (Посібник)
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати свої монітори E2E так само, як вони пишуть свій хмарний додаток у вигляді коду. Завдяки Checkly CLI розробники кодують, тестують і розгортають API і перевірки на основі Playwright зі свого сховища коду. Програмований робочий процес моніторингу як коду (MaC) Checkly легко інтегрується з сучасними методами розробки, інструментами та фреймворками за незначну частину вартості застарілих рішень для тестування та моніторингу. Кінцевий результат? Швидше виявлення проблем, скорочення часу відповіді та швидша доставка коду з більшою впевненістю, що призводить до підвищення ефективності та зниження витрат до 80% порівняно із застарілими рішеннями. Заснована в 2018 році, Checkly є дистанційною компанією з міцним корінням у Берліні.
elastic.io
elastic.io
Платформа інтеграції як послуги (iPaaS) на основі мікросервісів elastic.io дозволяє організаціям розширити можливості інтеграції в SaaS, локальних, IoT і мобільних системах. Завдяки elastic.io iPaaS і його підходу на основі API ІТ-відділи можуть сприяти цифровій трансформації у своїх компаніях, об’єднуючи численні хмарні та локальні програми, бази даних, системи та платформи легше та швидше. elastic.io дає можливість організаціям використовувати весь потенціал хмари та швидше реагувати на зміну ключових бізнес-пріоритетів. Перегляньте наш блог за адресою https://www.elastic.io/blog
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit сприяє трансформації бізнесу завдяки надійним рішенням для інтеграції та розробки корпоративних додатків із низьким кодом. Ми єдиний постачальник, який об’єднує та спрощує потужність iPaaS, APIM, EDI та LCAP, щоб підвищити цінність локальних, хмарних і SaaS систем і прискорити цифрову подорож. Тисячі організацій по всьому світу покладаються на глибокий досвід Jitterbit, відзначену нагородами технологію та розгалужену партнерську мережу, щоб допомогти їм заощадити час і гроші, усунути тертя та зменшити ризики без шкоди для взаємодії з користувачем. Разом із Jitterbit компанії можуть трансформувати та підготувати свою діяльність до майбутнього, водночас створюючи щасливіших і продуктивніших людей.
Kong
konghq.com
Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong API Gateway забезпечує швидку, масштабовану та гнучку платформу для складних сучасних архітектур. Kong API Gateway доступний із відкритим вихідним кодом або як частина Kong Enterprise, яка є платформою керування послугами повного життєвого циклу, яка захищає, керує та контролює всі ваші служби для прискорення інновацій на всіх платформах, протоколах і моделях розгортання. Kong Enterprise — єдине рішення, розроблене для оптимізації сучасних потреб модернізації додатків шляхом автоматизації повного життєвого циклу API та мікросервісів. Kong Enterprise розширює найпоширеніший шлюз із відкритим вихідним кодом, Kong Gateway, із корпоративними плагінами, порталом для розробників, аналітичною платформою, функціями безпеки, покращеною продуктивністю, графічним інтерфейсом користувача, підтримкою 24/7 тощо. Використовуйте Kong Enterprise, щоб об’єднати свої команди розробників, партнерів і клієнтів за допомогою єдиної платформи. Зменшіть затримку до менше 1 мс. Усуньте здуття живота за допомогою архітектури на основі плагінів і легкої інтеграції. Масштабуйте кластери без зусиль, незалежно від середовища, постачальника, конфігурації чи шаблону розгортання. Вбудована підтримка gRPC і REST, а також інтеграція з сервером Apollo GraphQL і службами Apache Kafka. Kong Enterprise надає одну платформу для «голого металу» та «хмарної» платформи, від моноліту до мікросервісів, мережевої мережі тощо.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати спеціальні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic є комерційною програмною компанією, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в 2006 році. SnapLogic очолює колишній генеральний директор і співзасновник Informatica Гаурав Діллон, а підприємство підтримується Андріссеном Горовіцем, Ignition Partners, Floodgate Fund, Браяном МакКлендоном і Naval Ravikant. Станом на 2017 рік компанія залучила 136,3 мільйона доларів США. 10 грудня 2015 року SnapLogic оголосила про раунд фінансування в розмірі 37,5 мільйонів доларів США під керівництвом Microsoft і Silver Lake Waterman разом із існуючими інвесторами Andreessen Horowitz, Ignition Partners і Triangle Peak Partners. Це призвело до того, що загальні інвестиції SnapLogic на момент публікації цього оголошення склали 96,3 мільйона доларів. У 2019 році SnapLogic залучила загалом 208,3 мільйона доларів.
Stellate
stellate.co
Масштабуйте, перевіряйте та захищайте свій GraphQL API. Кешуйте свої запити на межі, отримуйте уявлення про його використання та захищайте його від зловмисних запитів.
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та створює непотрібний ризик. Створюйте успішні програми API будь-якого масштабу, які сприяють досягненню бізнес-результатів за допомогою підходу, орієнтованого на дизайн. Stoplight — це єдине рішення API, орієнтоване на дизайн. Завдяки інтегрованій документації та управлінню платформа Stoplight забезпечує послідовність, багаторазове використання та якість для приємного досвіду розробника. Платформа дає змогу створювати успішні програми API, що керуються цифровою трансформацією, розробкою платформи та API як продуктом — для нових або вже відомих команд.
Workato
workato.com
Workato є провідною платформою інтеграції та автоматизації. Визнаний лідер, Workato дозволяє як бізнес-командам, так і ІТ-командам інтегрувати свої програми та автоматизувати бізнес-процеси без шкоди для безпеки та управління. Це дозволяє компаніям керувати результатами ділових подій у реальному часі. Кодування не потрібне, а платформа використовує машинне навчання та запатентовану технологію, щоб зробити створення та впровадження автоматизації в 10 разів швидшим, ніж традиційні платформи. Понад 7000 провідних світових брендів і найшвидше зростаючих інноваторів працюють на Workato, включаючи компанію №1 SaaS, компанію №1 з корпоративної співпраці, компанію з надання фінансових послуг №1, мережу пекарень №1, компанію з великих даних №1, хмарний контент №1 керуюча компанія, компанія №1 з поліпшення дому, №1 професійна футбольна ліга, №1 роздрібний магазин предметів мистецтва та ремесел тощо.
MovingLake
movinglake.com
Конектори даних і серверні конектори, які за замовчуванням керуються подіями та працюють у реальному часі. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — це платформа без коду, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати додатки продуктивного рівня з генерацією коду: серверні, веб- та власні мобільні додатки. За допомогою AppMaster.io ви можете перерости від MVP до корпоративного рішення з мільйонами запитів на хвилину, маючи при цьому повний контроль над тим, де розгортати свою програму, і залишаючись незалежними від платформи завдяки експорту вихідного коду. Основні функції: - Створюйте реляційні бази даних у форматі, сумісному з PostgreSQL, із повною гнучкістю у візуальному дизайнері - Керуйте складною бізнес-логікою із сотнями функцій та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом перетягування - Створюйте та керуйте доступом до свого API та налаштовуйте свої кінцеві точки за допомогою проміжного програмного забезпечення, автоматично створювати документацію API - Створюйте веб-панелі за лічені хвилини за допомогою автоматично згенерованих сторінок і готових компонентів - Розробляйте рідні мобільні програми для iOS і Android і публікуйте їх у Google Play & App Store - Розгорніть свою програму в кластерах у хмарі AppMaster.io, AWS, Azure, Google Cloud або на локальному сервері та експортуйте двійкові файли та вихідний код у будь-який момент - Увімкніть свою програму та підключіть її до ваших улюблених інструментів з модулями (авторизація, email, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack, Zoom та десятки інших)
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub надає організаціям, які розробляють API, центральну платформу для співпраці, яка надає єдине джерело правди для розробки та документації API, посилення стандартизації та забезпечення кращого узгодження між API та передбачуваною бізнес-ціллю.
Backendless
backendless.com
Backendless — це платформа для розробки візуальних додатків, яка пропонує повний набір інструментів з низьким кодом і без нього для розробників додатків і веб-розробників будь-якого рівня досвіду. Функції Backendless включають компонентний UI Builder, базу даних у реальному часі, пакет автентифікації та керування користувачами, push-повідомлення та консоль обміну повідомленнями в додатку, логічний Builder без коду, керування API та багато іншого. Backendless було розроблено спочатку з бекенда, що робить його ідеальним доповненням до будь-якого кодованого або безкодового інтерфейсу. Візуальний підхід платформи Backendless і попередньо створені API дозволяють легко створювати серверну частину будь-якої програми в 10 разів швидше, ніж за допомогою традиційних рішень кодування, і за невелику частку вартості.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і надіслати API за лічені хвилини.
Singular
singular.net
Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну послідовність і найкращим у своєму класі захистом від шахрайства. За допомогою Singular ви можете: Вимірювати та звітувати про всі канали, з якими ви працюєте: Вимірюйте кросплатформну продуктивність у додатках, Інтернеті, SMS, рефералах, електронній пошті та телебаченні за допомогою відкритої інтеграційної системи Singular. - Аналізуйте рентабельність інвестицій, поєднуючи атрибуцію з агрегацією передових витрат: потужні конектори даних поєднуються з атрибуцією, щоб розблокувати маркетингову ефективність для кожної кампанії, видавця, оголошення та ключового слова. - Відстежуйте та аналізуйте весь життєвий цикл користувача: фіксуйте весь свій шлях користувача, щоб звітувати про придбання та повторне залучення на різних платформах за допомогою глибоких посилань, атрибуції веб-програми та різних пристроїв. - Блокуйте більше шахрайства за допомогою найкращих у своєму класі засобів запобігання шахрайству: зосереджуйте ваші рекламні бюджети на реальних користувачах і уникайте неправдивих звітів за допомогою додаткових методів виявлення та відхилення шахрайства до атрибуції. - Відстежуйте єдиний керований конвеєр для готових до аналізу маркетингових даних: завантажуйте атрибуцію, витрати на рекламу, оголошення, ставки та дані монетизації реклами безпосередньо в Redshift, Snowflake, BigQuery тощо. Singular співпрацює з деякими з найбільших видавців мобільних додатків у світі, зокрема Lyft, Twitter, Rovio, King і LinkedIn.
Treblle
treblle.com
Виведення API Observability на новий рівень. Надзвичайно простий в інтеграції та бортових розробників. Функції, які дають вам можливість БАЧИТИ все, що відбувається з вашими API! Основні функції включають: моніторинг API у режимі реального часу, автоматично створювану документацію, спільний доступ до запитів, тестування одним кліком, потужну фільтрацію та аналітику, відстеження помилок тощо.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
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