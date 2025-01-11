Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки - Польща

Xano

xano.com

Масштабований сервер без коду. Xano — це найшвидший спосіб створити масштабовану серверну частину для вашої програми за допомогою No-Code. Кожен обліковий запис Xano поставляється з масштабованим сервером, гнучкою базою даних і конструктором API без коду, який може трансформувати, фільтрувати та інтегрувати дані з будь-якого місця. Тисячі людей у ​​всьому світі використовують Xano, щоб забезпечити будь-що: від споживчих додатків до корпоративних робочих процесів. Зробіть будь-яку програму масштабованою, безпечною та сумісною з Xano! Навіщо використовувати Xano? * Масштабуйте для підтримки мільйонів користувачів без турбот. * Захищені дані на перевіреній сумісній інфраструктурі (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) і SOC 2 TYPE II незабаром! * Можливість вибору з багатьох серверів. * Зберігайте дані в потужній базі даних PostgreSQL без обмежень на запис. * Легко створюйте API із простою та складною бізнес-логікою без використання коду. * Інтегруйте та підключайтеся до будь-якої платформи або зовнішньої частини. * Безтурботно запускайте захищену інфраструктуру Xano з понад 250 навчальними відео, надійною документацією та жвавою спільнотою. Для кого Xano? * Громадські розробники: розробники, які використовують No-Code для створення без обмежень * Власники продуктів: швидко перевіряйте ідеї та розгортайте програми без інженерів * Цифрові маркетологи: інтегруйте системи та автоматизуйте точки взаємодії з клієнтами * Студенти: вивчайте концепції бекенд-розробки, створюючи MVP без коду * Традиційні Розробники: Швидше розгортайте додатки без шкоди для якості чи масштабу * Агентства з розробки: Спростіть роботу клієнта за допомогою кращого передачі * Команди: співпрацюйте в режимі реального часу протягом усього життєвого циклу розробки * Організації підприємства: створюйте масштабоване, безпечне програмне забезпечення без накладних витрат. Люди звертаються до Xano, коли хочуть... * Один серверний процесор для роботи багатьох інтерфейсів * Створення без обмежень: ми є єдиним повним Turing No Code API Builder * Без обмежень записів: гнучкі параметри зберігання * No-Code ETL: Xano як маршрутизатор, що з’єднує багато різних джерел даних. * Для швидкого створення API: легко створюйте задокументовані API та підключайтеся до зовнішніх * Масштаб: Xano побудовано на найкращій у своєму класі масштабованій інфраструктурі