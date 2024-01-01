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Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки
Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Checkly
checklyhq.com
Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Xano
xano.com
Найшвидший спосіб створити потужну масштабовану серверну програму без коду. Xano є надійним сервером для понад 50 000 додатків SMB і Enterprise.
Boomi
boomi.com
Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Userparser
userparser.com
Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агенті...
RSS API
rssapi.net
Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують...
APItoolkit
apitoolkit.io
Перетворіть керування API вашої технічної команди за допомогою APIToolkit. Наша платформа забезпечує моніторинг у реальному часі, відстеження помилок і аналіз продуктивності, забезпечуючи бездоганну роботу ваших API і те, що вихідні інтеграції API не вплинуть на ваш бізнес через критичні зміни. Допо...
Apitally
apitally.io
Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика тр...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в ре...
Pellerex
pellerex.com
Екосистема автономних і керованих основ, API і Live Services, які допоможуть вам швидко створювати та трансформувати програмне забезпечення. Наші основи прискорять ваш вихід на ринок на багато місяців, а наші API допоможуть вам зосередитися на вашому продукті, а не на навколишній інфраструктурі. Pel...
ModelsLab
modelslab.com
Підготовка до того, щоб зробити ШІ доступнішим. Models Lab — це набір API, які спрощують для компаній створення візуального вмісту. Наші API прості у використанні та інтегруються з різними програмами, що дає змогу компаніям будь-якого розміру скористатися перевагами наших послуг.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — це хмарна платформа, розроблена, щоб допомогти розробникам створювати, керувати та симулювати макет API для цілей розробки та тестування. Він пропонує низку функцій, які відрізняють його від інших інструментів імітації, таких як інтеграція штучного інтелекту для генерації даних, імітаційні...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — це інтелектуальна інтеграційна платформа (iPaaS), яка об’єднує програми та автоматизує бізнес-процеси. Платформа має вбудований конструктор візуальної інтеграції з низьким кодом «ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — це платформа інтеграції ERP, яка з’єднує системи ERP дистриб’юторів із будь-якою кількістю бізнес-додатків, включаючи платформу електронної комерції, CRM, інвентаризацію, бухгалтерію, логістику та торговельні майданчики, як-от 3M, тощо. Залежно від інтеграції він може надавати в р...
Warrant
warrant.dev
Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant служить спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередит...
Moesif
moesif.com
Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.
Treblle
treblle.com
Treblle — це легкий SDK, який допомагає командам інженерів і DevOps швидше створювати, надсилати та підтримувати API на основі REST
Singular
singular.net
Нульовий час пошуку даних. Більше часу для зростання. Отримайте повне уявлення про рентабельність інвестицій завдяки атрибуції наступного покоління, маркетинговим даним про повну послідовність і найкращій у своєму класі системі запобігання шахрайству. Singular є №1 у рейтингу MMP за версією G2 Cro...
MovingLake
movinglake.com
Конектори даних і серверні конектори, які за умовчанням керуються подіями та працюють у режимі реального часу. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.
Stellate
stellate.co
Масштабуйте, перевіряйте та захищайте свій GraphQL API. Кешуйте свої запити на межі, отримуйте уявлення про його використання та захищайте його від зловмисних запитів.