Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки
Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Checkly
checklyhq.com
Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Userparser
userparser.com
Userparser is user-agent parser and IP-address lookup API that transforms user agent and ip address to detailed analytical data. User agent parsers and IP lookup APIs are two tools that can be used to help identify a user’s location. User agent parsers work by looking at the information contained in...
RSS API
rssapi.net
Parse RSS, ATOM and JSON-Feeds easily via REST API and receive new items via Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Collection of Ready To Use APIs for Developers and Businesses. Can be integrated directly via simple REST API call .
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io is a video API-based platform that offers content providers, pay-TV operators, and OTT service providers an easy, fast, and reliable way to deliver advanced streaming quality to their subscribers. It adapts the streams in real-time, so viewers get the right ones automatically. It person...
APItoolkit
apitoolkit.io
Transform your tech team's API managements with APIToolkit. Our platform delivers real-time monitoring, error tracking, and performance insights, ensuring your APIs run flawlessly, and that your outbound API integrations don't impact your business with breaking changes. Help your support teams inves...
Apitally
apitally.io
Apitally provides a simple SaaS solution for REST API monitoring with a focus on data privacy and affordability. It is super easy to set up and use for new and existing projects using Python or Node.js and never collects sensitive data. API traffic monitoring & analytics: Keep track of API requests,...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data is a leading data provider with 10 APIs across major search and eCommerce sites. Most data sources are expensive and limited in scope, making it difficult to identify insights that actually help your business grow. We provide reliable, robust, real-time data to organizations that want t...
Pellerex
pellerex.com
An ecosystem of Standalone and Managed Foundations, APIs, and Live Services to help you build and transform software rapidly. Our foundations will accelerate your time to market by many months, and our APIs will help you focus on your product and not the surrounding infrastructure. Pellerex is a Clo...
ModelsLab
modelslab.com
Doing the groundwork for making AI more accessible. Models Lab is a suite of APIs that make it easy for businesses to create visual content. Our APIs are easy to use and integrate with various applications, making it possible for businesses of all sizes to take advantage of our services.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly is a cloud-based platform designed to help developers create, manage, and simulate mock APIs for development and testing purposes. It offers a range of features that set it apart from other mocking tools, such as AI integration for data generation, mock diffs to track changes, and a Chrome e...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT is an intelligent integration platform (iPaaS) that connects applications and automates business processes. The platform has an in-built low-code visual integration designer "ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator is the ERP Integration platform that connects distributors' ERP systems to any number of business applications—including the eCommerce platform, CRM, Inventory, Accounting, Logistics, and Marketplaces like 3M, to name a few. Depending on the integration, it can provide real-time cus...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI is one of the only no code, cloud based, tools to generate REST API’s. It lets developers instantly generate RESTful APIs from any data source, eliminating back-end development of modern mobile, web, and IoT applications.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Warrant
warrant.dev
Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant служить спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередит...
Moesif
moesif.com
Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.
Xano
xano.com
Найшвидший спосіб створити потужну масштабовану серверну програму без коду. Xano є надійним сервером для понад 50 000 додатків SMB і Enterprise.
Boomi
boomi.com
Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.
Treblle
treblle.com
Treblle — це легкий SDK, який допомагає командам інженерів і DevOps швидше створювати, надсилати та підтримувати API на основі REST
Singular
singular.net
Нульовий час пошуку даних. Більше часу для зростання. Отримайте повне уявлення про рентабельність інвестицій завдяки атрибуції наступного покоління, маркетинговим даним про повну послідовність і найкращій у своєму класі системі запобігання шахрайству. Singular є №1 у рейтингу MMP за версією G2 Cro...
MovingLake
movinglake.com
Конектори даних і серверні конектори, які за умовчанням керуються подіями та працюють у режимі реального часу. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.
Stellate
stellate.co
Масштабуйте, перевіряйте та захищайте свій GraphQL API. Кешуйте свої запити на межі, отримуйте уявлення про його використання та захищайте його від зловмисних запитів.