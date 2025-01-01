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Програмне забезпечення для створення API
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Програмне забезпечення для створення API - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення API дозволяє користувачам швидко створювати та розгортати інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі. Використовуючи інтерфейс з низьким кодом, користувачі можуть визначати бажані параметри для API, тоді як програмне забезпечення обробляє сценарії логіки та конфігурації. Ця абстракція спрощує процес розробки API, полегшуючи миттєве та безпечне створення API. Програмне забезпечення дозволяє користувачам швидко налаштовувати конектори за допомогою різних стандартизованих типів API для отримання даних із баз даних і мереж. Програмне забезпечення для створення API, яке часто поєднується з інструментами керування API, допомагає розробникам відстежувати, контролювати та монетизувати свої API. Зазвичай він включає такі функції, як вбудований контроль доступу, обмеження швидкості та автоматично створена документація, що допомагає розробникам швидко створювати високоякісні API. Хоча це прискорює процес проектування, розробники також можуть змінювати сценарії своїх API для точного налаштування логіки та функціональності.

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Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI - це хмарний інструмент для генерації REST API без коду з будь-якого джерела даних. Він полегшує розробку мобільних, веб-і IoT-додатків.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip - платформа для створення бекендів з API та автоматизаціями без коду, що дозволяє інтегрувати додатки і бази даних.

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Appsmith - платформа для створення внутрішніх додатків з відкритим кодом, що інтегрується з різними джерелами даних та пропонує швидке створення зручних користувацьких інтерфейсів.

Koxy AI

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — це платформа без коду для створення серверного беку з підтримкою штучного інтелекту, яка не потребує конфігурації та надає необмежене сховище.

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

Hasura Cloud забезпечує миттєві API GraphQL та REST для роботи з різними джерелами даних, підтримуючи швидку розробку додатків.

Syncloop

Syncloop

syncloop.com

Syncloop — платформа для розробки API, що спрощує створення API та підтримує колаборацію, модулі, cron-завдання та різні середовища розгортання.

Jetic

Jetic

jetic.io

Jetic — це платформа для інтеграції API та додатків на базі Apache Camel, що дозволяє розробникам створювати та підтримувати масштабовані інтеграції.

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