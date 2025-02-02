Програмне забезпечення для створення API - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Appsmith

appsmith.com

Appsmith — це платформа з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам створювати красиві та потужні внутрішні програми, які взаємодіють із кількома джерелами даних. Від порталу підтримки клієнтів, інформаційної панелі продажів, маркетингового трекера, панелі адміністратора до простого у користуванні інтерфейсу CRUD для ваших даних – ви можете швидше створювати програми для всіх випадків внутрішнього використання на Appsmith 10X. Ви можете швидко почати з нашої хмари, сумісної з SOC2, або розмістити Appsmith локально, і те, і інше безкоштовно. Ви отримуєте відразу кілька потужних функцій: - Підключіть свого хостинг-провайдера Git до Appsmith, щоб обмежити доступ, керувати версіями та забезпечити відповідність процесам. - Використовуйте Google і GitHub OAuth, SAML або OIDC від усіх популярних постачальників для безпечної автентифікації та авторизації. - Переглядайте детальний слід активності користувачів, подій і спільних ресурсів із журналами аудиту. Будьте в курсі важливих змін і відстежуйте останні хороші стани своїх програм. - Налаштуйте доступ за ролями та групами для кожної сутності, дії, програми, робочої області та екземпляра за допомогою детального керування доступом для команд. Перевірте більше деталей на www.appsmith.com