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Програмне забезпечення для створення API - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для створення API дозволяє користувачам швидко створювати та розгортати інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі. Використовуючи інтерфейс з низьким кодом, користувачі можуть визначати бажані параметри для API, тоді як програмне забезпечення обробляє сценарії логіки та конфігурації. Ця абстракція спрощує процес розробки API, полегшуючи миттєве та безпечне створення API. Програмне забезпечення дозволяє користувачам швидко налаштовувати конектори за допомогою різних стандартизованих типів API для отримання даних із баз даних і мереж. Програмне забезпечення для створення API, яке часто поєднується з інструментами керування API, допомагає розробникам відстежувати, контролювати та монетизувати свої API. Зазвичай він включає такі функції, як вбудований контроль доступу, обмеження швидкості та автоматично створена документація, що допомагає розробникам швидко створювати високоякісні API. Хоча це прискорює процес проектування, розробники також можуть змінювати сценарії своїх API для точного налаштування логіки та функціональності.
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Appsmith
appsmith.com
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Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura надає вам миттєві API GraphQL і REST для нових і існуючих джерел даних. Підключіть Hasura до своїх даних і отримуйте API менш ніж за хвилину.
BuildShip
buildship.com
BuildShip — це візуальний бекенд-конструктор з низьким кодом, який дозволяє миттєво надсилати API, заплановані завдання та функції бекенда-хмари. Завдяки штучному інтелекту створюйте власні вузли робочого процесу, підключайтеся до будь-якого інструменту, бази даних і створюйте масштабовану серверну ...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop — це платформа розробки візуальних API, яка допомагає розробникам створювати API швидше та легше. Він підтримує різні функції, такі як базові модулі, завдання cron, просування збірок, командна співпраця, служби обгортки та хмарні середовища. Syncloop також пропонує різні тарифні плани для с...
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI — це платформа без програмного коду для створення серверної частини без коду та нульової конфігурації на основі ШІ. Завдяки Koxy AI ви отримуєте хмарний безсерверний бекенд, який обслуговується з 35 регіонів світу на межі, базу даних Koxy (на основі JSON) з необмеженим обсягом пам’яті, конст...
Jetic
jetic.io
Jetic — це хмарний API та платформа інтеграції додатків на основі Apache Camel, що дозволяє розробникам розробляти, надавати та підтримувати масштабовані API та інтеграції.