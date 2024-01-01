Програмне забезпечення для створення API - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для створення API дозволяє користувачам швидко створювати та розгортати інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі. Використовуючи інтерфейс з низьким кодом, користувачі можуть визначати бажані параметри для API, тоді як програмне забезпечення обробляє сценарії логіки та конфігурації. Ця абстракція спрощує процес розробки API, полегшуючи миттєве та безпечне створення API. Програмне забезпечення дозволяє користувачам швидко налаштовувати конектори за допомогою різних стандартизованих типів API для отримання даних із баз даних і мереж. Програмне забезпечення для створення API, яке часто поєднується з інструментами керування API, допомагає розробникам відстежувати, контролювати та монетизувати свої API. Зазвичай він включає такі функції, як вбудований контроль доступу, обмеження швидкості та автоматично створена документація, що допомагає розробникам швидко створювати високоякісні API. Хоча це прискорює процес проектування, розробники також можуть змінювати сценарії своїх API для точного налаштування логіки та функціональності.
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Hasura Cloud
hasura.io
Hasura надає вам миттєві API GraphQL і REST для нових і існуючих джерел даних. Підключіть Hasura до своїх даних і отримуйте API менш ніж за хвилину.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop is a visual API development platform that helps developers create APIs faster and easier. It supports various features such as basic modules, cron jobs, promote builds, team collaboration, wrapper services, and cloud environments. Syncloop also offers different pricing plans for shared, ded...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI is one of the only no code, cloud based, tools to generate REST API’s. It lets developers instantly generate RESTful APIs from any data source, eliminating back-end development of modern mobile, web, and IoT applications.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI is a no-code platform to build AI-powered sevrerless backend with no code and zero config. With Koxy AI you get a cloud-based serverless backend served from 35 regions around the world at the edge, Koxy Database (JSON-based) with unlimited storage, drag-and-drop API builder, and more than 80...
Jetic
jetic.io
Jetic is a cloud-native API and application integration platform based on Apache Camel, enabling developers to engineer, deliver, and maintain scalable APIs and integrations.
BuildShip
buildship.com
BuildShip — це візуальний бекенд-конструктор з низьким кодом, який дозволяє миттєво надсилати API, заплановані завдання та функції бекенда-хмари. Завдяки штучному інтелекту створюйте власні вузли робочого процесу, підключайтеся до будь-якого інструменту, бази даних і створюйте масштабовану серверну ...