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Інструменти керування документацією API пропонують довідкові документи для команд, які беруть участь у створенні та використанні API. Діючи як інструкції, ці інструменти пояснюють і відстежують важливі деталі створення та використання API, спрощуючи керування для розробників і допомагаючи компаніям контролювати всі внутрішні API. Ці інструменти створюють центральний центр для всієї документації та керування доступом. Вони дозволяють користувачам вносити необхідні зміни, оновлювати візуальні елементи та покращувати SEO. Сучасні інструменти документації API також мають автоматичну генерацію документів і повинні бездоганно інтегруватися з усталеними інструментами розробки та платформами.
Запит на новий застосунок
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - це хаб API, що дозволяє розробникам шукати, підключатися та керувати більше ніж 40 000 API з одного місця.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API в інтерактивні хаби, допомагаючи розробникам успішно використовувати APIs та покращувати документацію.
Archbee
archbee.com
Archbee - платформа для створення, управління та обміну документацією, яка об'єднує знання команди у продуктах, розробці, підтримці та маркетингу.
Blobr
blobr.io
Blobr - портал для розробників, що дозволяє розподіляти API, встановлювати умови доступу, монетизувати сервіси та аналізувати поведінку користувачів.
Apiable
apiable.io
Apable - це платформа для управління API, що спрощує інтеграцію, моніторинг, безпеку та оптимізацію API для команд та підприємств.
DeveloperHub
developerhub.io
DeveloperHub — платформа для спільного написання, публікації та аналізу документації для клієнтів, що покращує комунікацію і знижує обсяг запитів до служби підтримки.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh - платформа для управління документацією API, яка автоматично генерує, перевіряє та оновлює документи, а також порівнює зміни між версіями.
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